26 октября: какой сегодня праздник в России и в мире
26 октября отмечается Всероссийский день гимнастики, Международный день вина «Мавруда» и Карпов день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Праздники в России
Всероссийский день гимнастики
В последнюю субботу октября отмечается спортивный праздник — День гимнастики. В 2024 году торжество выпало на 26 октября. С инициативой ввести в календарь эту дату в 1999 году выступили Всероссийская федерация художественной гимнастики и Федерация спортивной гимнастики России.
Международные праздники
Международный день вина «Мавруда»
Международный день вина «Мавруда» отмечается ежегодно 26 октября. Учредили праздник с целью повышения осведомленности об одном из старейших болгарских сортов винограда и популяризации болгарских вин и винного туризма.
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Какие еще праздники отмечают в России и мире 26 октября
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Праздник приятных неожиданностей;
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Международный день колопроктолога;
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День тыквы в США;
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День инженера в Тунисе;
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День куриного стейка в США;
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День детей в Малайзии;
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Праздник граната в Азербайджане.
Церковные праздники
День памяти священномученика Карпа Фиатирского
Святые мученики Карп, епископ Фиатирский, диакон Папила и его сестра Агафоника пострадали в III веке во времена гонений императора Декия. Правитель узнал, что Карп и Папила не посещают праздники язычников и приказал доставить их. Он убеждал мужчин примкнуть к числу идолопоклонников, но святые были непреклонны. Тогда Декия разозлился и приказал Карпа и Папилу заковать в цепи и водить в таком виде по улицам, а после привязать их к лошадям и погнать в соседний город. Сопровождать мучеников вызвались Агафодор и Агафоника. Они пошли за святыми и попали в число пострадавших за веру. Агафодора до смерти отстегали воловьими жилами, а Карп, Папила и Агафоника были обезглавлены.
Какие еще церковные праздники отмечают 26 октября
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Праздник Иверской иконы Божией Матери;
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Праздник Седмиезерной иконы Божией Матери «Одигитрия».
Традиции и приметы на 26 октября
26 октября православная церковь вспоминает священномученика Карпа Фиатирского, в народном календаре — Карпов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника
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Предки чистили бани, а затем шли мыться в них, чтобы весь следующий год быть в здравии.
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Во время мытья в бане использовали настои из целебных трав, а после оставляли для банного духа воду и веник, чтобы его задобрить.
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Хозяйки проводили в доме генеральную уборку, особое внимание уделялось чистоте углов и ванной комнаты. Старались сделать перестановку, поставить новую вещь в доме, чтобы привлечь удачу.
Что нельзя делать
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В баню ходить с нательным крестиком и пить алкоголь — можно разгневать банного духа.
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Совершать крупные покупки — новая вещь окажется бракованной и прослужит недолго.
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Открывать окна — предки верили, что так можно запустить в жилище злого духа, который заберет здоровье домочадцев.
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Вести разговоры с незнакомцами — они могут украсть и обмануть.
Погодные приметы
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Холодная и неприятная погода сулит раннюю зиму.
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Утром петухи кричат — будет тепло.
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Если кошка долго сидит у окна, будет хорошая погода.
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Облака быстро перемещаются по небу — к проливному дождю.