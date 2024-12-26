Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Какой сегодня праздник: что за день 26 декабря — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

26 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире

Мария Задорожная
Автор
День подарков
Фото ParfonovaIuliia, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

26 декабря отмечается День подарков, День войсковой противовоздушной обороны ВС РФ и Евстратиев день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Зеленая деревянная змея&nbsp;&mdash; символ 2025 года: приметы и&nbsp;традиции, в&nbsp;чем встречать. Зеленая деревянная змея: что нужно знать о символе 2025 года, приметы и традиции

Праздники в России

День войсковой противовоздушной обороны ВС РФ

26 декабря в России отмечается День войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ. Согласно приказу Министра обороны Российской Федерации № 50 от 9 февраля 2007 года, датой создания войсковой противовоздушной обороны считается именно 26 декабря.

День войсковой противовоздушной обороны ВС РФ
Фото MikeMareen, iStock

Международные праздники

День подарков

26 декабря в Великобритании и в ряде стран Британского содружества наций: Австралии, Новой Зеландии, Канаде отмечается День подарков. Праздник принято справлять на следующий день после Католического Рождества.

Что подарить на&nbsp;Новый год: идеи бюджетных подарков для всей семьи. Что подарить на Новый год: идеи подарков для всей семьи на любой вкус и кошелек

Какие еще праздники отмечают в России и мире 26 декабря

  • Международный день крупье.

  • День нытика в США.

  • День семьи в Намибии.

  • День отца в Болгарии.

  • День карамельной трости в США.

Церковные праздники

День памяти мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста Севастийских

День памяти мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста Севастийских отмечается 26 декабря по православному календарю. Эти святые являются мучениками, которые пострадали за свою веру в IV веке, во времена гонений на христиан.

День памяти мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста Севастийских
Фото AWelshLad, iStock

Согласно преданиям, они были арестованы во время преследования христиан при императоре Ликинии. Мужчины, отказавшись отречься от своей веры, перенесли многочисленные мучения и страдания, но остались верными Христу. В конечном итоге они были казнены, и их подвиг стал символом стойкости и верности христианским идеалам.

Какие еще церковные праздники отмечаются 26 декабря

  • День памяти преподобного Аркадия Новоторжского.

  • День памяти преподобного Арсения Латрийского.

Рождество Христово в&nbsp;2024 году: история и&nbsp;традиции праздника. Рождество Христово в 2025 году: история и традиции праздника

Традиции и приметы на 26 декабря

26 декабря православные христиане вспоминают мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста Севастийских, в народе — Евстратиев день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

  • Чтобы защитить дом от нечистой силы, в старину мужчины клали у двери топор острием вверх, а женщины втыкали на пороге серп.

  • В этот день было принято ходить в бани, считалось, что пар укрепит здоровье и защитит человека от злых чар.

  • Предки оставались дома, проводили вечер за домашними делами, без надобности на улицу не выходили, чтобы не столкнуться с нечистой.

Ходить в баню
Фото Евгений Харитонов, iStock

Что нельзя делать:

  • Впускать в дом незнакомцев, бездомных животных, кормить их — вместе с ними в жилище могли зайти злые духи.

  • Поднимать с пола и по дороге вещи — на них недруги могли оставить проклятия.

  • Оставлять открытыми окна, двери и сушить белье на улице — нечистая придет в дом.

  • Оставлять у порога веники и метлы — ведьма украдет их и устроить метель и пургу.

Погодные приметы:

  • Какой будет погода 26 декабря, такой будет весь январь.

  • Сороки садятся на снег — к оттепели.

  • Волки воют — будут морозы.

  • Большое облако солнце закрывает — к бурану.

Старый Новый год: история и&nbsp;традиции праздника. Старый Новый год: история и традиции

Развлечения
Увлечения
Новости холдинга
Евгений Кузнецов получил травму в матче КХЛ с ЦСКА
В Бурятии два человека погибли при пожаре из-за непотушенной сигареты
Скандальная боксерша Хелиф заняла третье место в голосовании AP на спортсменку года
ЦБ намерен отменить ограничения на полную стоимость потребительских кредитов
Семь россиян погибли при крушении самолета в Казахстане
Почему экс-капитан сборной Германии Лам оскорбил ЧМ-2018 в России

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
25 дек 01:05
Кто родился 25 декабря: список известных личностей
25 дек 00:05
25 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире
24 дек 20:05
Психолог и тренер объяснили, почему появляются проблемы с шеей
24 дек 17:10
Бонист назвал самые дорогие советские банкноты
24 дек 15:45
Исследование: тренажерный зал снижает риск депрессии