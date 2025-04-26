26 апреля: какой сегодня праздник в России и в мире

26 апреля в России отмечается День нотариата

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26 апреля отмечается Международный день ветеринарного врача, День нотариата и Фомаида Медуница. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День нотариата

26 апреля в России отмечается День нотариата. Праздник установлен Указом Президента РФ № 195 от 26 апреля 2016 года. Выбор даты связан с тем, что в этот день в 1866 году российский император Александр II подписал «Положение о нотариальной части».

Международные праздники

Международный день ветеринарного врача

Ежегодно в последнюю субботу апреля отмечается Международный день ветеринарного врача. В 2025 году дата выпадает на 26 апреля. Учреждено торжество Всемирной ветеринарной ассоциацией в 2000 году. Цель — привлечение внимания к работе ветеринаров по всему миру.

Фото MixMedia, iStock

Какие еще праздники отмечают в России и мире 26 апреля

Всемирный день интеллектуальной собственности.

Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф.

Международный день памяти о чернобыльской катастрофе.

День сметчика.

Международный день варки картофеля.

День реабилитации кубанского казачества.

День национального героя в Республике Марий Эл.

Праздник незнакомых людей.

Светлая суббота.

Церковные праздники

День памяти святой мученицы Фомаиды Египетской

День памяти святой мученицы Фомаиды Египетской отмечается 26 апреля по православному календарю. Фомаида жила в Египте и известна своей верой и стойкостью в испытаниях. Она была дочерью языческого жреца, но, узнав о Христианстве, приняла эту веру и начала активно проповедовать. За свою веру приняла мученическую смерть.

Фото Dibas, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 26 апреля

День памяти священномученика Артемона Лаодикийского.

Традиции и приметы на 26 апреля

26 апреля в народе отмечается Фомаида Медуница. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

Предки ходили в лес собирать медуницу. С ней заваривали чай и использовали для салатов.

Хозяйки собирали первые листья щавеля.

Чтобы день прошел удачно, его проводили на свежем воздухе.

На Руси в праздник ходили в баню.

Фото alicjane, iStock

Что нельзя делать:

Ссориться и ругаться с женщинами, засматриваться на них и флиртовать — грех.

Отправляться в дальние поездки — к проблемам в дороге.

Совершать крупные покупки — они долго не прослужат.

Ходить в гости и на охоту — к неприятностям.

Погодные приметы:

Лягушки квакают — пора сеять овес.

Звездное небо предвещало хороший урожай.

Дуб зацвел — лето будет жарким.

Что произошло 26 апреля