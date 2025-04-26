26 апреля: какой сегодня праздник в России и в мире
26 апреля отмечается Международный день ветеринарного врача, День нотариата и Фомаида Медуница. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Праздники в России
День нотариата
26 апреля в России отмечается День нотариата. Праздник установлен Указом Президента РФ № 195 от 26 апреля 2016 года. Выбор даты связан с тем, что в этот день в 1866 году российский император Александр II подписал «Положение о нотариальной части».
Международные праздники
Международный день ветеринарного врача
Ежегодно в последнюю субботу апреля отмечается Международный день ветеринарного врача. В 2025 году дата выпадает на 26 апреля. Учреждено торжество Всемирной ветеринарной ассоциацией в 2000 году. Цель — привлечение внимания к работе ветеринаров по всему миру.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 26 апреля
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Всемирный день интеллектуальной собственности.
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Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф.
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Международный день памяти о чернобыльской катастрофе.
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День сметчика.
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Международный день варки картофеля.
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День реабилитации кубанского казачества.
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День национального героя в Республике Марий Эл.
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Праздник незнакомых людей.
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Светлая суббота.
Церковные праздники
День памяти святой мученицы Фомаиды Египетской
День памяти святой мученицы Фомаиды Египетской отмечается 26 апреля по православному календарю. Фомаида жила в Египте и известна своей верой и стойкостью в испытаниях. Она была дочерью языческого жреца, но, узнав о Христианстве, приняла эту веру и начала активно проповедовать. За свою веру приняла мученическую смерть.
Какие еще церковные праздники отмечаются 26 апреля
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День памяти священномученика Артемона Лаодикийского.
Традиции и приметы на 26 апреля
26 апреля в народе отмечается Фомаида Медуница. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника:
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Предки ходили в лес собирать медуницу. С ней заваривали чай и использовали для салатов.
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Хозяйки собирали первые листья щавеля.
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Чтобы день прошел удачно, его проводили на свежем воздухе.
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На Руси в праздник ходили в баню.
Что нельзя делать:
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Ссориться и ругаться с женщинами, засматриваться на них и флиртовать — грех.
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Отправляться в дальние поездки — к проблемам в дороге.
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Совершать крупные покупки — они долго не прослужат.
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Ходить в гости и на охоту — к неприятностям.
Погодные приметы:
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Лягушки квакают — пора сеять овес.
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Звездное небо предвещало хороший урожай.
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Дуб зацвел — лето будет жарким.
Что произошло 26 апреля
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1658 год — царь Алексей Михайлович своим указом повелел именовать Спасской башню Московского Кремля, прежде называвшуюся Фроловской.
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1795 год — Россия присоединила Курляндию.
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1828 год — Российская империя объявила войну Османской империи.
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1936 год — в милиции СССР введены персональные звания.
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1954 год — Верховный Совет СССР утвердил указ своего Президиума о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР и внес соответствующие изменения в Конституцию СССР.
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1965 год — 9 мая (День Победы) в СССР снова стал нерабочим днем.
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1977 год — открытие клуба «Студия 54».
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1986 год — авария на одном из реакторов Чернобыльской АЭС.
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1991 год — Верховным Советом РФ принят закон «О реабилитации репрессированных народов».
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1999 год — компьютерный вирус «Чернобыль» поразил, по разным оценкам, до полумиллиона компьютеров по всему миру.
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2003 год — после 12-летнего перерыва российская экспедиция подняла триколор в центральной Арктике — на станции, расположенной на дрейфующей льдине в 150 км от Северного полюса.