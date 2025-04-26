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Какой сегодня праздник: что за день 26 апреля — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

4 мин.

26 апреля: какой сегодня праздник в России и в мире

26 апреля в России отмечается День нотариата
Мария Задорожная
Автор
День нотариата
Фото djedzura, iStock
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26 апреля отмечается Международный день ветеринарного врача, День нотариата и Фомаида Медуница. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День нотариата

26 апреля в России отмечается День нотариата. Праздник установлен Указом Президента РФ № 195 от 26 апреля 2016 года. Выбор даты связан с тем, что в этот день в 1866 году российский император Александр II подписал «Положение о нотариальной части».

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Международные праздники

Международный день ветеринарного врача

Ежегодно в последнюю субботу апреля отмечается Международный день ветеринарного врача. В 2025 году дата выпадает на 26 апреля. Учреждено торжество Всемирной ветеринарной ассоциацией в 2000 году. Цель — привлечение внимания к работе ветеринаров по всему миру.

Международный день ветеринарного врача
Фото MixMedia, iStock

Какие еще праздники отмечают в России и мире 26 апреля

  • Всемирный день интеллектуальной собственности.

  • Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф.

  • Международный день памяти о чернобыльской катастрофе.

  • День сметчика.

  • Международный день варки картофеля.

  • День реабилитации кубанского казачества.

  • День национального героя в Республике Марий Эл.

  • Праздник незнакомых людей.

  • Светлая суббота.

Церковные праздники

День памяти святой мученицы Фомаиды Египетской

День памяти святой мученицы Фомаиды Египетской отмечается 26 апреля по православному календарю. Фомаида жила в Египте и известна своей верой и стойкостью в испытаниях. Она была дочерью языческого жреца, но, узнав о Христианстве, приняла эту веру и начала активно проповедовать. За свою веру приняла мученическую смерть.

День памяти святой мученицы Фомаиды Египетской
Фото Dibas, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 26 апреля

  • День памяти священномученика Артемона Лаодикийского.

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Традиции и приметы на 26 апреля

26 апреля в народе отмечается Фомаида Медуница. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

  • Предки ходили в лес собирать медуницу. С ней заваривали чай и использовали для салатов.

  • Хозяйки собирали первые листья щавеля.

  • Чтобы день прошел удачно, его проводили на свежем воздухе.

  • На Руси в праздник ходили в баню.

Собирать щавель
Фото alicjane, iStock

Что нельзя делать:

  • Ссориться и ругаться с женщинами, засматриваться на них и флиртовать — грех.

  • Отправляться в дальние поездки — к проблемам в дороге.

  • Совершать крупные покупки — они долго не прослужат.

  • Ходить в гости и на охоту — к неприятностям.

Погодные приметы:

  • Лягушки квакают — пора сеять овес.

  • Звездное небо предвещало хороший урожай.

  • Дуб зацвел — лето будет жарким.

Что произошло 26 апреля

  • 1658 год — царь Алексей Михайлович своим указом повелел именовать Спасской башню Московского Кремля, прежде называвшуюся Фроловской.

  • 1795 год — Россия присоединила Курляндию.

  • 1828 год — Российская империя объявила войну Османской империи.

  • 1936 год — в милиции СССР введены персональные звания.

  • 1954 год — Верховный Совет СССР утвердил указ своего Президиума о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР и внес соответствующие изменения в Конституцию СССР.

  • 1965 год — 9 мая (День Победы) в СССР снова стал нерабочим днем.

  • 1977 год — открытие клуба «Студия 54».

  • 1986 год — авария на одном из реакторов Чернобыльской АЭС.

  • 1991 год — Верховным Советом РФ принят закон «О реабилитации репрессированных народов».

  • 1999 год — компьютерный вирус «Чернобыль» поразил, по разным оценкам, до полумиллиона компьютеров по всему миру.

  • 2003 год — после 12-летнего перерыва российская экспедиция подняла триколор в центральной Арктике — на станции, расположенной на дрейфующей льдине в 150 км от Северного полюса.

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