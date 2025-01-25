25 января: какой сегодня праздник в России и в мире
25 января отмечается День российского студенчества, День рождения МГУ и Татьянин день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Праздники в России
День российского студенчества
25 января в России отмечается День студента (Татьянин день). Это «профессиональный» праздник всех российских студентов. Утвердили дату торжества указом Президента России №76 от 25 января 2005 года «О Дне российского студенчества». Но свою историю и традиции праздник ведет еще с XVIII века.
Международные праздники
День ирландского кофе
День ирландского кофе отмечается ежегодно 25 января. Этот популярный напиток состоит из черного кофе, сахара, ирландского виски и взбитых сливок. Изобрел его Джо Шеридан на ирландской авиабазе в 1942 году.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 25 января
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День рождения МГУ.
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День штурмана военно-морского флота РФ.
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День Генерального штаба ВС РФ.
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День счастливых снеговиков.
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День противоположности.
Церковные праздники
День памяти святой мученицы Татианы Римской
День памяти святой мученицы Татианы Римской отмечается 25 января в православной традиции. Эта дата посвящена памяти святой, которая жила в III-IV веках и была известна своей верой и стойкостью в христианстве во времена гонений. Согласно преданию, Татиана происходила из благородной семьи и была обучена христианским учениям. Она посвятила жизнь служению Богу и помогала многим людям, в том числе и преследуемым. За свою веру ее подвергли жестоким пыткам и, в конечном итоге, казнили. В России святая Татиана считается покровительницей студентов, к ней они обращаются за помощью в учебных делах.
Какие еще церковные праздники отмечаются 25 января
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Праздник иконы Божией Матери «Млекопитательница».
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Праздник иконы Божией Матери Акафистная Хиландарская.
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Праздник иконы Божией Матери «Попская».
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День памяти святителя Саввы, архиепископа Сербского.
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День обращения апостола Павла.
Традиции и приметы на 25 января
25 января православные вспоминают святую мученицу Татиану Римскую, в народе — Татьянин день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника:
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Принято ставить свечи и молиться святой об успехах в учебе.
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Люди считали, что Татьяна в свой праздник обязательно исполнит любое желание.
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В Татьянин день принято подавать милостыню и помогать бедным.
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На Руси старшие хозяйки в семье пекли караваи в форме солнца. Свежий хлеб разламывали на кусочки и раздавали домочадцам. Каждый член семьи съедал кусочек, чтобы солнце могло подарить ему тепло.
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Предки верили, что в праздник нужно покормить птиц или бродячих животных, чтобы разбогатеть.
Что нельзя делать:
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Отказывать кому-либо в помощи.
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Ссориться и выяснять отношения, тем более с близкими людьми — к долгому конфликту.
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Рассказывать об успехах в учебе — ухудшится успеваемость или отношения с преподавателями.
Погодные приметы:
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Солнце рано вышло — к раннему потеплению и прилету птиц.
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Снег сулит дождливое и сырое лето.
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Южный ветер — к засушливому и малоурожайному лету.
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Большие сугробы — к урожаю хлеба.
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Звездное небо — к ранней весне.
Что произошло 25 января
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1701 год — в Москве основана школа математических и навигацких наук.
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1708 год — впервые в России напечатана книга гражданским шрифтом («Геометрия»).
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1721 год — Петр I учредил Духовную Коллегию, будущий Синод.
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1763 год — указом Екатерины II учрежден Генеральный штаб Вооруженных сил Российской империи.
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1852 год — первое представление «Маскарада» М. Ю. Лермонтова в Александринском театре.
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1858 год — впервые исполнен «Свадебный марш» Ф. Мендельсона.
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1878 год — русской торпедой потоплен турецкий пароход (первый в мире случай потопления судна торпедой).
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1918 год — на III Всероссийском съезде Советов принята «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа».
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1924 год — открытие I зимних Олимпийских игр.
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1924 год — вышел первый номер журнала «Смена».
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1932 год — СССР и Польша подписали акт о ненападении.
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1938 год — родился Владимир Высоцкий известный советский бард, поэт и актер.
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1939 год — вокзал Новосибирск-Главный был принят Государственной комиссией в эксплуатацию.
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1943 год — Воронеж освобожден от немецко-фашистских захватчиков.
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1955 год — опубликован указ Президиума Верховного Совета СССР «О прекращении состояния войны с Германией».
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1960 год — в СССР закрыт ГУЛАГ (Главное управление исправительно-трудовых лагерей, трудовых поселений и мест заключения).
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1964 год — в США запущен спутник «Эхо-2», установивший спутниковую связь между США и СССР.
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1989 год — в эфире ЦТ появляется программа «Марафон-15».
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1991 год — в СССР издан указ о совместном патрулировании в крупных городах милиции и армии.
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1992 год — в калифорнийском Окленде английский атлет Стив Бакли первым в истории метнул копье современной конструкции дальше 90 метров.
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1995 год — запуск метеорологической ракеты у побережья Норвегии поставил мир перед угрозой обмена ядерными ударами между Россией и США.
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2004 год — на поверхность Марса совершил посадку второй американский марсоход «Оппортьюнити».