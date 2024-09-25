25 сентября: какой сегодня праздник в России и в мире

25 сентября отмечается Всемирный день фармацевта, Всемирный день легких и День тикающих часов. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День памяти российского полководца П.И. Багратиона

День памяти Петра Ивановича Багратиона отмечается ежегодно 25 сентября. В этом году исполняется 212 лет со дня его смерти. Генералу от инфантерии, герою Отечественной войны 1812 года во время сражения на Бородинском поле осколок ядра раздробил большеберцовую кость левой ноги. Через 17 дней после ранения Петр Иванович Багратион умер от гангрены в селе Сима Владимирской губернии.

Международные праздники

Всемирный день фармацевта

Ежегодно 25 сентября отмечается Всемирный день фармацевта — профессиональный праздник специалистов в области фармацевтики и провизоров. Дата празднования приурочена ко дню основания Международной фармацевтической федерации, которая представляет и защищает интересы фармацевтической отрасли, науки и промышленности.

Когда отмечается День фармацевта. Фото Caiaimage/Agnieszka Wozniak/istockphoto.com

Какие еще праздники отмечают в России и мире 25 сентября

Всемирный день мечты.

День математических рассказов.

Всемирный день школьного молока.

Международный день осведомленности об атаксии.

День дерева в Канаде.

День психотерапии в США.

День комиксов в США.

Церковные праздники

День памяти священномученика Автонома Италийского

Священномученик Автоном жил в IV веке в Италии. Он служил епископом и обратил в христианство очень много язычников, из которых образовалась целая община. Для нее Автоном построил и освятил храм. Однако в те времена правил император Диоклетиан, славившийся гонениями на христиан. Он потребовал схватить священномученика, однако Автоном успел скрыться. После этого он долгое время занимался проповедями. Но однажды новообращенные Автономом христиане разрушили идольское капище. Язычники узнали об этом и решили отомстить, они напали на храм и убили святого Автонома.

Фото Anna_Anikina/istockphoto.com

Какие еще церковные праздники отмечают 25 сентября

Праздник иконы Божией Материа «Боянская».

День памяти преподобного Афанасия Высоцкого Младшего.

День памяти преподобного Вассиана Тиксненского, Тотемского.

Перенесение мощей праведного Симеона Верхотурского.

Традиции и приметы на 25 сентября

25 сентября в православных храмах чтят память священномученика Автонома. В народе — Артамон Змеевик. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

На Руси в этот день продолжали собирать осенние ягоды. Хозяйки делали заготовки на зиму.

Если случайно повстречалась змея, ей оставляли молоко, яйца или цыплят. Если змея съест такое подношение, то будет удача.

Что нельзя делать

Ходить в лес, чтобы не повстречать змей — к несчастью.

Трогать какие-либо вещи с изображением змеи или же использовать лекарства, в составе которых есть змеиный яд.

Причинять вред змеям — будет беда.

Красить и стричь волосы — предки верили, что так можно лишиться нескольких лет жизни.

Ругать детей, разводить сплетни и конфликтовать — будут неудачи в жизни.

Фото Andyworks/istockphoto.com

Погодные приметы