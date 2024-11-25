25 ноября: какой сегодня праздник в России и в мире
25 ноября отмечается День домашней кухни, День гармониста и Иван Снежный. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Праздники в России
День гармониста
В России 25 ноября отмечается День гармониста — праздник, посвященный одному из наиболее знаменитых русских музыкальных инструментов. Этот день также призван оценить вклад в искусство профессиональных гармонистов и любителей этого инструмента. Идея создания праздника принадлежит Российскому музыкальному обществу, отмечается он с 1980 года.
Международные праздники
День домашней кухни
День домашней кухни отмечается 25 ноября. Праздник появился сравнительно недавно, но у него есть глубокие исторические корни. Торжество символизирует важность домашнего приготовления еды, семейных традиций и заботы о родных. Главная цель этого праздника заключается в популяризации домашней кулинарии и продвижении здорового образа жизни.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 25 ноября
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День рогаликов.
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Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.
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День российского военного миротворца.
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День напоминания о покупках в США.
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День учителя в Индонезии.
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День регби в США.
Церковные праздники
День памяти святителя Иоанна Милостивого
День памяти святителя Иоанна Милостивого церковь отмечает 25 ноября. Святитель Иоанн был патриархом Александрийским и жил в VII веке. Он прославился своим безмерным милосердием и состраданием к нуждающимся. Активно помогал бедным, защищал сирот и занимался благотворительностью.
Какие еще церковные праздники отмечаются 25 ноября
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Праздник иконы Божией Матери «Милостивая».
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День памяти преподобного Нила Мироточивого.
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День памяти преподобного Нила Постника Синайского.
Традиции и приметы на 25 ноября
25 ноября православная церковь чтит память святителя Иоанна Милостивого, в народе — Иван Снежный. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника
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На Руси в праздник отмечались последние свадьбы, Иван Снежный завершал свадебный сезон.
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Крестьяне в этот день впервые «пробовали снег» — садились в сани и отправлялись на рынок.
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На зимовку прилетали снегири, сойки, клесты и свиристели. Их встречали хлебными крошками и зернами, разбросанными во дворе.
Что нельзя делать
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Незамужним девушкам проводить праздник в женской компании — к одиночеству.
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Девушкам покупать обувь вместе с подругами — к неудачам в любви.
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Готовить острые блюда для мужей — они станут злыми и раздражительными.
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Игнорировать советы старших — можно лишиться успеха в будущем.
Погодные приметы:
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С утра выпала изморозь — к вечеру ударят сильные морозы.
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Холода сулят раннюю весну.
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Облака плывут низко — будут морозы.
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Облака плывут против ветра — к снегопаду.