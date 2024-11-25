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Какой сегодня праздник: что за день 25 ноября — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

25 ноября: какой сегодня праздник в России и в мире

25 ноября отмечается День домашней кухни
Мария Задорожная
Автор
Международный день домашней кухни
Фото Choreograph, iStock
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25 ноября отмечается День домашней кухни, День гармониста и Иван Снежный. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День гармониста

В России 25 ноября отмечается День гармониста — праздник, посвященный одному из наиболее знаменитых русских музыкальных инструментов. Этот день также призван оценить вклад в искусство профессиональных гармонистов и любителей этого инструмента. Идея создания праздника принадлежит Российскому музыкальному обществу, отмечается он с 1980 года.

День гармониста
Фото musicinside, iStock

Международные праздники

День домашней кухни

День домашней кухни отмечается 25 ноября. Праздник появился сравнительно недавно, но у него есть глубокие исторические корни. Торжество символизирует важность домашнего приготовления еды, семейных традиций и заботы о родных. Главная цель этого праздника заключается в популяризации домашней кулинарии и продвижении здорового образа жизни.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 25 ноября

  • День рогаликов.

  • Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

  • День российского военного миротворца.

  • День напоминания о покупках в США.

  • День учителя в Индонезии.

  • День регби в США.

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Церковные праздники

День памяти святителя Иоанна Милостивого

День памяти святителя Иоанна Милостивого церковь отмечает 25 ноября. Святитель Иоанн был патриархом Александрийским и жил в VII веке. Он прославился своим безмерным милосердием и состраданием к нуждающимся. Активно помогал бедным, защищал сирот и занимался благотворительностью.

День памяти святителя Иоанна Милостивого
Фото AlenaZamotaeva, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 25 ноября

  • Праздник иконы Божией Матери «Милостивая».

  • День памяти преподобного Нила Мироточивого.

  • День памяти преподобного Нила Постника Синайского.

Традиции и приметы на 25 ноября

25 ноября православная церковь чтит память святителя Иоанна Милостивого, в народе — Иван Снежный. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

  • На Руси в праздник отмечались последние свадьбы, Иван Снежный завершал свадебный сезон.

  • Крестьяне в этот день впервые «пробовали снег» — садились в сани и отправлялись на рынок.

  • На зимовку прилетали снегири, сойки, клесты и свиристели. Их встречали хлебными крошками и зернами, разбросанными во дворе.

Снегирь сидит на ветке
Фото Nekan, iStock

Что нельзя делать

  • Незамужним девушкам проводить праздник в женской компании — к одиночеству.

  • Девушкам покупать обувь вместе с подругами — к неудачам в любви.

  • Готовить острые блюда для мужей — они станут злыми и раздражительными.

  • Игнорировать советы старших — можно лишиться успеха в будущем.

Погодные приметы:

  • С утра выпала изморозь — к вечеру ударят сильные морозы.

  • Холода сулят раннюю весну.

  • Облака плывут низко — будут морозы.

  • Облака плывут против ветра — к снегопаду.

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