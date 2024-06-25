25 июня: какой сегодня праздник
25 июня славяне со всего мира отмечают День дружбы и единения славян. Кроме того, сегодня праздник и у моряков — День моряка.
Международные праздники
- День дружбы и единения славян. Впервые стал праздноваться в конце 20 века. Цель — сохранить память об исторических корнях славян, их культуре и народных традициях.
- Глобальный день «Битлз». Именно в этот день в 1957 году в Ливерпуле открылся клуб Cavern, который стал точкой взлета для молодой группы.
- Всемирный день витилиго. Праздник учрежден в честь памяти певца Майкла Джексона, который страдал витилиго до самой смерти. Это патология, которая характеризуется обесцвечиванием кожи. Цель — повысить осведомленность общественности о такой особенности.
Российские праздники
- Всероссийский день национальной гордости. Учредили для того, чтобы российский народ помнил о своих исторических корнях, стремился сохранить культуру, традиции и многовековую связь друг с другом.
Православные праздники
- День памяти преподобного Петра Афонского. Попал в темницу, где соблюдал строгий пост и молился. Из заточения его освободил Симеон Богоприимец. После Петр поехал в Рим, где принял монашество. Он 53 года прожил на горе Афон и все это время усердно молился Богу и боролся с бесами.
- День памяти преподобного Онуфрия Великого. Святой почитается в лике преподобных в Православной, Католической и древневосточных церквях. Существует православная традиция освящать кладбищенские церкви в его честь.
Профессиональные праздники
- День моряка. Решение отмечать праздник было принято в 2010 году. Цель — обозначить неоценимый вклад вклад моряков в дело международной торговли, мировой экономики и в развитие гражданского общества.
- День работника статистики. 25 июня 1811 началась история российской государственной статистики. Император Александр I учредил Министерство полиции.
Необычные праздники
- День улыбок незнакомым людям. Посвящен доброте и распространению позитива в мире. Привлекает внимание к силе улыбки, которая способна не только поднять настроение, но и сделать мир дружелюбнее.
- День козьего сыра. Молодой праздник, который не только напоминает о пользе этого продукта и о традициях, связанных с его производством, но и является отличной возможностью для встречи друзей и знакомых и наслаждения вкусом и ароматом настоящего козьего сыра.
Традиции и приметы
25 июня по календарю отмечается День памяти преподобного Петра Афонского. У предков этот праздник назывался День Петра Солнцеворота. Именно с этой даты завершается летнее солнцестояние, день становится короче, а ночь длиннее. Устанавливается жаркая погода, которая обычно держится 40 дней.
На Руси в этот день высаживали последнюю огуречную и капустную рассаду и обязательно ели свежую капусту. По поверью, у того, кто больше всех съест овоща, год будет благоприятным и удачным.
Кроме того, День Петра Солнцеворота считается праздником рыбаков. Предки рыбачили и варили уху. Считалось, что уха в этот день привлекает удачу и успех. На последнюю ложку блюда загадывали желание.
В этот день запрещалось одалживать кому-либо соль, так как вместе с ней из дома могли уйти счастье и благополучие. Также нельзя было ложиться спать до полуночи, иначе планы на будущее могли порушиться. Еще на День Петра Солнцеворота нельзя покупать скот, считалось, что животина могла захворать. Запрещалось и косить траву, по поверьям в ней жила нечисть. Также предки старались в этот день не надевать черные и темные вещи, если не получалось, разбавляли наряд яркими деталями.
Согласно погодным приметам, если 25 июня ясно — будет много сена. Дождь предвещает плохую погоду во время сенокоса, много росы — к богатому урожаю. Если воробьи щебечут — ждать непогоды. С утра каркает ворона — впереди будут трудности. Куры мало несутся — к похолоданию. Ель подняла ветви вверх — будет солнечная погода.