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Какой сегодня праздник: что за день 25 декабря — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

25 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире

25 декабря отмечается Католическое рождество
Мария Задорожная
Автор
Католической Рождество
Фото Drazen Zigic, iStock
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25 декабря отмечается Католическое рождество, День дарения елочных праздничных шаров и Спиридонов день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Международные праздники

Католическое Рождество

25 декабря празднуют Рождество католическая церковь и протестантские направления христианства. Это особенный праздник для христиан во всем мире, посвященный рождению Иисуса Христа.

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День дарения елочных праздничных шаров

День дарения елочных праздничных шаров отмечается 25 декабря во многих странах мира. Этот праздник приурочен к католическому Рождеству и помогает в создании новогоднего настроения.

День дарения елочных праздничных шаров
Фото Zeffss1, iStock

Какие еще праздники отмечают в России и мире 25 декабря

  • День гравимассы.

  • Ханука (Праздник свечей) .

  • День тыквенного пирога в США.

  • День священного базилика в Индии.

  • День семьи в Мозамбике.

Церковные праздники

День памяти святителя Спиридона Тримифунтского

День памяти святителя Спиридона Тримифунтского празднуется 25 декабря. Святитель Спиридон был епископом Тримифунта на Кипре и является одним из самых почитаемых святых в православной церкви.

Он известен своей мудростью, смирением и многочисленными чудесами, которые совершал при жизни. Святитель Спиридон активно участвовал в Первом Вселенском соборе в Никее в 325 году, где защищал православное учение о Святой Троице против ариан. Легенда гласит, что во время этого собора он продемонстрировал единство Божественной природы Отца, Сына и Святого Духа, использовав для этого простой пример с трехмерным объектом — триединством огня, пламени и тепла.

День памяти святителя Спиридона Тримифунтского
Фото Roland Magnusson, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 25 декабря

  • День памяти священномученика Александра Иерусалимского.

  • День памяти преподобного Ферапонта Монзенского.

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Традиции и приметы на 25 декабря

25 декабря православные христиане вспоминают святителя Спиридона Тримифунтского, в народе — Спиридонов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

  • В праздник принято ходить в церковь и молиться святому. Считается, что он поможет в строительстве, купле и продаже недвижимости.

  • На Руси с первыми лучами солнца люди зажигали свечи и проветривали жилище, чтобы избежать всех болезней.

  • Люди старались сделать доброе дело, они считали, что доброта вернется им втройне.

  • Чтобы куры лучше неслись, их кормили зерном из правой руки.

  • Старались раздать все долги до Нового года, чтобы не погрязнуть в долгах в следующем году.

  • Предки оставляли топор на пороге дома, чтобы защититься от нечисти.

Зажигать свечи
Фото Imgorthand, iStock

Что нельзя делать:

  • Посещать лес — можно разбудить медведя.

  • Есть молочные продукты, мясо, яйца и пить спиртное, так как продолжался Рождественский пост.

  • Оставлять дом в темноте — к разладу в семье.

  • Гулять и устраивать шумные застолья.

  • Носить старую одежду — в ней накапливаются все болезни.

  • Мыть голову детям — они будут плохо учиться и спать.

  • Оставлять маленьких детей без присмотра — к ним может прийти нечистая сила.

Погодные приметы:

  • Пасмурная погода предвещает оттепель на Новый год.

  • Снегопад — будет богатый урожай в следующем году.

  • Воробьи несут пух и перья в гнезда — к морозам.

  • Звезды ярко светят — к похолоданию.

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