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Какой сегодня праздник: что за день 25 августа — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

25 августа: какой сегодня праздник в России и в мире

Мария Задорожная
Автор
День шахтера
Фото Adam88xx/istockphoto.com
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25 августа отмечается День шахтера, День рождения консервной банки и Фотий Поветенный. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День шахтера

День шахтера отмечается в последнее воскресенье августа. В 2024 году торжество выпадает на 25 августа. Это профессиональный праздник мужественных людей, чей нелегкий труд — залог успешного развития экономики.

Международные праздники

День рождения консервной банки

До начала 19 века остро стояла проблема сохранности еды. Тогда изобретатель из Англии Поль Дюранд придумал герметичную тару, которой и была консервная банка. Затем это изобретение было запатентовано 25 августа 1810 года. Поэтому эта дата считается днем рождения консервной банки.

День рождения консервной банки
Фото Liudmila Chernetska/istockphoto.com

Какие еще праздники отмечают в России и мире 25 августа

  • День «Поцелуемся и помиримся».

  • День лазанья по деревьям.

  • День оперативно-поисковых подразделений МВД РФ.

  • День рождения операционной системы Linux.

  • День освобождения Парижа во Франции.

  • День молодежи в Монголии.

Церковные праздники

День памяти мучеников Фотия и Аникиты

Аникита и его племянник Фотий приняли мученическую смерть в годы антихристианских гонений императора-язычника Диоклетиана. Мучеников долго пытались казнить, но в итоге вместе со многими другими христианами бросили в огромную печь, где они умерли. Однако тела святых не пострадали от огня. Увидев это, многие язычники уверовали в Бога.

Церковные праздники
Фото ZeynepKaya/istockphoto.com

Какие еще церковные праздники отмечают 25 августа

  • Собор Валаамских святых.

Традиции и приметы на 25 августа

25 августа православные вспоминают мучеников Аникиту и Фотия. В народном календаре — Фотий Поветенный. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

  • Было принято прибираться на поветях, где хранились лошадиные упряжи, бороны и сохи. Если этого не сделать, в дом придет голод.

  • Девушки прятали в постели белый платочек, чтобы увидеть во сне будущего мужа.

  • Предки собирали в этот день облепиху, считалось, что она обладала особыми свойствами.

  • Также молодые барышни ходили в церковь, чтобы удачно выйти замуж.

  • Хозяйки усердно занимались подготовкой к зиме.

Традиции и приметы
Фото kolesnikovserg/istockphoto.com

Что нельзя делать:

  • Ходить на чердак, а то можно разозлить Домового.

  • Приглашать на свидание, назначать дату сватовства или свадьбы — союз будет неудачным.

  • Перед сном смеяться, рассказывать шутки, смешить других — к бессоннице.

  • Подавать ребенку еду через огонь, костер или пламя свечи. Считается, что ребенок станет вором.

Погодные приметы:

  • Гроза — к долгой осени.

  • Кошка старательно умывается — будет хорошая погода.

  • Туман над лесом — к дождю.

  • Петухи теряют перья в это время — к затяжной осени.

  • Дождь идет — к короткому бабьему лету.

  • За окном тепло и ясно — в лесу будет много белых грибов.

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