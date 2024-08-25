25 августа: какой сегодня праздник в России и в мире
25 августа отмечается День шахтера, День рождения консервной банки и Фотий Поветенный. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Праздники в России
День шахтера
День шахтера отмечается в последнее воскресенье августа. В 2024 году торжество выпадает на 25 августа. Это профессиональный праздник мужественных людей, чей нелегкий труд — залог успешного развития экономики.
Международные праздники
День рождения консервной банки
До начала 19 века остро стояла проблема сохранности еды. Тогда изобретатель из Англии Поль Дюранд придумал герметичную тару, которой и была консервная банка. Затем это изобретение было запатентовано 25 августа 1810 года. Поэтому эта дата считается днем рождения консервной банки.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 25 августа
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День «Поцелуемся и помиримся».
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День лазанья по деревьям.
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День оперативно-поисковых подразделений МВД РФ.
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День рождения операционной системы Linux.
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День освобождения Парижа во Франции.
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День молодежи в Монголии.
Церковные праздники
День памяти мучеников Фотия и Аникиты
Аникита и его племянник Фотий приняли мученическую смерть в годы антихристианских гонений императора-язычника Диоклетиана. Мучеников долго пытались казнить, но в итоге вместе со многими другими христианами бросили в огромную печь, где они умерли. Однако тела святых не пострадали от огня. Увидев это, многие язычники уверовали в Бога.
Какие еще церковные праздники отмечают 25 августа
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Собор Валаамских святых.
Традиции и приметы на 25 августа
25 августа православные вспоминают мучеников Аникиту и Фотия. В народном календаре — Фотий Поветенный. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника:
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Было принято прибираться на поветях, где хранились лошадиные упряжи, бороны и сохи. Если этого не сделать, в дом придет голод.
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Девушки прятали в постели белый платочек, чтобы увидеть во сне будущего мужа.
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Предки собирали в этот день облепиху, считалось, что она обладала особыми свойствами.
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Также молодые барышни ходили в церковь, чтобы удачно выйти замуж.
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Хозяйки усердно занимались подготовкой к зиме.
Что нельзя делать:
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Ходить на чердак, а то можно разозлить Домового.
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Приглашать на свидание, назначать дату сватовства или свадьбы — союз будет неудачным.
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Перед сном смеяться, рассказывать шутки, смешить других — к бессоннице.
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Подавать ребенку еду через огонь, костер или пламя свечи. Считается, что ребенок станет вором.
Погодные приметы:
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Гроза — к долгой осени.
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Кошка старательно умывается — будет хорошая погода.
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Туман над лесом — к дождю.
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Петухи теряют перья в это время — к затяжной осени.
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Дождь идет — к короткому бабьему лету.
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За окном тепло и ясно — в лесу будет много белых грибов.