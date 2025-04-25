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Какой сегодня праздник: что за день 25 апреля — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

4 мин.

25 апреля: какой сегодня праздник в России и в мире

25 апреля в России отмечается День дочери
Мария Задорожная
Автор
День дочери
Фото Choreograph, iStock
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25 апреля отмечается День дочери, Всемирный день пингвинов и Василий Парильщик. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День дочери

25 апреля в России отмечается День дочери. Это неофициальный праздник, который призван напомнить о значении в семье и обществе роли девушек и девочек.

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Международные праздники

Всемирный день пингвинов

25 апреля отмечается Всемирный день пингвинов. Этот экологический праздник призван привлечь внимание к сохранению необычных птиц и их важности в природной системе.

Всемирный день пингвинов
Фото elmvilla, iStock

Какие еще праздники отмечают в России и мире 25 апреля

  • Всемирный день борьбы против малярии.

  • Международный День ДНК.

  • День памяти сотрудников МЧС России, погибших при исполнении служебных обязанностей.

  • День чеченского языка.

  • День бумажных самолетиков.

  • Светлая пятница.

  • День финансовой независимости.

  • День хлеба с цуккини.

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Церковные праздники

День памяти преподобного Василия Парийского

День памяти преподобного Василия Парийского отмечается 25 апреля. Преподобный Василий славится своей аскетической жизнью и преданностью Богу. Он обрел известность благодаря своему наставничеству и духовным делам, направленным на укрепление веры среди людей. При жизни он основал несколько монастырей и уделял много внимания обучению и воспитанию монахов.

День памяти преподобного Василия Парийского
Фото Igor Zubkov, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 25 апреля

  • День памяти священномученика Зинона Веронийского.

  • Праздник иконы Божией Матери Белыничская.

  • Праздник иконы Божией Матери Муромская.

  • Праздник иконы Божией Матери «Живоносный источник».

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Традиции и приметы на 25 апреля

25 апреля в народе отмечается Василий Парильщик. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

  • Предки с самого утра топили баню, готовили веники и чистую одежду.

  • Особое внимание уделяли домашним питомцам. Их щедро кормили, вычесывали и мыли, чтобы был достаток в доме.

  • Хозяйки пекли пироги и готовили щи. Для начинки использовали молодой щавель или крапиву.

Щи
Фото gbh007, iStock

Что нельзя делать:

  • Делать уборку — Домовой начнет пакостить.

  • Выходить в неряшливом виде и грязной одежде — проблемы в жизни удвоятся и не решатся.

  • Ругаться и ссориться — будут неприятности.

  • Мужчинам ходить на охоту в лес — весь год будет преследовать неудача.

Погодные приметы:

  • Ясное и морозное утро — к неурожайному лету.

  • Береза много сока дает — к сезону дождей.

  • Дождь идет — май будет сырым.

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Что произошло 25 апреля

  • 1433 год — князь Юрий Дмитриевич разгромил в битве на Клязьме Василия II, после чего занял великокняжеский престол в Москве.

  • 1849 год — русский император Николай I повелел написать имена всех кавалеров ордена Георгия на памятных досках Георгиевского зала Большого Кремлевского дворца.

  • 1895 год — подписан высочайший указ об учреждении в Михайловском дворце Санкт-Петербурга «Русского музея императора Александра III» (ныне — Государственный Русский музей).

  • 1911 год — начало 1-го Всероссийского воздухоплавательного съезда (по 30 апреля; председатель Н. Е. Жуковский).

  • 1934 год — принято Постановление СНК СССР о переезде Академии наук из Ленинграда в Москву.

  • 1940 год — на московском автозаводе им. КИМа собран первый опытный советский малолитражный автомобиль «КИМ-10».

  • 1942 год — по приказу народного комиссариата финансов СССР основывается Московский монетный двор.

  • 1956 год — в СССР отменена судебная ответственность за прогул, введенная в 1940 году.

  • 1983 год — лидер СССР Ю. В. Андропов пригласил в Советский Союз американскую девочку Саманту Смит.

  • 1993 год — на референдуме в России большинство населения поддержало политику Ельцина (за — 58,7 %), но отвергло его предложение о роспуске Верховного Совета.

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