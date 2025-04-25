25 апреля: какой сегодня праздник в России и в мире
25 апреля отмечается День дочери, Всемирный день пингвинов и Василий Парильщик. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Праздники в России
День дочери
25 апреля в России отмечается День дочери. Это неофициальный праздник, который призван напомнить о значении в семье и обществе роли девушек и девочек.
Международные праздники
Всемирный день пингвинов
25 апреля отмечается Всемирный день пингвинов. Этот экологический праздник призван привлечь внимание к сохранению необычных птиц и их важности в природной системе.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 25 апреля
-
Всемирный день борьбы против малярии.
-
Международный День ДНК.
-
День памяти сотрудников МЧС России, погибших при исполнении служебных обязанностей.
-
День чеченского языка.
-
День бумажных самолетиков.
-
Светлая пятница.
-
День финансовой независимости.
-
День хлеба с цуккини.
Церковные праздники
День памяти преподобного Василия Парийского
День памяти преподобного Василия Парийского отмечается 25 апреля. Преподобный Василий славится своей аскетической жизнью и преданностью Богу. Он обрел известность благодаря своему наставничеству и духовным делам, направленным на укрепление веры среди людей. При жизни он основал несколько монастырей и уделял много внимания обучению и воспитанию монахов.
Какие еще церковные праздники отмечаются 25 апреля
-
День памяти священномученика Зинона Веронийского.
-
Праздник иконы Божией Матери Белыничская.
-
Праздник иконы Божией Матери Муромская.
-
Праздник иконы Божией Матери «Живоносный источник».
Традиции и приметы на 25 апреля
25 апреля в народе отмечается Василий Парильщик. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника:
-
Предки с самого утра топили баню, готовили веники и чистую одежду.
-
Особое внимание уделяли домашним питомцам. Их щедро кормили, вычесывали и мыли, чтобы был достаток в доме.
-
Хозяйки пекли пироги и готовили щи. Для начинки использовали молодой щавель или крапиву.
Что нельзя делать:
-
Делать уборку — Домовой начнет пакостить.
-
Выходить в неряшливом виде и грязной одежде — проблемы в жизни удвоятся и не решатся.
-
Ругаться и ссориться — будут неприятности.
-
Мужчинам ходить на охоту в лес — весь год будет преследовать неудача.
Погодные приметы:
-
Ясное и морозное утро — к неурожайному лету.
-
Береза много сока дает — к сезону дождей.
-
Дождь идет — май будет сырым.
Что произошло 25 апреля
-
1433 год — князь Юрий Дмитриевич разгромил в битве на Клязьме Василия II, после чего занял великокняжеский престол в Москве.
-
1849 год — русский император Николай I повелел написать имена всех кавалеров ордена Георгия на памятных досках Георгиевского зала Большого Кремлевского дворца.
-
1895 год — подписан высочайший указ об учреждении в Михайловском дворце Санкт-Петербурга «Русского музея императора Александра III» (ныне — Государственный Русский музей).
-
1911 год — начало 1-го Всероссийского воздухоплавательного съезда (по 30 апреля; председатель Н. Е. Жуковский).
-
1934 год — принято Постановление СНК СССР о переезде Академии наук из Ленинграда в Москву.
-
1940 год — на московском автозаводе им. КИМа собран первый опытный советский малолитражный автомобиль «КИМ-10».
-
1942 год — по приказу народного комиссариата финансов СССР основывается Московский монетный двор.
-
1956 год — в СССР отменена судебная ответственность за прогул, введенная в 1940 году.
-
1983 год — лидер СССР Ю. В. Андропов пригласил в Советский Союз американскую девочку Саманту Смит.
-
1993 год — на референдуме в России большинство населения поддержало политику Ельцина (за — 58,7 %), но отвергло его предложение о роспуске Верховного Совета.