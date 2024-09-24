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Какой сегодня праздник: что за день 24 сентября — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

24 сентября: какой сегодня праздник в России и в мире

Мария Задорожная
Автор
Международный день караванщика
Фото Dikuch/istockphoto.com
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24 сентября отмечается День незапланированных безумств, Международный день караванщика и Федорины вечерки. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

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Праздники в России

День государственного герба и флага Крыма

Законом Республики Крым от 29 декабря 2014 года День государственного герба и флага Крыма отмечался 19 сентября, однако 3 марта 2015 года в документ внесли поправку. Теперь торжество справляется 24 сентября.

День государственного герба и флага Крыма
Фото gutaper/istockphoto.com

Международные праздники

Международный день караванщика

24 сентября отмечается Международный день караванщика. Это праздник каравановожатых и других участников транспортных колонн и судовых караванов, дальнобойщиков, команд торговых судов и экипажей кораблей эскорта.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 24 сентября

  • День незапланированных безумств;

  • Праздник законченности дел;

  • День системного аналитика;

  • Всемирный день против патентов на программное обеспечение;

  • День пунктуации в США;

  • День святой Мерседес в Доминикане;

  • День конституции в Камбодже.

Церковные праздники

День памяти преподобной Феодоры Александрийской

Феодора была замужем, но однажды приглянулась богатому горожанину, который решил ее соблазнить. Он подкупил сводню, которая обманула девушку. Феодора поверила им и изменила мужу. Но поняв, что она сделала, женщина возненавидела себя и подвергла свое тело всяческим пыткам.

Церковные праздники
Фото o_sa/istockphoto.com

Но знакомая игуменья напомнила ей историю Марии Магдалины. Тогда Феодора решила втайне ото всех уйти в монастырь. Чтобы в женской обители муж не нашел ее, она переоделась в мужскую одежду и поступила в мужской монастырь под именем Феодор. Когда девушка умерла и муж узнал о ее подвиге, он принял постриг в этой же обители.

Какие еще церковные праздники отмечают 24 сентября

  • Праздник иконы Божией Матери Казанская (Каплуновская);

  • День памяти преподобного Силуана Афонского.

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Традиции и приметы на 24 сентября

24 сентября православная церковь вспоминает Феодору Александрийскую, а в народе — Федорины вечерки. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

  • Предки собирали дары для священника, а матушке помогали в домашних делах.

  • Женщины рубили и квасили капусту, готовили из нее блюда.

  • Надевали одежду золотого цвета, считалось, что она принесет удачу и благополучие в дом.

Пирожки
Фото freeskyline/istockphoto.com

Что нельзя делать

  • Бить стеклянную посуду — к семейной ссоре.

  • Поднимать чужие вещи — вместе с ними придут чужие беды и несчастья.

  • Совершать крупные покупки — они будут бесполезными.

  • Начинать новые дела — они не принесут удачи.

  • Женщинам «наводить красоту» — к ревности со стороны супруга.

Погодные приметы

  • На земле большие кучи муравьев — зима будет суровой.

  • Озимые культуры дали хорошие всходы — следующий год будет урожайным.

  • Пчелы активно летают — будет поздняя зима.

  • Дождь — к теплой и солнечной погоде.

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