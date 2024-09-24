24 сентября: какой сегодня праздник в России и в мире
24 сентября отмечается День незапланированных безумств, Международный день караванщика и Федорины вечерки. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Праздники в России
День государственного герба и флага Крыма
Законом Республики Крым от 29 декабря 2014 года День государственного герба и флага Крыма отмечался 19 сентября, однако 3 марта 2015 года в документ внесли поправку. Теперь торжество справляется 24 сентября.
Международные праздники
Международный день караванщика
24 сентября отмечается Международный день караванщика. Это праздник каравановожатых и других участников транспортных колонн и судовых караванов, дальнобойщиков, команд торговых судов и экипажей кораблей эскорта.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 24 сентября
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День незапланированных безумств;
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Праздник законченности дел;
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День системного аналитика;
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Всемирный день против патентов на программное обеспечение;
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День пунктуации в США;
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День святой Мерседес в Доминикане;
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День конституции в Камбодже.
Церковные праздники
День памяти преподобной Феодоры Александрийской
Феодора была замужем, но однажды приглянулась богатому горожанину, который решил ее соблазнить. Он подкупил сводню, которая обманула девушку. Феодора поверила им и изменила мужу. Но поняв, что она сделала, женщина возненавидела себя и подвергла свое тело всяческим пыткам.
Но знакомая игуменья напомнила ей историю Марии Магдалины. Тогда Феодора решила втайне ото всех уйти в монастырь. Чтобы в женской обители муж не нашел ее, она переоделась в мужскую одежду и поступила в мужской монастырь под именем Феодор. Когда девушка умерла и муж узнал о ее подвиге, он принял постриг в этой же обители.
Какие еще церковные праздники отмечают 24 сентября
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Праздник иконы Божией Матери Казанская (Каплуновская);
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День памяти преподобного Силуана Афонского.
Традиции и приметы на 24 сентября
24 сентября православная церковь вспоминает Феодору Александрийскую, а в народе — Федорины вечерки. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника
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Предки собирали дары для священника, а матушке помогали в домашних делах.
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Женщины рубили и квасили капусту, готовили из нее блюда.
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Надевали одежду золотого цвета, считалось, что она принесет удачу и благополучие в дом.
Что нельзя делать
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Бить стеклянную посуду — к семейной ссоре.
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Поднимать чужие вещи — вместе с ними придут чужие беды и несчастья.
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Совершать крупные покупки — они будут бесполезными.
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Начинать новые дела — они не принесут удачи.
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Женщинам «наводить красоту» — к ревности со стороны супруга.
Погодные приметы
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На земле большие кучи муравьев — зима будет суровой.
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Озимые культуры дали хорошие всходы — следующий год будет урожайным.
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Пчелы активно летают — будет поздняя зима.
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Дождь — к теплой и солнечной погоде.