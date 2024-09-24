24 сентября: какой сегодня праздник в России и в мире

24 сентября отмечается День незапланированных безумств, Международный день караванщика и Федорины вечерки. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День государственного герба и флага Крыма

Законом Республики Крым от 29 декабря 2014 года День государственного герба и флага Крыма отмечался 19 сентября, однако 3 марта 2015 года в документ внесли поправку. Теперь торжество справляется 24 сентября.

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Международные праздники

Международный день караванщика

24 сентября отмечается Международный день караванщика. Это праздник каравановожатых и других участников транспортных колонн и судовых караванов, дальнобойщиков, команд торговых судов и экипажей кораблей эскорта.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 24 сентября

День незапланированных безумств;

Праздник законченности дел;

День системного аналитика;

Всемирный день против патентов на программное обеспечение;

День пунктуации в США;

День святой Мерседес в Доминикане;

День конституции в Камбодже.

Церковные праздники

День памяти преподобной Феодоры Александрийской

Феодора была замужем, но однажды приглянулась богатому горожанину, который решил ее соблазнить. Он подкупил сводню, которая обманула девушку. Феодора поверила им и изменила мужу. Но поняв, что она сделала, женщина возненавидела себя и подвергла свое тело всяческим пыткам.

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Но знакомая игуменья напомнила ей историю Марии Магдалины. Тогда Феодора решила втайне ото всех уйти в монастырь. Чтобы в женской обители муж не нашел ее, она переоделась в мужскую одежду и поступила в мужской монастырь под именем Феодор. Когда девушка умерла и муж узнал о ее подвиге, он принял постриг в этой же обители.

Какие еще церковные праздники отмечают 24 сентября

Праздник иконы Божией Матери Казанская (Каплуновская);

День памяти преподобного Силуана Афонского.

Традиции и приметы на 24 сентября

24 сентября православная церковь вспоминает Феодору Александрийскую, а в народе — Федорины вечерки. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

Предки собирали дары для священника, а матушке помогали в домашних делах.

Женщины рубили и квасили капусту, готовили из нее блюда.

Надевали одежду золотого цвета, считалось, что она принесет удачу и благополучие в дом.

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Что нельзя делать

Бить стеклянную посуду — к семейной ссоре.

Поднимать чужие вещи — вместе с ними придут чужие беды и несчастья.

Совершать крупные покупки — они будут бесполезными.

Начинать новые дела — они не принесут удачи.

Женщинам «наводить красоту» — к ревности со стороны супруга.

Погодные приметы