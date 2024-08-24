24 августа: какой сегодня праздник в России и в мире

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24 августа отмечается День рождения картофельных чипсов, День падающей звезды и Евпатия Коловрата. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Международные праздники

День рождения картофельных чипсов

24 августа отмечается день рождения чипсов. Именно в эту дату в 1853 году Джордж Крам — шеф-повар ресторана при отеле Moon's Lake Lodge впервые приготовил картофельные чипсы.

День падающей звезды

Необычный праздник — День падающей звезды — отмечают 24 августа. Считается, что именно в эту дату чаще всего наблюдаются яркие звездопады. Праздник придумали, чтобы вспомнить добрую традицию загадывания желания, когда на небосводе появляется падающая звезда.

Фото Adventure_Photo/istockphoto.com

Какие еще праздники отмечают в России и мире 24 августа

День валяния в стоге сена.

День жажды.

Международный день странной музыки.

День консервного ножа.

День извержения Везувия.

День разжалования планеты Плутон.

День топлес в США.

День телевидения в Индонезии.

Церковные праздники

День памяти священномученика Евпла Катанского

Православная церковь 24 августа отмечает день памяти святого мученика Евпла Катанского (Сицилийского), пострадавшего за веру в IV веке во времена гонений на христиан. За проповедь Евангелия святого сначала осудили на пытки, а потом обезглавили.

Фото Anna_Anikina/istockphoto.com

Традиции и приметы на 24 августа

По народному календарю 24 августа отмечается праздник Евпатия Коловрата. Рассказываем, какие традиции, запреты и приметы существуют в эту дату.

Традиции праздника:

Предки в этот день старались воздержаться от злости, ругани, проклятий и пьянства.

В старину 24 августа начинали стричь овец. Считалось, что так животные успеют обрасти шерстью до морозов.

Хозяйки начинали вязать теплые вещи на зиму. Из шерсти делали пояса и обереги.

В вещи из овечьей шерсти заворачивали новорожденных, чтобы уберечь от сглаза и порчи.

Фото tommy_martin/istockphoto.com

Что нельзя делать:

Отправляться в лес в одиночку, заниматься охотой или рыбалкой, так как неспокойные духи и русалки могут появиться на суше.

Посещать кладбище, бродить по диким лесам, гулять по болотам или рядом с ними.

Погодные приметы: