24 августа: какой сегодня праздник в России и в мире
24 августа отмечается День рождения картофельных чипсов, День падающей звезды и Евпатия Коловрата. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Международные праздники
День рождения картофельных чипсов
24 августа отмечается день рождения чипсов. Именно в эту дату в 1853 году Джордж Крам — шеф-повар ресторана при отеле Moon's Lake Lodge впервые приготовил картофельные чипсы.
День падающей звезды
Необычный праздник — День падающей звезды — отмечают 24 августа. Считается, что именно в эту дату чаще всего наблюдаются яркие звездопады. Праздник придумали, чтобы вспомнить добрую традицию загадывания желания, когда на небосводе появляется падающая звезда.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 24 августа
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День валяния в стоге сена.
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День жажды.
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Международный день странной музыки.
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День консервного ножа.
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День извержения Везувия.
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День разжалования планеты Плутон.
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День топлес в США.
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День телевидения в Индонезии.
Церковные праздники
День памяти священномученика Евпла Катанского
Православная церковь 24 августа отмечает день памяти святого мученика Евпла Катанского (Сицилийского), пострадавшего за веру в IV веке во времена гонений на христиан. За проповедь Евангелия святого сначала осудили на пытки, а потом обезглавили.
Традиции и приметы на 24 августа
По народному календарю 24 августа отмечается праздник Евпатия Коловрата. Рассказываем, какие традиции, запреты и приметы существуют в эту дату.
Традиции праздника:
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Предки в этот день старались воздержаться от злости, ругани, проклятий и пьянства.
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В старину 24 августа начинали стричь овец. Считалось, что так животные успеют обрасти шерстью до морозов.
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Хозяйки начинали вязать теплые вещи на зиму. Из шерсти делали пояса и обереги.
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В вещи из овечьей шерсти заворачивали новорожденных, чтобы уберечь от сглаза и порчи.
Что нельзя делать:
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Отправляться в лес в одиночку, заниматься охотой или рыбалкой, так как неспокойные духи и русалки могут появиться на суше.
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Посещать кладбище, бродить по диким лесам, гулять по болотам или рядом с ними.
Погодные приметы:
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Безветренная погода — к хорошей погоде практически до осени.
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Дождь на рассвете — будет дождливая неделя.
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Солнечный день — к погожему сентябрю.
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Туман над водой плывет — к сухой и теплой погоде.
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В лесах много орехов — будет снежная зима.
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Птицы за корм дерутся — к неурожаю.
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Утки беспокойные — к длительным холодам.