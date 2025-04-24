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Какой сегодня праздник: что за день 24 апреля — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

4 мин.

24 апреля: какой сегодня праздник в России и в мире

Мария Задорожная
Автор
День российского стоматолога
Фото AndreyPopov, iStock
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24 апреля отмечается День российского стоматолога, Международный день солидарности молодежи и Антип Водогон. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День российского стоматолога

24 апреля в России отмечается День стоматолога. Дата выбрана неслучайно. 24 апреля православные христиане отмечают День памяти священномученика Антипы, который был учеником великого апостола Святого Иоанна Богослова. Согласно преданию, святой с молитвой и именем Христовым исцелял различные недуги, особенно заболевания зубов.

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Международные праздники

Международный день солидарности молодежи

Каждый год 24 апреля мир празднует Международный день солидарности молодежи. Он был установлен по инициативе Всемирной федерации демократической молодежи. Впервые этот праздник отмечался в 1957 году, а дата была выбрана в связи с финальной сессией Бандунгской конференции, состоявшейся в 1955 году с участием стран Азии и Африки. Основные задачи федерации заключаются в борьбе за мир и демократию, а также в защите прав и интересов молодежи.

Международный день солидарности молодежи
Фото GizemBDR, iStock

Какие еще праздники отмечают в России и мире 24 апреля

  • Всемирный день защиты лабораторных животных.

  • День рождения газированной воды.

  • День «Возьмите дочерей и сыновей на работу».

  • День витражных сказок.

  • День модной революции.

  • Светлый четверг.

  • Международный день многосторонности и дипломатии во имя мира.

Церковные праздники

День памяти священномученика Антипы Пергамского

День памяти священномученика Антипы Пергамского отмечается 24 апреля. Антипа, будучи епископом Пергама, стал одним из мучеников за христианскую веру. Он проявил стойкость и преданность своей религии, несмотря на преследования. В конечном итоге Антипа был арестован и подвергнут пыткам.

День памяти священномученика Антипы Пергамского
Фото Igor Zubkov, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 24 апреля

  • День памяти святителя Варсонофия, епископа Тверского.

  • День памяти преподобного Иакова Железноборовского.

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Традиции и приметы на 24 апреля

24 апреля в народе отмечается Антип Водогон. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

  • Предки ходили к реке, делились с ней переживаниями и невзгодами. Они верили, что все плохое унесет течением.

  • В праздник старались помириться с теми, с кем давно в ссоре.

  • Чтобы получить повышение на работе, кормили птиц.

  • Чтобы улучшить финансовое положение, покупали новый кошелек. Но обязательно желтого или красного цвета.

Покупать новый кошелек
Фото RobertPetrovic, iStock

Что нельзя делать:

  • Гулять по лесу — можно встретить медведя.

  • Заниматься рукоделием — к беде.

  • Использоваться острые и колющие предметы — можно пораниться.

  • Мыть окна — нечисть заглянет в них и пошлет проклятия.

  • Давать деньги в долг, пересчитывать накопления, особенно беременным — можно лишиться достатка.

  • Совершать крупные покупки — вещь будет непригодной.

Погодные приметы:

  • Верба цветет — к потеплению.

  • Дождь сулит хороший урожай.

  • Небо окрасилось в алый цвет — будет дождь и сильный ветер.

Что произошло 24 апреля

  • 1833 год — в США запатентована газированная вода.

  • 1926 год — подписан советско-германский Договор о дружбе и нейтралитете.

  • 1927 год — в Москве открыта Первая мировая выставка моделей межпланетных аппаратов, механизмов, приборов и исторических материалов.

  • 1938 год — на экраны вышла комедия Григория Александрова «Волга, Волга» с Любовью Орловой и Игорем Ильинским в главных ролях.

  • 1944 год — Великая Отечественная война: образован 3-й Белорусский фронт.

  • 1946 год — первые полеты на реактивных самолетах МиГ-9 (летчик-испытатель А. Н. Гринчик) и Як-15 (М. И. Иванов).

  • 1953 год — английская королева Елизавета II присвоила рыцарское звание Уинстону Черчиллю.

  • 1962 год — в США прошла первая в мире передача телевизионного сигнала между городами через спутник.

  • 1967 год — при посадке потерпел катастрофу космический корабль «Союз-1».

  • 2007 год — в Москве в храме Христа Спасителя прошла церемония всенародного прощания по случаю кончины первого президента России, Бориса Николаевича Ельцина.

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