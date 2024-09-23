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Какой сегодня праздник: что за день 23 сентября — традиции и приметы
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Сегодня, 00:05

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23 сентября: какой сегодня праздник в России и в мире

23 сентября отмечается День рождения жевательной резинки
Мария Задорожная
Автор
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23 сентября отмечается День рождения жевательной резинки, профессиональный праздник сотрудников информационных подразделений МВД РФ, а также День Петра и Павла Рябинников. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

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Праздники в России

День информационных подразделений МВД РФ

День информационных подразделений МВД РФ — это профессиональный праздник сотрудников и служащих Главного информационно-аналитического центра МВД России, УВД субъектов Российской Федерации. Отмечается торжество ежегодно 23 сентября.

День информационных подразделений МВД РФ
Фото ??? ???/istockphoto.com

Международные праздники

День рождения жевательной резинки

23 сентября 1848 года принято считать днем рождения жевательной резинки. Именно в эту дату американец Джон Куртис создал первую жевательную резинку у себя дома.

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Какие еще праздники отмечают в России и мире 23 сентября

  • Международный день жестовых языков;

  • День борьбы с незавершением детьми средней школы;

  • День образовательных технологий;

  • День приправы Заатар;

  • День синдрома беспокойных ног;

  • День собак в политике в США;

  • День гастрономии во Франции;

  • День зеленого кофе в Италии.

Церковные праздники

День памяти преподобного Павла Печерского

Сведений о жизни преподобного Павла сохранилось мало. Известно лишь то, что он был подвижником в Дальних Киевских пещерах. После принятия иноческого пострига святой прошел самые тяжелые послушания. После освобождения стал молоть зерно на жернове, изнуряя себя тяжкой работой. Скончался святой в возрасте около 35 лет.

Люди ставят свечи в церкви
Фото Orientfootage/istockphoto.com

Какие еще церковные праздники отмечают 23 сентября

  • Собор Липецких святых;

  • День памяти святых мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры.

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Традиции и приметы на 23 сентября

23 сентября в народном календаре отмечается День Петра и Павла Рябинников. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

  • Рябину очень почитали на Руси. В праздник из ее гроздей готовили различные целебные отвары, блюда, заготавливали на зиму. Многие старались сажать во дворе семена, чтобы вырастить дерево, которое по поверьям защищало двор от нечисти.

  • Предки приступали к сбору урожая рябины. Оставляли пару гроздей для птиц, которые тоже должны полакомиться полезной ягодой.

  • Девушки верили, что ягоды могли сохранить молодость, поэтому намазывали ими лицо, чтобы избавиться от морщин.

Красная рябина
Фото Larisa Rudenko/istockphoto.com

Что нельзя делать

  • Оставлять беспорядок — к финансовым трудностям.

  • Строить грандиозные планы — они принесут неприятности.

  • Плакать, ругаться, предаваться унынию — к болезням.

  • Девушкам ругаться с мужьями, парнями — будут лить слезы еще три месяца.

  • Оставлять окна зашторенными — иначе солнечные лучи не смогут выгнать нечистую силу из дома.

  • Начинать новые дела — они не увенчаются успехом.

Погодные приметы

  • Урожай рябины — к холодной зиме.

  • Мало гроздей рябины — осень будет без дождей.

  • Кошка греется на солнце — к теплым дням.

  • Скот спрятался в загон — наступят холода.

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