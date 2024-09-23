23 сентября: какой сегодня праздник в России и в мире
23 сентября отмечается День рождения жевательной резинки, профессиональный праздник сотрудников информационных подразделений МВД РФ, а также День Петра и Павла Рябинников. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.
Праздники в России
День информационных подразделений МВД РФ
День информационных подразделений МВД РФ — это профессиональный праздник сотрудников и служащих Главного информационно-аналитического центра МВД России, УВД субъектов Российской Федерации. Отмечается торжество ежегодно 23 сентября.
Международные праздники
День рождения жевательной резинки
23 сентября 1848 года принято считать днем рождения жевательной резинки. Именно в эту дату американец Джон Куртис создал первую жевательную резинку у себя дома.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 23 сентября
-
Международный день жестовых языков;
-
День борьбы с незавершением детьми средней школы;
-
День образовательных технологий;
-
День приправы Заатар;
-
День синдрома беспокойных ног;
-
День собак в политике в США;
-
День гастрономии во Франции;
-
День зеленого кофе в Италии.
Церковные праздники
День памяти преподобного Павла Печерского
Сведений о жизни преподобного Павла сохранилось мало. Известно лишь то, что он был подвижником в Дальних Киевских пещерах. После принятия иноческого пострига святой прошел самые тяжелые послушания. После освобождения стал молоть зерно на жернове, изнуряя себя тяжкой работой. Скончался святой в возрасте около 35 лет.
Какие еще церковные праздники отмечают 23 сентября
-
Собор Липецких святых;
-
День памяти святых мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры.
Традиции и приметы на 23 сентября
23 сентября в народном календаре отмечается День Петра и Павла Рябинников. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника
-
Рябину очень почитали на Руси. В праздник из ее гроздей готовили различные целебные отвары, блюда, заготавливали на зиму. Многие старались сажать во дворе семена, чтобы вырастить дерево, которое по поверьям защищало двор от нечисти.
-
Предки приступали к сбору урожая рябины. Оставляли пару гроздей для птиц, которые тоже должны полакомиться полезной ягодой.
-
Девушки верили, что ягоды могли сохранить молодость, поэтому намазывали ими лицо, чтобы избавиться от морщин.
Что нельзя делать
-
Оставлять беспорядок — к финансовым трудностям.
-
Строить грандиозные планы — они принесут неприятности.
-
Плакать, ругаться, предаваться унынию — к болезням.
-
Девушкам ругаться с мужьями, парнями — будут лить слезы еще три месяца.
-
Оставлять окна зашторенными — иначе солнечные лучи не смогут выгнать нечистую силу из дома.
-
Начинать новые дела — они не увенчаются успехом.
Погодные приметы
-
Урожай рябины — к холодной зиме.
-
Мало гроздей рябины — осень будет без дождей.
-
Кошка греется на солнце — к теплым дням.
-
Скот спрятался в загон — наступят холода.