23 октября: какой сегодня праздник в России и в мире
23 октября отмечается День работников рекламы, Международный день снежного барса и Евлампий Зимоуказатель. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Праздники в России
День работников рекламы
23 октября в России отмечается День работников рекламы, или День рекламщика. Это праздник сотрудников имиджевых, рекламных компаний, маркетинговых и креативных агентств, создателей рекламы, маркетологов, пиар-специалистов и менеджеров по рекламе. Дата торжества фиксированная, а празднуется оно с 1994 года.
Международные праздники
Международный день снежного барса
Каждый год 23 октября отмечается Международный день снежного барса. Торжество учредили в октябре 2013 года в Бишкеке на Всемирном форуме по сохранению снежного барса. Праздник придумали для того, чтобы привлечь внимание к исчезновению такого благородного животного.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 23 октября
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День гаражиста;
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День моля;
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День организаторов мероприятий;
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День рождения плеера iPod;
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День осведомленности о синдроме Кабуки;
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День фильмов ужасов в США;
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День защиты детей в Австралии.
Церковные праздники
День памяти святых мучеников Евлампия и Евлампии
Святые мученики Евлампий и Евлампия приходились друг другу братом и сестрой. Они жили в начале IV века во времена правления императора Максимиана. Он издал указ, в котором предписывалось убить каждого живущего в стране христианина. Евлампия возмутил этот факт, он предстал перед судом, куда пришла его сестра. На суде они заявили, что верят в Бога, но их вынуждали отречься от Христа. В итоге брат и сестра приняли мученическую смерть от рук язычников.
Какие еще церковные праздники отмечают 23 октября
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Праздник иконы Божией Матери Акафистная Зографская.
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Собор Волынских святых.
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День памяти преподобного Амвросия Оптинского.
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День памяти святителя Иннокентия Пензенского.
Традиции и приметы на 23 октября
23 октября православная церковь чтит память святых мучеников Евлампия и Евлампии, в народе — Евлампий Зимоуказатель. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника
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Крестьяне завершали подготовку к зиме, заготавливали овощи, соленья и запасы на суровое время года.
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Хозяйки завершали генеральную уборку перед зимой, мужчины подготавливали жилище к наступлению холодов.
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Люди внимательно смотрели на погоду. Считалось, что в этот день Евлампий покажет, какой будет грядущая зима.
Что нельзя делать
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Начинать новые дела — они не увенчаются успехом и принесут проблемы.
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Ругаться, ссориться и сквернословить — к проблемам в доме.
Погодные приметы
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Теплая погода предвещает позднюю и мягкую зиму.
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Северный ветер и холодная погода — к ранней и морозной зиме.
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Выпал первый снег — зима придет рано.
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Идет дождь — зима будет снежной и продолжительной.