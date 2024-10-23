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Какой сегодня праздник: что за день 23 октября — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

23 октября: какой сегодня праздник в России и в мире

23 октября в мире отмечается Международный день снежного барса
Мария Задорожная
Автор
Международный день снежного барса
Фото through-my-lens, iStock
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23 октября отмечается День работников рекламы, Международный день снежного барса и Евлампий Зимоуказатель. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День работников рекламы

23 октября в России отмечается День работников рекламы, или День рекламщика. Это праздник сотрудников имиджевых, рекламных компаний, маркетинговых и креативных агентств, создателей рекламы, маркетологов, пиар-специалистов и менеджеров по рекламе. Дата торжества фиксированная, а празднуется оно с 1994 года.

День рекламщика
Фото PhotoAttractive, iStock

Международные праздники

Международный день снежного барса

Каждый год 23 октября отмечается Международный день снежного барса. Торжество учредили в октябре 2013 года в Бишкеке на Всемирном форуме по сохранению снежного барса. Праздник придумали для того, чтобы привлечь внимание к исчезновению такого благородного животного.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 23 октября

  • День гаражиста;

  • День моля;

  • День организаторов мероприятий;

  • День рождения плеера iPod;

  • День осведомленности о синдроме Кабуки;

  • День фильмов ужасов в США;

  • День защиты детей в Австралии.

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Церковные праздники

День памяти святых мучеников Евлампия и Евлампии

Святые мученики Евлампий и Евлампия приходились друг другу братом и сестрой. Они жили в начале IV века во времена правления императора Максимиана. Он издал указ, в котором предписывалось убить каждого живущего в стране христианина. Евлампия возмутил этот факт, он предстал перед судом, куда пришла его сестра. На суде они заявили, что верят в Бога, но их вынуждали отречься от Христа. В итоге брат и сестра приняли мученическую смерть от рук язычников.

День памяти святых мучеников Евлампия и Евлампии
Фото FotoVSmirnov, iStock

Какие еще церковные праздники отмечают 23 октября

  • Праздник иконы Божией Матери Акафистная Зографская.

  • Собор Волынских святых.

  • День памяти преподобного Амвросия Оптинского.

  • День памяти святителя Иннокентия Пензенского.

Традиции и приметы на 23 октября

23 октября православная церковь чтит память святых мучеников Евлампия и Евлампии, в народе — Евлампий Зимоуказатель. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

  • Крестьяне завершали подготовку к зиме, заготавливали овощи, соленья и запасы на суровое время года.

  • Хозяйки завершали генеральную уборку перед зимой, мужчины подготавливали жилище к наступлению холодов.

  • Люди внимательно смотрели на погоду. Считалось, что в этот день Евлампий покажет, какой будет грядущая зима.

Консервация продуктов
Фото merc67/istockphoto.com, iStock

Что нельзя делать

  • Начинать новые дела — они не увенчаются успехом и принесут проблемы.

  • Ругаться, ссориться и сквернословить — к проблемам в доме.

Погодные приметы

  • Теплая погода предвещает позднюю и мягкую зиму.

  • Северный ветер и холодная погода — к ранней и морозной зиме.

  • Выпал первый снег — зима придет рано.

  • Идет дождь — зима будет снежной и продолжительной.

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