23 июня: какой сегодня праздник

23 июня отмечается Международный Олимпийский день. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

Международные праздники

Международный Олимпийский день. Идея о праздновании была одобрена на 42-й сессии МОК в Санкт-Морице в 1948 году. Праздник учрежден в память о возрождении олимпийского движения в современном виде.

Фото Howard_M/istockphoto.com

Международный день вдов. Официально учрежден Генеральной ассамблеей ООН в 2010 году. Призван привлечь внимание к положению вдов всех возрастов, живущих в различных регионах и культурных слоях.

Всемирный день информаторов. Основная задача — привлечь внимание общественности к важной роли информаторов в борьбе с коррупцией.

День государственной службы ООН. Праздник призван отметить ценность государственной службы обществу, признать труд государственных служащих и мотивировать молодых людей делать карьеру в государственном секторе.

Российские праздники

День балалайки. Первое документальное упоминание об этом инструменте датируется 23 июня 1688 года. Тогда на балалайке играли казаки. Сегодня она один из главных символов России.

Профессиональные праздники

День женщин-инженеров. Отмечают праздник с 2017 года. Однако впервые его отпраздновали в 2014 году, как Национальный день женщины в инженерном деле в Великобритании. Инициатором стало Женское инженерное общество (WES), которое таким образом отметило свое 95-летие.

Православные праздники

День Святой Троицы. Символизирует триединство Бога. Является одним из двенадцати главных православных праздников. Не имеет фиксированной даты, отмечается через 50 дней после Пасхи.

Собор Сибирских святых. Празднуется в честь святых и подвижников благочестия Сибирской земли.

Собор Рязанских святых. Отмечается в память о православных подвижниках Рязанской земли.

День памяти святителя Иоанна, митрополита Тобольского. В этот день митрополита Иоанна (Максимовича) причислили к лику святых.

День памяти священномученика Тимофея Пpуccкoгo. За чистоту и святость жизни священномученик Тимофей получил от Господа дар чудотворения, исцелил многих недужных, несмотря на все преграды и гонения продолжал верить в Бога, распространять христианскую веру.

Необычные праздники

День без обид. Праздник призван закрепить в сознании каждого человека понимание того, что обида — это негативные эмоции, которые разрушают жизнь.

Фото Jacob Wackerhausen/istockphoto.com

День тайных посланий. Это не официальный праздник. Он посвящен тому, что люди в разные времена пользовались шифрами для писем, различными чернилами, а также способами передать тайные послания.

День рождения пишущей машинки. Пишущую машинку запатентовали в 1714 году в Великобритании. Тогда королева Анна выдала первый документ, удостоверяющий авторство на инструмент, инженеру Г. Миллю.

Традиции и приметы

23 июня 2024 года православные верующие отмечают один из главных праздников — Троицу (Пятидесятницу). Многие народные приметы в этот день касаются именно незамужних молодых девушек. Например, на Троицу нельзя жениться, а вот свататься в самый раз. Считается, что те, кто посватается в этот праздник, а женится под Покров, будут жить в долгом и счастливом браке. Также в эту дату нужно слушать кукушек. Считается, что сколько раз птица прокукует, столько дней девица проведет в отцовском доме. Есть еще одна приятная примета. Если на Троицу парень поцелует девушку под березой, она будет его женой.

Фото Nastco/istockphoto.com

Кроме того, на Руси в Пятидесятницу подмечали и погодные приметы. Например, дождь сулил хороший урожай хлеба и грибов, а попасть под дождь — к исполнению желаний. А тот, кто увидит радугу, согласно поверью, обретет здоровье и благополучие ближайшие дни.

Считается, что на Троицу обязательно нужно пойти в церковь. У Бога в этот день ничего нельзя просить, только благодарить за все имеющееся. Приветствуются и семейные трапезы, но без алкоголя.

Перед обедом стелили новую скатерть — символ обновления и достатка — и ставили каравай. Также на Троицу дом принято украшать свежесрезанными ветками, скошенной травой и цветами. Считается, что в этот день сама природа защищает жилище от злых чар.

В Пятидесятницу нельзя работать в поле, заниматься рукоделием, вязать и шить, а также ссориться, ругаться и сквернословить.