23 июня: какой сегодня праздник
23 июня отмечается Международный Олимпийский день. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.
Международные праздники
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Международный Олимпийский день. Идея о праздновании была одобрена на 42-й сессии МОК в Санкт-Морице в 1948 году. Праздник учрежден в память о возрождении олимпийского движения в современном виде.
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Международный день вдов. Официально учрежден Генеральной ассамблеей ООН в 2010 году. Призван привлечь внимание к положению вдов всех возрастов, живущих в различных регионах и культурных слоях.
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Всемирный день информаторов. Основная задача — привлечь внимание общественности к важной роли информаторов в борьбе с коррупцией.
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День государственной службы ООН. Праздник призван отметить ценность государственной службы обществу, признать труд государственных служащих и мотивировать молодых людей делать карьеру в государственном секторе.
Российские праздники
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День балалайки. Первое документальное упоминание об этом инструменте датируется 23 июня 1688 года. Тогда на балалайке играли казаки. Сегодня она один из главных символов России.
Профессиональные праздники
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День женщин-инженеров. Отмечают праздник с 2017 года. Однако впервые его отпраздновали в 2014 году, как Национальный день женщины в инженерном деле в Великобритании. Инициатором стало Женское инженерное общество (WES), которое таким образом отметило свое 95-летие.
Православные праздники
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День Святой Троицы. Символизирует триединство Бога. Является одним из двенадцати главных православных праздников. Не имеет фиксированной даты, отмечается через 50 дней после Пасхи.
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Собор Сибирских святых. Празднуется в честь святых и подвижников благочестия Сибирской земли.
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Собор Рязанских святых. Отмечается в память о православных подвижниках Рязанской земли.
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День памяти святителя Иоанна, митрополита Тобольского. В этот день митрополита Иоанна (Максимовича) причислили к лику святых.
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День памяти священномученика Тимофея Пpуccкoгo. За чистоту и святость жизни священномученик Тимофей получил от Господа дар чудотворения, исцелил многих недужных, несмотря на все преграды и гонения продолжал верить в Бога, распространять христианскую веру.
Необычные праздники
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День без обид. Праздник призван закрепить в сознании каждого человека понимание того, что обида — это негативные эмоции, которые разрушают жизнь.
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День тайных посланий. Это не официальный праздник. Он посвящен тому, что люди в разные времена пользовались шифрами для писем, различными чернилами, а также способами передать тайные послания.
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День рождения пишущей машинки. Пишущую машинку запатентовали в 1714 году в Великобритании. Тогда королева Анна выдала первый документ, удостоверяющий авторство на инструмент, инженеру Г. Миллю.
Традиции и приметы
23 июня 2024 года православные верующие отмечают один из главных праздников — Троицу (Пятидесятницу). Многие народные приметы в этот день касаются именно незамужних молодых девушек. Например, на Троицу нельзя жениться, а вот свататься в самый раз. Считается, что те, кто посватается в этот праздник, а женится под Покров, будут жить в долгом и счастливом браке. Также в эту дату нужно слушать кукушек. Считается, что сколько раз птица прокукует, столько дней девица проведет в отцовском доме. Есть еще одна приятная примета. Если на Троицу парень поцелует девушку под березой, она будет его женой.
Кроме того, на Руси в Пятидесятницу подмечали и погодные приметы. Например, дождь сулил хороший урожай хлеба и грибов, а попасть под дождь — к исполнению желаний. А тот, кто увидит радугу, согласно поверью, обретет здоровье и благополучие ближайшие дни.
Считается, что на Троицу обязательно нужно пойти в церковь. У Бога в этот день ничего нельзя просить, только благодарить за все имеющееся. Приветствуются и семейные трапезы, но без алкоголя.
Перед обедом стелили новую скатерть — символ обновления и достатка — и ставили каравай. Также на Троицу дом принято украшать свежесрезанными ветками, скошенной травой и цветами. Считается, что в этот день сама природа защищает жилище от злых чар.
В Пятидесятницу нельзя работать в поле, заниматься рукоделием, вязать и шить, а также ссориться, ругаться и сквернословить.