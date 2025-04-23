23 апреля: какой сегодня праздник в России и в мире

23 апреля отмечается Всемирный день книги и авторского прав

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23 апреля отмечается День велосипедиста, Всемирный день книги и авторского права и Терентий Маревный. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День велосипедиста

23 апреля в России отмечается День велосипедиста. Дата торжества приурочена к изобретению крепостным крестьянином Ефимом Артамоновым «костотряса», в старину так называли велосипед.

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Международные праздники

Всемирный день книги и авторского права

23 апреля в мире отмечается Международный день книги и авторского права. Праздник учредила ЮНЕСКО в 1995 году. В этот день принято поздравлять не только писателей, журналистов, библиотекарей, сотрудников книжных магазинов и издательств, но и любителей книг.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 23 апреля

День английского языка.

Всемирный день лабораторий.

День испанского языка в ООН.

День свиданий под луной.

Международный день секретаря.

День немецкого пива.

Всемирный день настольного тенниса.

День кактусовода.

День перца.

Светлая среда.

День вишневого чизкейка.

Церковные праздники

День памяти мученика Терентия и его дружины

День памяти мученика Терентия и его дружины отмечается 23 апреля по церковному календарю. Этот день посвящен почитанию святого Терентия, который был одним из раннехристианских мучеников. Согласно преданию, Терентий и его спутники, более 40 человек, приняли мученическую смерть за свою веру в Христа, когда их преследовали римские власти за отказ поклоняться языческим богам.

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Какие еще церковные праздники отмечаются 23 апреля

День памяти священномученика Григория V, патриарха Константинопольского.

День памяти святой пророчицы Олдамы.

Собор Синайских преподобных.

Традиции и приметы на 23 апреля

23 апреля в народе отмечается Терентий Маревный. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

Праздник проводили в кругу семьи, также посещали службу в церкви.

Чтобы узнать будущее, предки смотрели в окна. Если первым попадется молодой человек, значит будет богатство, ушастый пес предсказывал беду, а пролетающая птица — к знакомству.

Хозяйки тщательно мыли пол и стирали белье, чтобы в дом приходили только радостные и независтливые гости.

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Что нельзя делать:

Устраивать шумные вечеринки — можно привлечь беду.

Пить алкоголь — к дракам и ссорам.

Делать предложение руки и сердца, играть свадьбу — союз будет некрепким.

Использовать острые предметы, рубить деревья и охотиться на птиц — к беде.

Погодные приметы:

В дом заполз маленький паук — погода улучшится.

Сильный ветер — к плохому урожаю.

Птицы долго сидят на деревьях — солнечное и теплое лето.

Что произошло 23 апреля