22 января: какой сегодня праздник в России и в мире
22 января отмечается День войск авиации противовоздушной обороны РФ, День рождения попкорна и Филиппов день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Праздники в России
День войск авиации противовоздушной обороны РФ
22 января в России отмечается День войск авиации противовоздушной обороны. В этот день в 1942 году, во время Великой Отечественной войны, сформировали первый истребительный корпус авиации ПВО. Истребительная авиация внесла неоценимый вклад в защиту Родины и Победу.
Международные праздники
День рождения воздушной кукурузы
22 января во всем мире отмечается День рождения воздушной кукурузы (попкорна). Это одна из самых известных и культовых «закусок» при просмотре фильмов. Придумали попкорн 395 лет назад.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 22 января
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День проветривания блокнотных записей.
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День светлого пирожного.
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День селфи в библиотеке.
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День ответов на вопросы вашей кошки.
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Праздник жизни.
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Температурный праздник.
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День святости человеческой жизни.
Церковные праздники
День памяти святителя Филиппа II, митрополита Московского
День памяти святителя Филиппа II, митрополита Московского, отмечается 22 января по православному календарю. Святитель Филипп II жил в XVI веке и занимал митрополичью кафедру с 1566 года. Он запомнился своей мудростью и непоколебимостью в защите православной веры.
Какие еще церковные праздники отмечаются 22 января
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День памяти святого пророка Самея.
Традиции и приметы на 22 января
22 января православные вспоминают святителя Филиппа II, митрополита Московского, в народе — Филиппов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника:
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Хозяйки проводили генеральную уборку, перестирывали белье, одежду.
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Предки ходили в баню, чтобы смыть с себя сглаз.
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Кроме уборки жилья, в праздник занимались заботой и о себе.
Что нельзя делать:
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Бездельничать, иначе весь год пройдет в неудачах и безденежье.
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Делать работо наскоро, некачественно — нападут болезни и неприятности.
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Пришивать пуговицы — старые проблемы навсегда закрепятся в жизни.
Погодные приметы:
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Ясная погода — к хорошему урожаю.
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Скотина в хлев стремится — будет снегопад.
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Мороз предвещает хороший урожай яровых.
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Кошка к печи жмется — похолодает.
Что произошло 22 января
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1724 год — Петром I издан Указ об обязательности знания служащими государственных учреждений Российской Империи законов и уставов и о воспрещении оправдываться незнанием законов, под страхом штрафов за неисполнение.
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1905 год — «Кровавое воскресенье» в Санкт-Петербурге.
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1906 год — в Российской империи царскими войсками подавлена Читинская республика.
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1929 год — арестован и сослан в Турцию Лев Троцкий, один из руководителей Октябрьской революции в России.
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1942 год — создание в СССР авиации ПВО как рода войск противовоздушной обороны.
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1944 год — советские войска окружили немцев под Витебском.
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1978 год — впервые к космическому кораблю был пристыкован грузовой корабль «Прогресс-1».
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1980 год — академик А. Д. Сахаров сослан в город Горький.
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1990 год — суд вынес приговор Роберту Моррису за созданного им первого компьютерного «червя», парализовавшего работу шести тысяч компьютеров в США.
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2002 год — прекращено вещание телеканала ТВ-6.