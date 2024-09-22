Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Какой сегодня праздник: что за день 22 сентября — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

22 сентября: какой сегодня праздник в России и в мире

22 сентября отмечается Всемирный день без автомобиля
Мария Задорожная
Автор
Всемирный день без автомобиля
Фото Peopleimages/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

22 сентября отмечается Всемирный день без автомобиля, Всемирный день носорога и День каракулей. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

Международные праздники

Всемирный день без автомобиля

Всемирный день без автомобиля ежегодно отмечается 22 сентября. Его отмечают автомобилисты и мотоциклисты, которые готовы на один день отказаться от транспортного средства и перемещаться пешком.

Цель праздника — напомнить людям, что машины, мотоциклы и другие транспортные средства загрязняют атмосферу. В этот день принято передвигаться пешком или, например, на велосипеде.

Всемирный день без автомобиля 2024: когда и&nbsp;как появился праздник. Всемирный день без автомобиля — 2024: дата, история и традиции праздника

Всемирный день носорога

Всемирный фонд дикой природы в Южной Африке провозгласил 22 сентября Всемирным днем носорога для того, чтобы привлечь внимание человечества к проблеме исчезновения этого редкого представителя фауны.

Всемирный день носорога.
Фото LyleGregg/istockphoto.com

Какие еще праздники отмечают в России и мире 22 сентября

  • День осеннего равноденствия;

  • День раскрашивания серости;

  • День защиты слонов;

  • Международный день сияющего мира;

  • День хоббита;

  • Всемирный розовый день;

  • Всемирный день нарколепсии;

  • День кольчуги;

  • Всемирный день борьбы с хроническим миелоидным лейкозом.

Церковные праздники

День памяти праведных Богоотец Иоакима и Анны

22 сентября православная церковь отмечает память родителей Девы Марии — святых праведных Богоотец Иоакима и Анны. Наименование «Богоотцы» они получили, потому что являются прямыми предками Господа Иисуса Христа.

Крест храма
Фото Popescu Marius/istockphoto.com

Согласно преданию, Иоаким и Анна были благочестивой семьей, но до преклонного возраста не имели детей. После того как священник отказался принять у Иоакима жертву, супруги стали усиленно молиться о даровании ребенка. Господь откликнулся на их молитвы, и вскоре у Анны родилась дочь Мария. В три года ее отдали в храм, где она воспитывалась до 12 лет. Иоаким умер в возрасте 80 лет, а Анна — в возрасте 70 лет.

Какие еще церковные праздники отмечают 22 сентября

  • День памяти преподобного Иосифа Волоцкого;

  • День памяти мученика Севериана Севастийского.

Традиции и приметы на 22 сентября

22 сентября проходит день осеннего равноденствия. Именно сегодня ночь равняется с днем и постепенно начинает увеличиваться. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

  • В этот день предки старались провести время в кругу семьи, навестить родителей.

  • Принято было налаживать отношения с теми, с кем произошел конфликт.

  • 22 сентября прощали должников и обидчиков.

  • На Руси зазывали гостей, хозяйка пекла пироги и угощала ими, хозяин показывал дом и то, что сделал собственными руками.

  • Бездетные семьи покупали сладости и посещали друзей с детьми, потом молились в храме о даровании ребенка.

  • Выбрасывали из дома старые вещи, чтобы убрать негатив.

Традиции и приметы
Фото Brenda Sangi Arruda/istockphoto.com

Что нельзя делать

  • Начинать новое дело — оно не увенчается успехом.

  • Желать зла — все вернется.

  • Отправляться в дальнюю дорогу — к финансовым трудностям.

  • Оставлять кошелек на столе — будет безденежье.

Погодные приметы

  • Много паутины — к холодной зиме.

  • Выпал снег — в следующем году будет плохой урожай.

  • С лиственницы не осыпались иголки — будет много снега.

  • Много шелухи на луке — зима будет холодной.

Осенний коридор затмений в&nbsp;2024 году: что это такое и&nbsp;чего стоит ждать. Осенний коридор затмений в 2024 году: что это такое и чего стоит ждать
Развлечения
Новости холдинга
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с «Динамо»
Глушакова перевели в дубль «Химок»
Алексей Миранчук поделился первыми впечатлениями от жизни в США
Установлена личность протащившего собак по асфальту на авто водителя в Мытищах
Расчеты ПВО сбили за сутки 177 дронов и шесть ракет «Нептун»
Водолазы МЧС обследовали затопленную 32 года назад подлодку К-27 в Карском море

Olimpbet awards

Последние новости
21 сен 12:30
Туристы назвали города, в которые не хотят возвращаться
21 сен 01:05
Кто родился 21 сентября: список известных личностей
21 сен 00:05
21 сентября: какой сегодня праздник в России и в мире
20 сен 13:05
В Москве пройдет танцевальный фестиваль Gorilla Respect My Talent
20 сен 01:05
Кто родился 20 сентября: список известных личностей