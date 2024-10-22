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Какой сегодня праздник: что за день 22 октября — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

22 октября: какой сегодня праздник в России и в мире

22 октября отмечается Всемирный день орехов
Мария Задорожная
Автор
Всемирный день орехов
Фото DenisMArt, iStock
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Сегодня, 22 октября отмечается Праздник «Белых журавлей», Всемирный день орехов и Яков Дровопилец. Рассказали, какие еще праздники и важные даты выпали на этот день.

Праздники в России

Праздник «Белых журавлей»

Ежегодно 22 октября в России отмечается один из самых поэтичных праздников — Праздник «Белых журавлей». Его учредил поэт Расул Гамзатов в знак светлой памяти о павших на полях сражений воинах.

Праздник «Белых журавлей»
Фото Masafumi Oishi, iStock

Международные праздники

Всемирный день орехов

22 октября отмечается Всемирный день орехов. Его придумали в США, но вскоре праздник вышел за пределы страны. Посвящено торжество питательному, экологичному и вкусному продукту. В орехах есть много белка, витаминов, минералов и полиненасыщенных жиров, поэтому они так полезны для организма.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 22 октября

  • День эклера;

  • День рождения ксерокопии;

  • Международный день заикающихся людей;

  • День клавиши CAPS LOCK;

  • День психофизики;

  • День финансово-экономической службы ВС РФ.

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Церковные праздники

День памяти апостола Иакова Алфеева

Иаков Алфеев — один из двенадцати апостолов Иисуса Христа, брат апостола и евангелиста Матфея. Он проповедовал в Иудее, а затем вместе с апостолом Андреем отправился в Эдессу. После самостоятельно вел проповедь в Газе и Елевферополе. Из-за смешения с другими Иаковами проследить путь Алфеева в христианской традиции довольно сложно. Известно лишь то, что он принял мученическую смерть за веру в Христа.

День памяти апостола Иакова Алфеева
Фото ASphotowed, iStock

Какие еще церковные праздники отмечают 22 октября

  • День Корсунской иконы Божией Матери;

  • День памяти святого преподобного Андроника и супруги его Афанасии.

Традиции и приметы на 22 октября

22 октября православная церковь чтит память одного из двенадцати апостолов Иакова Алфеева, в народе — Яков Дровопилец. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

  • На Руси начинали заготавливать дрова на зиму. Считалось, что осеннее полено дольше горит и дает больше тепла.

  • Занимались подготовкой крупы: крестьяне обдирали просо, ячмень, овес, мололи пшеницу.

  • Женщины готовили блюда из крупы, пекли с ней пироги и угощали соседей.

  • Люди в старину в этот день закрывали грибной сезон. Собирали последние осенние сыроежки, делали из них заготовки на зиму и жарили.

Каша с маслом в тарелке
Фото Nadezhda_Nesterova, iStock

Что нельзя делать

  • Брать в руки нитку и иголку, иначе все вещи будут рваться и их постоянно придется зашивать.

  • Начинать новые дела — весь следующий год будет неудачным.

  • Ходить на свидания — к ссорам.

  • Рассказывать о планах — они не воплотятся в жизнь.

  • Затрагивать в разговорах старые обиды и проблемы — они вернутся в жизнь.

  • Ругаться, сквернословить, ссориться и обижать детей — к бедам.

Погодные приметы

  • Утренний дождь предвещает снег вечером.

  • Снег падает и тает — будет плохой урожай в следующем году.

  • Появились сосульки — к затяжной осени.

  • Гололедица — к ливню.

  • Лиса лает — к погодным переменам.

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