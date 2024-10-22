22 октября: какой сегодня праздник в России и в мире
Сегодня, 22 октября отмечается Праздник «Белых журавлей», Всемирный день орехов и Яков Дровопилец. Рассказали, какие еще праздники и важные даты выпали на этот день.
Праздники в России
Праздник «Белых журавлей»
Ежегодно 22 октября в России отмечается один из самых поэтичных праздников — Праздник «Белых журавлей». Его учредил поэт Расул Гамзатов в знак светлой памяти о павших на полях сражений воинах.
Международные праздники
Всемирный день орехов
22 октября отмечается Всемирный день орехов. Его придумали в США, но вскоре праздник вышел за пределы страны. Посвящено торжество питательному, экологичному и вкусному продукту. В орехах есть много белка, витаминов, минералов и полиненасыщенных жиров, поэтому они так полезны для организма.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 22 октября
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День эклера;
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День рождения ксерокопии;
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Международный день заикающихся людей;
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День клавиши CAPS LOCK;
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День психофизики;
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День финансово-экономической службы ВС РФ.
Церковные праздники
День памяти апостола Иакова Алфеева
Иаков Алфеев — один из двенадцати апостолов Иисуса Христа, брат апостола и евангелиста Матфея. Он проповедовал в Иудее, а затем вместе с апостолом Андреем отправился в Эдессу. После самостоятельно вел проповедь в Газе и Елевферополе. Из-за смешения с другими Иаковами проследить путь Алфеева в христианской традиции довольно сложно. Известно лишь то, что он принял мученическую смерть за веру в Христа.
Какие еще церковные праздники отмечают 22 октября
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День Корсунской иконы Божией Матери;
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День памяти святого преподобного Андроника и супруги его Афанасии.
Традиции и приметы на 22 октября
22 октября православная церковь чтит память одного из двенадцати апостолов Иакова Алфеева, в народе — Яков Дровопилец. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника
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На Руси начинали заготавливать дрова на зиму. Считалось, что осеннее полено дольше горит и дает больше тепла.
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Занимались подготовкой крупы: крестьяне обдирали просо, ячмень, овес, мололи пшеницу.
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Женщины готовили блюда из крупы, пекли с ней пироги и угощали соседей.
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Люди в старину в этот день закрывали грибной сезон. Собирали последние осенние сыроежки, делали из них заготовки на зиму и жарили.
Что нельзя делать
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Брать в руки нитку и иголку, иначе все вещи будут рваться и их постоянно придется зашивать.
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Начинать новые дела — весь следующий год будет неудачным.
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Ходить на свидания — к ссорам.
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Рассказывать о планах — они не воплотятся в жизнь.
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Затрагивать в разговорах старые обиды и проблемы — они вернутся в жизнь.
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Ругаться, сквернословить, ссориться и обижать детей — к бедам.
Погодные приметы
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Утренний дождь предвещает снег вечером.
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Снег падает и тает — будет плохой урожай в следующем году.
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Появились сосульки — к затяжной осени.
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Гололедица — к ливню.
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Лиса лает — к погодным переменам.