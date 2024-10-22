22 октября: какой сегодня праздник в России и в мире

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Сегодня, 22 октября отмечается Праздник «Белых журавлей», Всемирный день орехов и Яков Дровопилец. Рассказали, какие еще праздники и важные даты выпали на этот день.

Праздники в России

Праздник «Белых журавлей»

Ежегодно 22 октября в России отмечается один из самых поэтичных праздников — Праздник «Белых журавлей». Его учредил поэт Расул Гамзатов в знак светлой памяти о павших на полях сражений воинах.

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Международные праздники

Всемирный день орехов

22 октября отмечается Всемирный день орехов. Его придумали в США, но вскоре праздник вышел за пределы страны. Посвящено торжество питательному, экологичному и вкусному продукту. В орехах есть много белка, витаминов, минералов и полиненасыщенных жиров, поэтому они так полезны для организма.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 22 октября

День эклера;

День рождения ксерокопии;

Международный день заикающихся людей;

День клавиши CAPS LOCK;

День психофизики;

День финансово-экономической службы ВС РФ.

Церковные праздники

День памяти апостола Иакова Алфеева

Иаков Алфеев — один из двенадцати апостолов Иисуса Христа, брат апостола и евангелиста Матфея. Он проповедовал в Иудее, а затем вместе с апостолом Андреем отправился в Эдессу. После самостоятельно вел проповедь в Газе и Елевферополе. Из-за смешения с другими Иаковами проследить путь Алфеева в христианской традиции довольно сложно. Известно лишь то, что он принял мученическую смерть за веру в Христа.

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Какие еще церковные праздники отмечают 22 октября

День Корсунской иконы Божией Матери;

День памяти святого преподобного Андроника и супруги его Афанасии.

Традиции и приметы на 22 октября

22 октября православная церковь чтит память одного из двенадцати апостолов Иакова Алфеева, в народе — Яков Дровопилец. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

На Руси начинали заготавливать дрова на зиму. Считалось, что осеннее полено дольше горит и дает больше тепла.

Занимались подготовкой крупы: крестьяне обдирали просо, ячмень, овес, мололи пшеницу.

Женщины готовили блюда из крупы, пекли с ней пироги и угощали соседей.

Люди в старину в этот день закрывали грибной сезон. Собирали последние осенние сыроежки, делали из них заготовки на зиму и жарили.

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Что нельзя делать

Брать в руки нитку и иголку, иначе все вещи будут рваться и их постоянно придется зашивать.

Начинать новые дела — весь следующий год будет неудачным.

Ходить на свидания — к ссорам.

Рассказывать о планах — они не воплотятся в жизнь.

Затрагивать в разговорах старые обиды и проблемы — они вернутся в жизнь.

Ругаться, сквернословить, ссориться и обижать детей — к бедам.

Погодные приметы