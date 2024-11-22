22 ноября: какой сегодня праздник в России и в мире

22 ноября отмечается День психолога, Международный день сыновей и Матрона Зимняя. Рассказали, какие еще праздники и памятные даты выпали на этот день.

Праздники в России

День психолога

22 ноября в России отмечается День психолога. Это профессиональный праздник людей, которые помогают людям справляться с тяжелыми эмоциональными заболеваниями и расстройствами. Празднику присвоили официальный статус и дату в 2023 году. Международного дня психолога не существует.

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Международные праздники

Международный день сыновей

Международный день сыновей отмечается 22 ноября. Его учредили для того, чтобы отметить важную роль сыновей в жизни семьи и общества, а также повысить осведомленность о проблемах, с которыми они могут сталкиваться.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 22 ноября

День отогревания в кофейнях;

День любви к своим веснушкам;

День лексикографа;

День словарей и энциклопедий;

День музыки в Испании;

День хороших супружеский пар в Японии.

Церковные праздники

День памяти преподобной Матроны Константинопольской

22 ноября православная церковь чтит преподобную Матрону Константинопольскую. Святая жила в V веке и известна своим благочестием, мудростью и благотворительностью. В юности Матрона была удачлива в своих делах, однако стремясь к духовной жизни, она оставила мирскую суету и ушла в монастырь, где посвятила свою жизнь молитве и служению Богу. Ее жизнь стала примером для многих, и вскоре после ее смерти начались многочисленные чудеса и исцеления, связанные с именем Матроны.

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Какие еще церковные праздники отмечаются 22 ноября

Праздник иконы Божией Матери «Скоропослушница»;

День памяти святых мучеников Онисифора и Порфирия;

День памяти преподобной Феоктисты Паросской.

Традиции и приметы на 22 ноября

22 ноября православные христиане вспоминают Матрону Константинопольскую, в народе — Матрона Зимняя. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

Праздник считался отличным днем для примирения и прощения всех обид.

В доме предки проводили генеральную уборку. Старые и вещи сжигали, а зимнюю ненужную одежду перестирывали и отдавали нуждающимся.

День прекрасно подходил для свадеб, помолвок и венчаний.

В старину люди заваривали чай на травах и верили, что сегодня он обладает особой целительной силой.

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Что нельзя делать

Стричь волосы и ногти — зима пройдет в болезнях и невзгодах.

Ругаться, ссориться и сквернословить — беды придут в жизнь.

Вспоминать обиды и говорить о них — к болезням.

Заниматься тяжелым физическим трудом — хлопот только прибавится.

Погодные приметы: