22 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире
22 декабря отмечается День энергетика, День рождения российского хоккея и Международный день бардовской песни. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Праздники в России
День рождения российского хоккея
22 декабря — День рождения отечественного хоккея. Именно в этот день в 1946 году стартовал первый в истории чемпионат СССР по хоккею.
Международные праздники
Международный день бардовской песни
22 декабря отмечается Международный день бардовской песни. Впервые неофициальное торжество отметили в СССР 1985 году, а в 1999 году идея превращения Дня авторской песни в общероссийский праздник получила дальнейший ход. На следующий год организаторы и первые участники праздника, среди которых были представители разных стран, провели встречу через Интернет. Так праздник приобрел международный статус.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 22 декабря
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День энергетика.
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День рождения электрической елочной гирлянды.
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День Гидрометеорологической службы ВС РФ.
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День работников Пенсионного фонда РФ.
Церковные праздники
День памяти святой Анны Пророчицы
День памяти святой Анны Пророчицы отмечается православной церковью 22 декабря. Анна, согласно преданиям, была матерью Пророка Самуила и известна своей праведной жизнью и благочестивыми поступками. Она сильно молилась о ребенке и в конце концов родила Самуила, который стал великим пророком и судьей Израиля. Святая Анна также является символом милосердия и надежды, ее молитвы о зачатии и рождении были услышаны Богом, что считается важным аспектом христианской веры. В этот день верующие обращаются к святой с молитвами, прося о помощи в делах и о защите от бед, особенно связанные с вопросами семьи и материнства.
Какие еще церковные праздники отмечаются 22 декабря
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Праздник иконы Божией Матери «Нечаянная радость».
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День памяти преподобного Стефана Новосиятеля.
Традиции и приметы на 22 декабря
22 декабря православные христиане чтят святую Анну Пророчицу, в народе — Анна Темная. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника:
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22 декабря также отмечался праздник пчеловодов. Поэтому хозяева пчелиных пасек утром обязательно читали заговор на пчел, чтобы те в следующем году принесли много меда.
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Чтобы привлечь в дом благополучие, предки гасили очаги в доме, а затем снова их зажигали.
Что нельзя делать:
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Беременным зажигать свечи и огонь, иначе у малыша появится родимое пятно на видном месте.
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Будущим мамам шить, вязать и заниматься рукоделием — иначе пуповина, как нитки, окутает ребенка и роды будут сложными.
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Беременным видеться с больными и калеками — те передадут недуги новорожденному.
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Переступать через острые предметы будущим мамам — к смерти при родах.
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Молодым девушкам ходить с распущенными волосами — в них запутается нечисть и украдет женское счастье.
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Убираться и стирать вещи — можно навлечь тяжелый домашний труд на весь следующий год.
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Есть мед — он может вызвать разные болезни.
Погодные приметы:
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На деревьях появился иней — скоро наступят морозы.
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Снег лежит у изгороди вплотную — будет плохой урожай, если с просветом — богатый.
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Снег — к дождю, метель — к ветру с дождем, а мороз предвещал ясную погоду.
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Оттепель — к теплому дождю.