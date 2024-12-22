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Какой сегодня праздник: что за день 22 декабря — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

22 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире

22 декабря отмечается День рождения российского хоккея
Мария Задорожная
Автор
День российского хоккея
Фото JohnAlexandr, iStock
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22 декабря отмечается День энергетика, День рождения российского хоккея и Международный день бардовской песни. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

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Праздники в России

День рождения российского хоккея

22 декабря — День рождения отечественного хоккея. Именно в этот день в 1946 году стартовал первый в истории чемпионат СССР по хоккею.

Международные праздники

Международный день бардовской песни

22 декабря отмечается Международный день бардовской песни. Впервые неофициальное торжество отметили в СССР 1985 году, а в 1999 году идея превращения Дня авторской песни в общероссийский праздник получила дальнейший ход. На следующий год организаторы и первые участники праздника, среди которых были представители разных стран, провели встречу через Интернет. Так праздник приобрел международный статус.

Международный день бардовской песни
Фото wundervisuals, iStock

Какие еще праздники отмечают в России и мире 22 декабря

  • День энергетика.

  • День рождения электрической елочной гирлянды.

  • День Гидрометеорологической службы ВС РФ.

  • День работников Пенсионного фонда РФ.

Церковные праздники

День памяти святой Анны Пророчицы

День памяти святой Анны Пророчицы отмечается православной церковью 22 декабря. Анна, согласно преданиям, была матерью Пророка Самуила и известна своей праведной жизнью и благочестивыми поступками. Она сильно молилась о ребенке и в конце концов родила Самуила, который стал великим пророком и судьей Израиля. Святая Анна также является символом милосердия и надежды, ее молитвы о зачатии и рождении были услышаны Богом, что считается важным аспектом христианской веры. В этот день верующие обращаются к святой с молитвами, прося о помощи в делах и о защите от бед, особенно связанные с вопросами семьи и материнства.

День памяти святой Анны Пророчицы
Фото Radist, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 22 декабря

  • Праздник иконы Божией Матери «Нечаянная радость».

  • День памяти преподобного Стефана Новосиятеля.

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Традиции и приметы на 22 декабря

22 декабря православные христиане чтят святую Анну Пророчицу, в народе — Анна Темная. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

  • 22 декабря также отмечался праздник пчеловодов. Поэтому хозяева пчелиных пасек утром обязательно читали заговор на пчел, чтобы те в следующем году принесли много меда.

  • Чтобы привлечь в дом благополучие, предки гасили очаги в доме, а затем снова их зажигали.

Камин в гостиной
Фото onurdongel, iStock

Что нельзя делать:

  • Беременным зажигать свечи и огонь, иначе у малыша появится родимое пятно на видном месте.

  • Будущим мамам шить, вязать и заниматься рукоделием — иначе пуповина, как нитки, окутает ребенка и роды будут сложными.

  • Беременным видеться с больными и калеками — те передадут недуги новорожденному.

  • Переступать через острые предметы будущим мамам — к смерти при родах.

  • Молодым девушкам ходить с распущенными волосами — в них запутается нечисть и украдет женское счастье.

  • Убираться и стирать вещи — можно навлечь тяжелый домашний труд на весь следующий год.

  • Есть мед — он может вызвать разные болезни.

Погодные приметы:

  • На деревьях появился иней — скоро наступят морозы.

  • Снег лежит у изгороди вплотную — будет плохой урожай, если с просветом — богатый.

  • Снег — к дождю, метель — к ветру с дождем, а мороз предвещал ясную погоду.

  • Оттепель — к теплому дождю.

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