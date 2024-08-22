22 августа: какой сегодня праздник в России и в мире
22 августа отмечается День государственного флага России, День растительно молока и Матфеев день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Праздники в России
День государственного флага России
Привычный для россиян триколор был впервые поднят в Москве 22 августа 1991 года над Домом Советов РСФСР. Однако трехцветную стягу в обиход ввел еще император Петр I. В 1705 году он подписал указ, который обязывал торговые суда иметь бело-сине-красный флаг без орла. Так глава империи хотел почтить память своего отца Алексея Михайловича, который поднял трехцветное полотнище на первом русском военном корабле «Орел» в 1668 году.
Международные праздники
День растительного молока
Ежегодно 22 августа отмечается Всемирный день растительного молока. Его впервые отпраздновали в 2017 году.
Считается, что инициатором торжества стал Робби Локки — сооснователь британского цифрового медиа, посвященного вопросам этического потребления, устойчивого развития и веганского образа жизни. Цель праздника — стимулирование перехода от обычного животного молока к разнообразным растительным альтернативам.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 22 августа
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День катания по радуге.
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День дубовой бочки.
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День республики Коми.
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Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений.
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Всемирный день риса джолоф.
Церковные праздники
День памяти святого апостола Матфия
Православная церковь вспоминает одного из величайших святых церковной истории — апостола и евангелиста Матфея. По преданию, он занял место Иуды среди 12-ти ближайших учеников Христа, когда тот предал Учителя.
Удивительно, но большую часть жизни Матфей служил сборщиком налогов. Несмотря на профессию, он мечтал о честной и праведной жизни. И однажды его жизнь изменила встреча с Иисусом, который увидел в мужчине колоссальный духовный потенциал и призвал его к служению Богу и людям. В день Пятидесятницы апостол Матфей отправился в Иудею проповедовать христианство евреям. Для них святой написал Евангелие, которое обратило тысячи иудеев к вере в Христа.
Какие еще церковные праздники отмечают 22 августа
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Собор Соловецких святых.
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День памяти преподобного Псоя Египетского.
Традиции и приметы на 22 августа
По народному календарю 22 августа отмечается Матфеев день или день Матвея Ненастного. Считалось, что с этой даты дни становились короче, ветра холоднее. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют 22 августа.
Традиции праздника:
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Хозяйки ранним утром выносили из дома кувшин с молоком. Его оставляли на улице до того момента, пока полностью не просохнет роса. Предки верили, что так напиток напитается силой, а домашние коровы будут давать больше молока.
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Скот держали в хлеву, подальше от посторонних глаз.
Что нельзя делать:
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Пить настои и отвары из трав, по поверьям, целебные травы становились ядовитыми в этот день.
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Носить темную одежду, считалось, что это может привести к унылой, мрачной жизни в будущем.
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Надевать украшения из металла, чтобы потом не отвечать за чужие ошибки.
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Потирать рука об руку — это может привести к бедности.
Погодные приметы:
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Отсутствие росы — к затяжным ненастьям.
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Сильный южный ветер — к снежной зиме.
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Северный ветер сулит теплую погоду.
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Крутые вихри — к суровой зиме.
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Овес поспел — к богатому урожаю ягод.