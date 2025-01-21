21 января: какой сегодня праздник в России и в мире
21 января отмечается Всемирный день объятий, День аспиранта и Емелин день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Праздники в России
День аспиранта
21 января в России отмечается День аспиранта. Праздник приурочен к публикации Совнаркомом РСФСР 21 января 1925 года документов, которые регламентировали систему подготовки научных работников. Отмечается торжество с 2008 года.
Международные праздники
Всемирный день объятий
21 января во многих странах отмечается Всемирный день объятий. Это неофициальный праздник, который придумали еще в 80-е годы прошлого века. В этот день принято дарить не подарки, а теплые эмоции через объятия.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 21 января
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День инженерных войск РФ.
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День признательности белкам.
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День тихих шагов и незаметных взглядов.
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День злакового батончика.
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День бананового хлеба.
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День алкогольной независимости.
Церковные праздники
День памяти исповедника Емилиана Кизического
День памяти исповедника Емилиана Кизического отмечается в православной традиции 21 января. Посвящен праздник святому, известному своей преданностью христианской вере и защите истинного учения. Емилиан родился в Кизике, в Малой Азии, и стал известным церковным деятелем. Он был епископом и отличался рвением в борьбе с ересью, особенно во времена, когда христианство сталкивалось с различными вызовами и гонениями.
Емилиан активно защищал православие и боролся с влиянием неправославных учений. Его жизнь и служение были наполнены благородством, милосердием и настойчивостью в проповеди христианских ценностей.
Какие еще церковные праздники отмечаются 21 января
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День памяти преподобного Григория Печерского.
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День памяти святых мучеников Иулиана и Василиссы.
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День памяти преподобной Домники Константинопольской.
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День памяти преподобного Георгия Хозевита.
Традиции и приметы на 21 января
21 января православные вспоминают исповедника Емилиана Кизического, в народе — Емелин день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника:
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На Руси в первой половине дня не работали, а ходили в гости друг к другу и рассказывали интересные истории. Брались за дела только во второй половине дня.
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В праздник приглашали кумовьев на праздничное застолье, считалось, что это принесет ребенку, которого они крестили, здоровье.
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Женщины возвращались к рукоделию, снова начинали вязать, плести и вышивать.
Что нельзя делать:
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Проводить день в одиночестве и молчании, иначе так пройдет весь год.
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Крестным родителям приходить в гости к крестнику без подарка. Кроме сладостей, дарили полотенце и мыло, чтобы ребенок был румян и здоров.
Погодные приметы:
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Южный ветер сулил частые летние грозы.
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Снег — к дождливому августу, солнце — к жаркому последнему месяцу лета.
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Окна в доме запотели — будет оттепель.
Что произошло 21 января
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1698 год — оставив Великое посольство в Голландии, Петр I вместе с волонтерами прибыл в Лондон.
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1701 год — указом Петра I в Москве открыта Школа пушкарского приказа.
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1775 год — в Москве на Болотной площади казнен Емельян Иванович Пугачев.
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1793 год — Великая французская революция: по постановлению суда казнен Людовик XVI, обвиненный в заговоре против свободы нации и против общей безопасности государства.
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1924 год — умер Владимир Ильич Ленин, политический и государственный деятель, основатель Советского государства.
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1925 год — в Махачкале начал работать нефтеперегонный завод «Красный пролетарий».
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1925 год — признание СССР Японией. Японские войска покидают пределы Дальнего Востока.
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1943 год — Советские войска освободили от фашистов Ставрополь.
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1945 год — в Москве создан Главный ботанический сад Академии наук СССР.
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1949 год — в Горках Ленинских открыт мемориальный Дом-музей В. И. Ленина.
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1949 год — Чан Кайши слагает с себя полномочия президента Китая из-за затянувшейся череды поражений армии националистов.
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1952 год — итальянские ученые объявили, что Пизанская башня должна упасть в 2151 г.
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1954 год — в США спущена на воду первая в мире атомная подводная лодка «Наутилус».
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2001 год — Пол Маккартни стал первым музыкантом, чье состояние перевалило за один миллиард долларов.