21 января: какой сегодня праздник в России и в мире

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21 января отмечается Всемирный день объятий, День аспиранта и Емелин день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День аспиранта

21 января в России отмечается День аспиранта. Праздник приурочен к публикации Совнаркомом РСФСР 21 января 1925 года документов, которые регламентировали систему подготовки научных работников. Отмечается торжество с 2008 года.

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Международные праздники

Всемирный день объятий

21 января во многих странах отмечается Всемирный день объятий. Это неофициальный праздник, который придумали еще в 80-е годы прошлого века. В этот день принято дарить не подарки, а теплые эмоции через объятия.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 21 января

День инженерных войск РФ.

День признательности белкам.

День тихих шагов и незаметных взглядов.

День злакового батончика.

День бананового хлеба.

День алкогольной независимости.

Церковные праздники

День памяти исповедника Емилиана Кизического

День памяти исповедника Емилиана Кизического отмечается в православной традиции 21 января. Посвящен праздник святому, известному своей преданностью христианской вере и защите истинного учения. Емилиан родился в Кизике, в Малой Азии, и стал известным церковным деятелем. Он был епископом и отличался рвением в борьбе с ересью, особенно во времена, когда христианство сталкивалось с различными вызовами и гонениями.

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Емилиан активно защищал православие и боролся с влиянием неправославных учений. Его жизнь и служение были наполнены благородством, милосердием и настойчивостью в проповеди христианских ценностей.

Какие еще церковные праздники отмечаются 21 января

День памяти преподобного Григория Печерского.

День памяти святых мучеников Иулиана и Василиссы.

День памяти преподобной Домники Константинопольской.

День памяти преподобного Георгия Хозевита.

Традиции и приметы на 21 января

21 января православные вспоминают исповедника Емилиана Кизического, в народе — Емелин день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

На Руси в первой половине дня не работали, а ходили в гости друг к другу и рассказывали интересные истории. Брались за дела только во второй половине дня.

В праздник приглашали кумовьев на праздничное застолье, считалось, что это принесет ребенку, которого они крестили, здоровье.

Женщины возвращались к рукоделию, снова начинали вязать, плести и вышивать.

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Что нельзя делать:

Проводить день в одиночестве и молчании, иначе так пройдет весь год.

Крестным родителям приходить в гости к крестнику без подарка. Кроме сладостей, дарили полотенце и мыло, чтобы ребенок был румян и здоров.

Погодные приметы:

Южный ветер сулил частые летние грозы.

Снег — к дождливому августу, солнце — к жаркому последнему месяцу лета.

Окна в доме запотели — будет оттепель.

Что произошло 21 января