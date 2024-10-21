21 октября: какой сегодня праздник в России и в мире
21 октября отмечается День деловых женщин в России, Международный день начос и Пелагея Ознобица. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Праздники в России
День деловых женщин
Каждый год в России 21 октября отмечается День деловых женщин. Это неофициальный праздник представительниц прекрасного пола, которые заняты в деловой сфере: предприниматели, политики, чиновники, управленцы и так далее.
Международные праздники
Международный день начос
Международный день начос отмечается ежегодно 21 октября. Это праздник популярной закуски мексиканского происхождения, которая представляет собой чипсы из тортильи с различными топингами — сыром и соусами-дипами.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 21 октября
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День цемента;
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День лабиринта;
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Всемирный день профилактики йододефицита;
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День любви к деревьям в Таиланде;
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День отца в Беларуси;
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День яблока в Великобритании.
Церковные праздники
День памяти преподобной Пелагии Антиохийской
Пелагия Антиохийская — христианская святая, почитается в лике преподобных. До обращения ко Христу вела легкомысленный и распущенный образ жизни. Однажды Пелагия, ведомая таинственной силой, впервые пришла в храм на богослужение и проповедь святого Иоанна. Это настолько потрясло ее, что девушка отказалась от своего прежнего образа жизни и стала христианкой. Приняла монашеский постриг и затворилась на горе, где начала вести строгую монашескую жизнь в покаянии, посте и молитве. Там преподобная и скончалась.
Какие еще церковные праздники отмечают 21 октября
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Собор Вятский святых.
Традиции и приметы на 21 октября
21 октября православная церковь чтит память преподобной Пелагии Антиохийской, в народе — Пелагея Ознобица. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника
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На Руси в этот день готовили зимнюю одежду. Особое внимание уделяли карманам: в них зашивали все дыры, чтобы весь год деньги не утекали сквозь пальцы.
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День проводили за домашней работой и хлопотами.
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Хозяйки начинали вязать новые носки, шапки, шарфы и варежки для всех членов семьи.
Что нельзя делать
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Женщинам долго прихорашиваться и сидеть у зеркала — можно потерять красоту.
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Заниматься облагораживанием огорода, ломать ветки деревьев — нечистая сила проберется во двор и принесет несчастья.
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Лениться и бездельничать — к неудачам и болезням.
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Думать о плохом — весь негатив вернется втройне.
Погодные приметы
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Дятел стучит по коре дерева — к скорым морозам.
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Мыши роют норы в теплом месте — будет морозная зима.
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Облака расположены близко к зиме — скоро наступят холода.