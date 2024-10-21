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Какой сегодня праздник: что за день 21 октября — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

21 октября: какой сегодня праздник в России и в мире

21 октября отмечается Международный день начос
Мария Задорожная
Автор
Международный день начос.
Фото AnnaPustynnikova, iStock
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21 октября отмечается День деловых женщин в России, Международный день начос и Пелагея Ознобица. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День деловых женщин

Каждый год в России 21 октября отмечается День деловых женщин. Это неофициальный праздник представительниц прекрасного пола, которые заняты в деловой сфере: предприниматели, политики, чиновники, управленцы и так далее.

День деловой женщины
Фото nortonrsx, iStock

Международные праздники

Международный день начос

Международный день начос отмечается ежегодно 21 октября. Это праздник популярной закуски мексиканского происхождения, которая представляет собой чипсы из тортильи с различными топингами — сыром и соусами-дипами.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 21 октября

  • День цемента;

  • День лабиринта;

  • Всемирный день профилактики йододефицита;

  • День любви к деревьям в Таиланде;

  • День отца в Беларуси;

  • День яблока в Великобритании.

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Церковные праздники

День памяти преподобной Пелагии Антиохийской

Пелагия Антиохийская — христианская святая, почитается в лике преподобных. До обращения ко Христу вела легкомысленный и распущенный образ жизни. Однажды Пелагия, ведомая таинственной силой, впервые пришла в храм на богослужение и проповедь святого Иоанна. Это настолько потрясло ее, что девушка отказалась от своего прежнего образа жизни и стала христианкой. Приняла монашеский постриг и затворилась на горе, где начала вести строгую монашескую жизнь в покаянии, посте и молитве. Там преподобная и скончалась.

День памяти преподобной Пелагии Антиохийской
Фото AlxeyPnferov, iStock

Какие еще церковные праздники отмечают 21 октября

  • Собор Вятский святых.

Традиции и приметы на 21 октября

21 октября православная церковь чтит память преподобной Пелагии Антиохийской, в народе — Пелагея Ознобица. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

  • На Руси в этот день готовили зимнюю одежду. Особое внимание уделяли карманам: в них зашивали все дыры, чтобы весь год деньги не утекали сквозь пальцы.

  • День проводили за домашней работой и хлопотами.

  • Хозяйки начинали вязать новые носки, шапки, шарфы и варежки для всех членов семьи.

Вязать спицами
Фото LukaTDB, iStock

Что нельзя делать

  • Женщинам долго прихорашиваться и сидеть у зеркала — можно потерять красоту.

  • Заниматься облагораживанием огорода, ломать ветки деревьев — нечистая сила проберется во двор и принесет несчастья.

  • Лениться и бездельничать — к неудачам и болезням.

  • Думать о плохом — весь негатив вернется втройне.

Погодные приметы

  • Дятел стучит по коре дерева — к скорым морозам.

  • Мыши роют норы в теплом месте — будет морозная зима.

  • Облака расположены близко к зиме — скоро наступят холода.

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