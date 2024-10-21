21 октября: какой сегодня праздник в России и в мире

21 октября отмечается День деловых женщин в России, Международный день начос и Пелагея Ознобица. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День деловых женщин

Каждый год в России 21 октября отмечается День деловых женщин. Это неофициальный праздник представительниц прекрасного пола, которые заняты в деловой сфере: предприниматели, политики, чиновники, управленцы и так далее.

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Международные праздники

Международный день начос

Международный день начос отмечается ежегодно 21 октября. Это праздник популярной закуски мексиканского происхождения, которая представляет собой чипсы из тортильи с различными топингами — сыром и соусами-дипами.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 21 октября

День цемента;

День лабиринта;

Всемирный день профилактики йододефицита;

День любви к деревьям в Таиланде;

День отца в Беларуси;

День яблока в Великобритании.

Церковные праздники

День памяти преподобной Пелагии Антиохийской

Пелагия Антиохийская — христианская святая, почитается в лике преподобных. До обращения ко Христу вела легкомысленный и распущенный образ жизни. Однажды Пелагия, ведомая таинственной силой, впервые пришла в храм на богослужение и проповедь святого Иоанна. Это настолько потрясло ее, что девушка отказалась от своего прежнего образа жизни и стала христианкой. Приняла монашеский постриг и затворилась на горе, где начала вести строгую монашескую жизнь в покаянии, посте и молитве. Там преподобная и скончалась.

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Какие еще церковные праздники отмечают 21 октября

Собор Вятский святых.

Традиции и приметы на 21 октября

21 октября православная церковь чтит память преподобной Пелагии Антиохийской, в народе — Пелагея Ознобица. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

На Руси в этот день готовили зимнюю одежду. Особое внимание уделяли карманам: в них зашивали все дыры, чтобы весь год деньги не утекали сквозь пальцы.

День проводили за домашней работой и хлопотами.

Хозяйки начинали вязать новые носки, шапки, шарфы и варежки для всех членов семьи.

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Что нельзя делать

Женщинам долго прихорашиваться и сидеть у зеркала — можно потерять красоту.

Заниматься облагораживанием огорода, ломать ветки деревьев — нечистая сила проберется во двор и принесет несчастья.

Лениться и бездельничать — к неудачам и болезням.

Думать о плохом — весь негатив вернется втройне.

Погодные приметы