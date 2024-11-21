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Какой сегодня праздник: что за день 21 ноября — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

4 мин.

21 ноября: какой сегодня праздник в России и в мире

21 ноября отмечается Всемирный день телевидения
Мария Задорожная
Автор
Всемирный день телевидения
Фото bluecinema, iStock
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21 ноября отмечается Всемирный день телевидения, День бухгалтера и Михайлов день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

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Праздники в России

День бухгалтера

21 ноября в России празднуется День бухгалтера — это торжество для специалистов в области финансов, которые играют незаменимую роль в работе каждой организации. Этот день особенно значим, так как именно 21 ноября 1996 года бывший президент Борис Ельцин подписал Федеральный закон «О бухгалтерии», что стало важным шагом в развитии бухгалтерского учета в стране.

День бухгалтера
Фото AndreyPopov, iStock

Международные праздники

Всемирный день телевидения

21 ноября отмечается Всемирный день телевидения. Праздник был установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1996 года в честь первого Всемирного телевизионного форума, который состоялся 21 ноября того же года. Первые празднования прошли в ноябре 1997 года, и с тех пор этот день отмечают ежегодно в разных странах, включая Россию и некоторые государства СНГ.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 21 ноября

  • День отказа от курения;

  • Всемирный день приветствия;

  • Всемирный день философии;

  • День работников налоговых органов РФ;

  • День Военной присяги;

  • Всемирный день рыбного промысла;

  • Всемирный день рекордов Гиннеса;

  • День без музыки;

  • Всемирный день борьбы против рака поджелудочной железы;

  • День общественных организаций.

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Церковные праздники

Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных сил бесплотных

Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных сил бесплотных празднуется в православной традиции 21 ноября. Архистратиг Михаил занимает особое место среди ангелов, является вождем Небесного воинства. Он символизирует силу, защиту и руководство Божьей воли. Михаил упоминается в Библии, в частности в Книге Даниила и Откровении, как защитник Израиля и борец против сил зла. Он также ассоциируется с борьбой добрых и злых духов, что делает его важным святым для верующих, обращающихся к нему за помощью и защитой.

Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных сил бесплотных
Фото Studio Images, iStock

В этот день церковь отмечает не только Михаила, но и всех небесных ангелов, которые служат Богу и помогают людям в их духовной жизни. Празднование включает молитвы и литургии, направленные на почитание небесных сил.

Традиции и приметы на 21 ноября

21 ноября на Руси отмечали Михайлов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

  • Предки накрывали богатый стол, так как через неделю начинался Рождественский пост. По поверьям, чем богаче и щедрее был стол, тем довольнее становился Михаил.

  • На стол хозяйки старались ставить мясные блюда. Чаще всего это был холодец.

  • Приглашали гостей. Чем шире хозяин открывает свои двери и чем щедрее он угощает гостей, тем больше его ценят друзья и соседи. Поэтому приглашение гостей на крупные праздники всегда считалось хорошей приметой для хозяина.

  • В старину в этот день крестьяне варили михайловское пиво.

  • Предки старались задобрить дворового — младшего брата домового. Он отвечал за здоровье скотины и сохранность двора. Чтобы он всю зиму заботился о животных, ему в хлеву оставляли угощения и говорили добрые слова.

Холодец на столе
Фото minadezhda, iStock

Что нельзя делать

  • Мыть голову — к потере здравого ума.

  • Рубить, резать, ткать и шить — острые предметы могут навлечь гнев святого Михаила.

  • Брать подработки — проявлять неуважение к святому.

  • Ссориться и ругаться — будут проблемы.

  • Рассказывать о хороших снах — они не сбудутся.

Погодные приметы

  • В этот день обязательно будет потепление.

  • После дня Архистратига Михаила земля начинает мерзнуть.

  • Утренний иней предвещает снежную зиму, а туман — теплую погоду.

  • Если день солнечный, то скоро ударят сильные морозы.

  • Мокрый снег говорит о том, что весна в следующем году будет дождливой.

  • Если на елях наблюдается мало шишек, а на дубах много желудей — зима будет теплой.

  • Снегопад в этот день предвещает снежную Пасху.

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