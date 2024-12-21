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Какой сегодня праздник: что за день 21 декабря — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

21 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире

21 декабря отмечается Всемирный день баскетбола
Мария Задорожная
Автор
Всемирный день баскетбола
Фото Yobro10, iStock
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21 декабря отмечается Всемирный день баскетбола, День риэлтора и День зимнего солнцестояния. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День зимнего солнцестояния

Зимнее солнцестояние — это астрономическое событие, когда солнце занимает самую низкую точку относительно земного горизонта. В 2024 году это событие произойдет 21 декабря в 12:20 по московскому времени. В Северном полушарии начало зимнего солнцестояния — в 09:20.

День зимнего солнцестояния.
Фото alexkotlov, iStock
День зимнего солнцестояния-2024: какого числа, традиции празднования. Зимнее солнцестояние: что это и когда будет в 2024 году

Международные праздники

Всемирный день баскетбола

21 декабря многие страны отмечают Всемирный день баскетбола. Идея праздника принадлежит Генеральной Ассамблее ООН, которая рекомендовала государствам-членам заняться пропагандой спорта и физической активности среди всех членов общества.

Всемирный день баскетбола
Фото zamrznutitonovi, iStock

Какие еще праздники отмечают в России и мире 21 декабря

  • День риэлтора.

  • День горячего шоколада.

  • День рождения кроссворда.

  • День скульптуры изо льда.

  • День пожимания лап.

  • День короткого рассказа.

  • День повара японской кухни.

  • Всемирный день сари.

  • День принятия Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

  • День работников производственно-технических служб УИС РФ.

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Церковные праздники

День памяти святой мученицы Анфисы Римской

День памяти святой мученицы Анфисы Римской отмечается 21 декабря в православной традиции. Анфиса была христианской мученицей, жила в III-IV веках в Римской империи. Она проявила стойкость в вере и отказалась от языческого идолопоклонства, за что подверглась преследованиям и мучениям.

Согласно преданию, святую Анфису арестовали и подвергли жестоким пыткам, однако она осталась непреклонной в своей вере. За свою преданность Христу она была казнена. Ее мученичество стало символом стойкости христианской веры и вдохновило многих верующих.

День памяти святой мученицы Анфисы Римской
Фото Alexey Krukovsky, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 21 декабря

  • День преподобного Кирилла Челмогорского.

  • День памяти преподобного Патапия Фивского.

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Традиции и приметы на 21 декабря

21 декабря отмечается День зимнего солнцестояния. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

  • Предки зажигали огонь и свечи, символизирующие возвращение солнца. Обряд совершался для привлечения удачи и очищения.

  • Люди обращались к Богу, просили защиты и благополучия в следующем году.

  • В этот день засеивали семена, чтобы они успели прорасти и дать урожай.

  • На стол ставили много угощений, чтобы привлечь щедрость в дом.

Зажигать свечу
Фото Olezzo, iStock

Что нельзя делать:

  • Работать — этот день лучше посвятить отдыху.

  • Ссориться — негативная энергия задержится в доме на весь следующий год.

  • Тратить деньги на ненужные вещи — будут денежные трудности.

Погодные приметы:

  • Много снега — будет хороший урожай.

  • Если ночь ясная, то следующий год будет удачным.

  • Пасмурная погода предвещает раннюю весну, ясная — позднюю весну.

  • Если стоит ясная и безветренная погода, то она продлится до святок.

  • Вьюга — к дождливому лету.

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