21 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире
21 декабря отмечается Всемирный день баскетбола, День риэлтора и День зимнего солнцестояния. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Праздники в России
День зимнего солнцестояния
Зимнее солнцестояние — это астрономическое событие, когда солнце занимает самую низкую точку относительно земного горизонта. В 2024 году это событие произойдет 21 декабря в 12:20 по московскому времени. В Северном полушарии начало зимнего солнцестояния — в 09:20.
Международные праздники
Всемирный день баскетбола
21 декабря многие страны отмечают Всемирный день баскетбола. Идея праздника принадлежит Генеральной Ассамблее ООН, которая рекомендовала государствам-членам заняться пропагандой спорта и физической активности среди всех членов общества.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 21 декабря
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День риэлтора.
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День горячего шоколада.
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День рождения кроссворда.
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День скульптуры изо льда.
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День пожимания лап.
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День короткого рассказа.
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День повара японской кухни.
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Всемирный день сари.
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День принятия Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
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День работников производственно-технических служб УИС РФ.
Церковные праздники
День памяти святой мученицы Анфисы Римской
День памяти святой мученицы Анфисы Римской отмечается 21 декабря в православной традиции. Анфиса была христианской мученицей, жила в III-IV веках в Римской империи. Она проявила стойкость в вере и отказалась от языческого идолопоклонства, за что подверглась преследованиям и мучениям.
Согласно преданию, святую Анфису арестовали и подвергли жестоким пыткам, однако она осталась непреклонной в своей вере. За свою преданность Христу она была казнена. Ее мученичество стало символом стойкости христианской веры и вдохновило многих верующих.
Какие еще церковные праздники отмечаются 21 декабря
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День преподобного Кирилла Челмогорского.
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День памяти преподобного Патапия Фивского.
Традиции и приметы на 21 декабря
21 декабря отмечается День зимнего солнцестояния. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника:
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Предки зажигали огонь и свечи, символизирующие возвращение солнца. Обряд совершался для привлечения удачи и очищения.
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Люди обращались к Богу, просили защиты и благополучия в следующем году.
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В этот день засеивали семена, чтобы они успели прорасти и дать урожай.
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На стол ставили много угощений, чтобы привлечь щедрость в дом.
Что нельзя делать:
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Работать — этот день лучше посвятить отдыху.
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Ссориться — негативная энергия задержится в доме на весь следующий год.
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Тратить деньги на ненужные вещи — будут денежные трудности.
Погодные приметы:
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Много снега — будет хороший урожай.
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Если ночь ясная, то следующий год будет удачным.
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Пасмурная погода предвещает раннюю весну, ясная — позднюю весну.
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Если стоит ясная и безветренная погода, то она продлится до святок.
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Вьюга — к дождливому лету.