21 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире

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21 декабря отмечается Всемирный день баскетбола, День риэлтора и День зимнего солнцестояния. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День зимнего солнцестояния

Зимнее солнцестояние — это астрономическое событие, когда солнце занимает самую низкую точку относительно земного горизонта. В 2024 году это событие произойдет 21 декабря в 12:20 по московскому времени. В Северном полушарии начало зимнего солнцестояния — в 09:20.

Фото alexkotlov, iStock

Международные праздники

Всемирный день баскетбола

21 декабря многие страны отмечают Всемирный день баскетбола. Идея праздника принадлежит Генеральной Ассамблее ООН, которая рекомендовала государствам-членам заняться пропагандой спорта и физической активности среди всех членов общества.

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Какие еще праздники отмечают в России и мире 21 декабря

День риэлтора.

День горячего шоколада.

День рождения кроссворда.

День скульптуры изо льда.

День пожимания лап.

День короткого рассказа.

День повара японской кухни.

Всемирный день сари.

День принятия Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

День работников производственно-технических служб УИС РФ.

Церковные праздники

День памяти святой мученицы Анфисы Римской

День памяти святой мученицы Анфисы Римской отмечается 21 декабря в православной традиции. Анфиса была христианской мученицей, жила в III-IV веках в Римской империи. Она проявила стойкость в вере и отказалась от языческого идолопоклонства, за что подверглась преследованиям и мучениям.

Согласно преданию, святую Анфису арестовали и подвергли жестоким пыткам, однако она осталась непреклонной в своей вере. За свою преданность Христу она была казнена. Ее мученичество стало символом стойкости христианской веры и вдохновило многих верующих.

Фото Alexey Krukovsky, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 21 декабря

День преподобного Кирилла Челмогорского.

День памяти преподобного Патапия Фивского.

Традиции и приметы на 21 декабря

21 декабря отмечается День зимнего солнцестояния. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

Предки зажигали огонь и свечи, символизирующие возвращение солнца. Обряд совершался для привлечения удачи и очищения.

Люди обращались к Богу, просили защиты и благополучия в следующем году.

В этот день засеивали семена, чтобы они успели прорасти и дать урожай.

На стол ставили много угощений, чтобы привлечь щедрость в дом.

Фото Olezzo, iStock

Что нельзя делать:

Работать — этот день лучше посвятить отдыху.

Ссориться — негативная энергия задержится в доме на весь следующий год.

Тратить деньги на ненужные вещи — будут денежные трудности.

Погодные приметы: