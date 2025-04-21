21 апреля: какой сегодня праздник в России и в мире

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21 апреля отмечается Международный день пряника, День главного бухгалтера и Родион Ледолом. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День главного бухгалтера

21 апреля в России отмечается День главного бухгалтера. Учредила праздник редакция специализированного журнала «Главбух». Цель торжества — напомнить о важности работы главных бухгалтеров в финансовой сфере любой организации.

Фото Nansan Houn, iStock

Международные праздники

Международный день пряника

21 апреля в мире отмечается Международный день пряника. Пряники давно считаются традиционным русским десертом, однако первые упоминания о лакомстве встречаются еще в египетских и римских письменах.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 21 апреля

День местного самоуправления РФ.

День трюфелей кешью в шоколаде.

День чемоданов.

День экскаваторщика.

Всемирный день творчества и инновационной деятельности.

Светлый понедельник.

Церковные праздники

День памяти апостолов Родиона (Иродиона), Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма и иже с ними

День памяти апостолов Родиона (Иродиона), Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма и других отмечается 21 апреля в православной традиции. Эти святые были соратниками апостола Павла и активно проповедовали Евангелие в различных частях Римской империи. Их служение ознаменовалось не только распространением христианства, но и гонениями и страданиями за веру.

Фото Igor Zubkov, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 21 апреля

Праздник иконы Божией Матери «Георгиевская».

Праздник иконы Божией Матери «Сладкое Лобзание».

Праздник иконы Божией Матери Испанская «Богородица на Престоле».

Традиции и приметы на 21 апреля

21 апреля в народе отмечается Родион Ледолом. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

Предки считали, что 21 апреля зима окончательно уходит. Поэтому выходя из дома, они поклонялись ей и благодарили, чтобы зима не разозлилась и не наслала новые морозы.

Крестьяне начинали пахать поля под овес, но проверяли перед этим землю. Если ком земли в руках не рассыпался, начинать пахоту было рано.

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Что нельзя делать:

Убираться — можно потревожить Домового и он начнет пакостить.

Ходить на рыбалку и охоту — можно вернуться с пустыми руками.

Погодные приметы:

Теплая и ясная погода — к жаркому лету.

Пасмурная погода предвещала дождливое лето.

Что произошло 21 апреля