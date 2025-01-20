20 января: какой сегодня праздник в России и в мире

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20 января отмечается День любителей сыра, День сосулек и День Иоанна Крестителя. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День сосулек

20 января в России отмечают необычный праздник — День сосулек. Это неофициальное торжество, которое посвящено одному из главных атрибутов зимы — сосулькам.

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Международные праздники

День любителей сыра

20 января по всему миру отмечается День любителей сыра. Это праздник всех гурманов и поклонников этого молочного изделия. Поэтому 20 января любители сыра покупают любимый продукт и наслаждаются им.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 20 января

Грустный понедельник.

День прогулки на свежем воздухе.

Международный день принятия.

День делопроизводительной службы МВД РФ.

Церковные праздники

День Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

День Предтечи и Крестителя Господня Иоанна отмечается 20 января. Праздник посвящен памяти святого Иоанна Крестителя — важной фигуры в христианстве, предшественника Иисуса Христа. Он известен своей проповедью покаяния и крещением вод Иордана. В православной традиции считается, что Иоанн Креститель был призван подготовить сердца людей к приходу Мессии.

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Традиции и приметы на 20 января

20 января православные отмечают День Иоанна Крестителя. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

Праздник считался лучшим днем для крещения младенцем. Считалось, что крещенные в этот день дети будут очень счастливы.

День предки начинали со стакана освященной воды. Пили ее сами и давали животным. Они верили, что святая вода подарит крепкое здоровье.

Иоанн Креститель в народе считался покровителем семейного счастья. Люди верили, что заключенный в этот день брак будет прочным.

Люди принимали предложения — новые начинания могли стать выгодными.

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Что нельзя делать:

Бездельничать — весь год пройдет в нищете.

Смывать святую воду с лица, иначе можно лишиться защиты и здоровья.

Пересчитывать деньги — будут убытки.

Говорить о планах — они не увенчаются успехом.

Погодные приметы:

Небо алое на закате — к сильному ветру.

Туман стоит над рекой — будет урожай.

Ясная и солнечная погода сулит засушливое и жаркое лето.

Снег — скоро придут морозы.

Что произошло 20 января