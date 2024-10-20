20 октября: какой сегодня праздник в России и в мире
20 октября отмечается День отца, Международный день повара и Сергей Зимний. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Праздники в России
День отца
В России День отца празднуют в третье воскресенье октября. В 2024 году праздник выпал на 20 число. Идея торжества возникла в 2008 году, который был объявлен Годом семьи. Поэтому в некоторых городах и регионах России тогда установили День отца.
Международные праздники
Международный день повара
Ежегодно 20 октября отмечается Международный день повара. Его учредили в 2004 году по инициативе Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров. Это профессиональный праздник кулинаров со всего мира.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 20 октября
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День войск связи ВС РФ;
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День работников дорожного хозяйства;
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День работников пищевой промышленности;
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Международный день авиадиспетчера;
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Всемирный день борьбы с остеопорозом;
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Международный день ленивца.
Церковные праздники
День памяти святых мучеников Сергия и Вакха
Сергий и Вакх — солдаты Римской империи, жившие в III веке. Почитаются святыми мучениками в православной, католической и древневосточных православных церквях. Они были офицерами в армии цезаря Галерия Максимиана и занимали важные должности до тех пор, пока не стало известно, что они тайные христиане. За это Сергия и Вакха подвергли жестоким пыткам, во время которых Вакх погиб, а впоследствии и Сергий был обезглавлен.
Какие еще церковные праздники отмечают 20 октября
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Праздник Псково-Печерской иконы Божией Матери «Умиление»;
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День памяти святителя Ионы Ханькоуского.
Традиции и приметы на 20 октября
20 октября в народе отмечается Сергей Зимний. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника
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Девушки умывались кислым молоком и обязательно покрывали голову платком, чтобы защититься от головной боли и сохранить красоту на весь следующий год.
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С утра в первую очередь крестьяне кормили скот, а потом сами садились завтракать.
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Самый младший член семьи растапливал печь, чтобы зимой в доме было тепло.
Что нельзя делать
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Работать с тестом, то есть печь хлеб, блины, пироги и другую выпечку — к финансовым проблемам.
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Жаловаться другим на свои проблемы — ситуация станет только хуже.
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Надевать чужие либо сильно поношенные вещи — к неприятностям.
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Конфликтовать с родственниками — ссора затянется надолго и принесет одни страдания.
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Поднимать найденные вещи, принимать подарки от чужих — к бедам и болезням.
Погодные приметы
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Выпал снег — через месяц придет зима.
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Погода теплая и ясная — похолодание придет через три недели.
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Луна нечетко видна — к сильным морозам.