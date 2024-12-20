20 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире
20 декабря отмечается День Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ), Международный день солидарности людей и Амвросимов день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Праздники в России
День ФСБ
20 декабря профессиональный праздник отмечают сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и ряда других силовых ведомств. Праздник подразделений, обеспечивающих национальную безопасность граждан страны, в 1995 году подписал президент России Борис Ельцин.
Международные праздники
Международный день солидарности людей
Международный день солидарности людей отмечается ежегодно 20 декабря. Его учредили в 2006 году по решению ООН. В те годы утвердили резолюцию (№ 60/209), посвященную проведению первого Десятилетия ООН по борьбе за ликвидацию нищеты.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 20 декабря
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День игр.
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День неудачника.
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Международный день мятой рубашки.
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День ярких шарфов.
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День световых технологий.
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День уродливого рождественского свитера в США.
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День основания Макао в Китае.
Церковные праздники
День памяти святителя Амвросия Медиоланского
День памяти святителя Амвросия Медиоланского отмечается 20 декабря в православной церкви. Святитель Амвросий жил в IV веке, был епископом Милана и одним из значительных теологов того времени. Он сыграл важную роль в формировании христианской доктрины и противостоянии арианству, еретическому течению, отрицающему божественность Христа.
Какие еще церковные праздники отмечаются 20 декабря
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Праздник иконы Божией Матери Владимирская (Селигерская).
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День памяти преподобного Антония Сийского.
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День памяти преподобного Нила Столобенского.
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День памяти преподобного Павла Послушливого.
Традиции и приметы на 20 декабря
20 декабря православные христиане чтят святителя Амвросия Медиоланского, в народе — Амвросимов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника:
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В праздник на Руси девушки начинали шить, вязать, плести изделия. Так они готовили себе приданое, чтобы поскорее выйти замуж.
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Женщины убирались в доме и меняли занавески.
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Предки посещали баню, чтобы очистить тело и разум от негатива.
Что нельзя делать:
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Устраивать вечеринки и шумные посиделки — веселье обернется неприятностями.
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Уезжать из дома, ссориться и грустить — будут печальные вести.
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Стирать — к мокрому белью пристанут болезни.
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Дарить и принимать подарки — можно лишиться удачи.
Погодные приметы:
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Кот или собака валяются в снегу — будет сильная вьюга.
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Вороны шумят — к скорому мокрому снегу.
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Легкий и сухой снег предвещает засуху через полгода.
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Снег с дождем — к пасмурному лету.