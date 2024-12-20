20 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире

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20 декабря отмечается День Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ), Международный день солидарности людей и Амвросимов день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День ФСБ

20 декабря профессиональный праздник отмечают сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и ряда других силовых ведомств. Праздник подразделений, обеспечивающих национальную безопасность граждан страны, в 1995 году подписал президент России Борис Ельцин.

Международные праздники

Международный день солидарности людей

Международный день солидарности людей отмечается ежегодно 20 декабря. Его учредили в 2006 году по решению ООН. В те годы утвердили резолюцию (№ 60/209), посвященную проведению первого Десятилетия ООН по борьбе за ликвидацию нищеты.

Фото Jacob Ammentorp Lund, iStock

Какие еще праздники отмечают в России и мире 20 декабря

День игр.

День неудачника.

Международный день мятой рубашки.

День ярких шарфов.

День световых технологий.

День уродливого рождественского свитера в США.

День основания Макао в Китае.

Церковные праздники

День памяти святителя Амвросия Медиоланского

День памяти святителя Амвросия Медиоланского отмечается 20 декабря в православной церкви. Святитель Амвросий жил в IV веке, был епископом Милана и одним из значительных теологов того времени. Он сыграл важную роль в формировании христианской доктрины и противостоянии арианству, еретическому течению, отрицающему божественность Христа.

Фото Vladislav Zolotov, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 20 декабря

Праздник иконы Божией Матери Владимирская (Селигерская).

День памяти преподобного Антония Сийского.

День памяти преподобного Нила Столобенского.

День памяти преподобного Павла Послушливого.

Традиции и приметы на 20 декабря

20 декабря православные христиане чтят святителя Амвросия Медиоланского, в народе — Амвросимов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

В праздник на Руси девушки начинали шить, вязать, плести изделия. Так они готовили себе приданое, чтобы поскорее выйти замуж.

Женщины убирались в доме и меняли занавески.

Предки посещали баню, чтобы очистить тело и разум от негатива.

Фото Valeriy_G, iStock

Что нельзя делать:

Устраивать вечеринки и шумные посиделки — веселье обернется неприятностями.

Уезжать из дома, ссориться и грустить — будут печальные вести.

Стирать — к мокрому белью пристанут болезни.

Дарить и принимать подарки — можно лишиться удачи.

Погодные приметы: