20 апреля: какой сегодня праздник в России и в мире
20 апреля отмечается Пасха, День китайского языка и Акулинин день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Праздники в России
Пасха
Христианская Пасха в 2025 году отмечается 20 апреля. Это праздник — память об искупительной жертве Иисуса Христа и о его чудесном воскресении.
Международные праздники
День китайского языка
20 апреля в мире отмечается День китайского языка. Он был установлен одновременно с другими официальными языками ООН в 2010 году. Предложение выдвинул департамент, занимающийся связями с общественностью.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 20 апреля
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Национальный день донора.
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День поисков смысла жизни.
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День мобилизационных подразделений МВД РФ.
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День уважения лимской фасоли.
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День перевернутого ананасового пирога.
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День вилкокрута и ложкочерпия.
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День двойников.
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День свободного аппаратного обеспечения.
Церковные праздники
День памяти святых мучеников Руфина и Акилины
День памяти святых мучеников Руфина и Акилины отмечается 20 апреля. Эти святые, согласно христианской традиции, были подвергнуты мучениям во время гонений на христиан. В этот день православные христиане вспоминают их подвиги и молятся о своих близких, обращая внимание на важность мужества в вере.
Какие еще церковные праздники отмечаются 20 апреля
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Праздник иконы Божией Матери Византийской.
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День памяти преподобного Даниила Переяславского.
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День памяти преподобного Георгия, митрополита Митиленского.
Традиции и приметы на 20 апреля
20 апреля отмечается Пасха. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника:
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Принято посещать храм, принимать участие в пасхальном богослужении, чтобы почувствовать духовную атмосферу праздника.
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Нужно освятить пищу. Традиционно в церковь приносятся куличи, яйца и пасхи для освящения.
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Важно поздравить близких, помочь нуждающимся и проявить доброту. Например, одиноким родственникам подарить пасхальный подарок.
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Проводится Пасха за праздничным столом. Семейный обед считается главным символом единства и тепла.
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Предки устраивали игры с крашеными яйцами. Например, «битки». Участники били друг о друга яйца, определяя самое крепкое.
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Принято начинать новые дела, которые обретают благословение и успех.
Что нельзя делать:
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Грустить и конфликтовать, ссориться и держать обиду.
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Убираться и заниматься тяжелой работой, так как праздник предназначен для молитв и общения с близкими.
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Игнорировать традиции — проявление неуважения к празднику.
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Злоупотреблять алкоголем.
Погодные приметы:
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Солнечная погода — хороший знак для урожая и здоровья.
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Пошел снег — весь год будет урожайный.
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Облачно — к прохладному лету.
Что произошло 20 апреля
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1656 год — в России появляются медные деньги (взамен серебряных).
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1770 год — в ходе Русско-турецкой войны 1768-1774 годов грузинский царь Ираклий II одержал над турками победу в Сражении при Аспиндзе.
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1832 год — Петербургский акушер Андрей Вольф сделал первое в России успешное переливание крови. Донором роженицы с кровотечением стал ее муж.
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1866 год — приостановлен выход в свет «за пропаганду материализма» книги И. М. Сеченова «Рефлексы головного мозга».
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1901 год — торжественное открытие Большого зала Московской консерватории.
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1923 год — на съезде РКП(б) Лев Троцкий запустил в оборот фразу «смычка города с деревней».
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1932 год — в Ленинграде завод «Промет» освоил выпуск первых отечественных бензино-раздаточных колонок.
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1933 год — издательство «Молодая гвардия» по инициативе Максима Горького приступило к выпуску серии «Жизнь замечательных людей». Первой была напечатана книга «Генрих Гейне» Александра Дейча.
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1934 год — первое присвоение звания Герой Советского Союза семерым летчикам (М. В. Водопьянов, И. В. Доронин, Н. П. Каманин, С. А. Леваневский, А. В. Ляпидевский, В. С. Молоков, М. Т. Слепнев), спасшим экипаж парохода «Челюскин».
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1942 год — закончилась Московская битва (1941-1942) Великой Отечественной войны.
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1942 год — состоялся первый полет серийного фронтового истребителя Ла-5.
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1958 год — был основан футбольный клуб «Рубин».
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1959 год — началась эксплуатация пассажирского самолета Ил-18 ОКБ Сергея Ильюшина.
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1978 год — южнокорейский Боинг 707, вторгшийся в воздушное пространство СССР, поврежден советским перехватчиком и совершил вынужденную посадку в районе города Кемь.
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1983 год — запущен пилотируемый космический корабль «Союз Т-8».
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1983 год — основан Бит-квартет «Секрет».
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1988 год — в Москве заложен первый в СССР бейсбольный стадион.