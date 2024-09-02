2 сентября: какой сегодня праздник в России и в мире

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2 сентября отмечается День российской гвардии, Всемирный день кокоса и Самойлов день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День патрульно-постовой службы МВД РФ

2 сентября свой профессиональный праздник отмечают сотрудники патрульно-постовой службы органов внутренних дел Российской Федерации. В этот день, в 1923 году, Центральное административное управление НКВД представило «Инструкцию постовому милиционеру», которая регламентировала общие положения о постовой службе, а также права и обязанности сотрудников.

Фото Aleksei Andreev/istockphoto.com

День российской гвардии

2 сентября в Вооруженных Силах Российской Федерации празднуется День российской гвардии. Его учредили Указом Президента РФ Владимира Путина в связи с 300-летним юбилеем российской гвардии. Цель праздника — возрождение и развитие отечественных воинских традиций, повышение престижа военной службы.

Международные праздники

Всемирный день кокоса

2 сентября весь мир отмечает интересный праздник — Всемирный день кокоса. Плод широко используется в пищевой, медицинской и косметической промышленностях. Однако торжество связывают с образованием Азиатско-Тихоокеанского кокосового сообщества (APCC).

Какие еще праздники отмечают в России и мире 2 сентября

День свободного ветра в крыльях;

День капы для зубов;

День прокола ушей;

День психологической службы уголовно-исполнительной системы РФ;

День окончания Второй мировой войны;

День труда в США и Канаде;

День демократии в Тибете.

Церковные праздники

День памяти пророка Самуила

Пророк Самуил был пятнадцатый и последний Израильский судия, живший за 1146 лет до Рождества Христова. Самуил рос в страхе Божием и уже в детстве показывал способности прорицателя. В 12 лет ему было видение о том, что Бог покарает род Илия, так как его сыновья ведут нечестивый образ жизни. Это пророчество сбылось. Пророк управлял израильским народом 40 лет, после чего сделал судьями своих сыновей.

Фото Dinara Sharipova/istockphoto.com

Какие еще церковные праздники отмечают 2 сентября

День памяти мучеников Севира, Мемнона и с ними 37 мучеников.

Традиции и приметы на 2 сентября

На Руси день памяти пророка Самуила называли Самойловым днем или Свекольницей. Рассказываем, какие традиции, запреты и приметы существуют 2 сентября.

Традиции праздника

На Самойлов день приходилось завершение сбора урожая свеклы. Обычно этим занимались молодые незамужние девушки. Считалось, что будущие невесты могут получить силу и красоту, кланяясь грядкам.

Хозяйки ставили на праздничный стол блюда из свеклы.

В праздник собирали грибы, часть заготавливали на зиму, а часть съедали.

На Руси Самойлов день считался мужским праздником. Поэтому жены старались всячески порадовать своих мужей, а дочери дарили отцам новые рубашки с вышивкой.

Разрешалось смело работать в огороде и загадывать желания. По поверьям, загаданное обязательно сбывалось.

Фото Liudmila Chernetska/istockphoto.com

Что нельзя делать

Оставлять детей без присмотра, иначе нечисть напугает их или нашлет болезни.

Пускать в дом незнакомцев — к разладу в семье.

Стричь ногти и волосы, чтобы не лишиться здоровья и удачи.

Ссориться членами семьи — к беде.

Погодные приметы