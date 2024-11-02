2 ноября: какой сегодня праздник в России и в мире

2 ноября отмечается День провозглашения российской империи, Всемирный день мужчин и Артемьев день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День провозглашения российской империи

2 ноября (22 октября) 1721 года Петр I принял императорский титул, что знаменовало принципиально важные перемены в международном положении России, а именно образование Российской империи.

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Международные праздники

Всемирный день мужчин

Всемирный день мужчин отмечается в первую субботу месяца. В 2024 году его отпразднуют 2 ноября. Учредили торжество по инициативе магистрата Вены и руководства отделения ООН в 2000 году. В честь Всемирного дня мужчин вручалась премия (до 2006 года), ее обладателями становились политики, ученые, бизнесмены и деятели искусства.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 2 ноября

Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов;

Дмитриевская суббота;

День сумчатого муравьеда;

Праздник мутных глаз;

День колготок в Японии;

День дегустации вина в США;

День памяти предков в Беларуси.

Церковные праздники

День памяти праведного отрока Артемия Веркольского

Праведный отрок Артемий Веркольский — это святой русского православной церкви, почитаемый как мученик и праведник. Его жизненный путь связан с укреплением христианской веры и борьбой с язычеством, что было характерно для тех лет. С ранних лет Артемий проявлял добродетельную жизнь и стремление к Богу. Он был известен своим благочестием, скромностью и милосердием по отношению к окружающим.

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Какие еще церковные праздники отмечают 2 ноября

День памяти великомученика Артемия Антиохийского;

День памяти преподобного Гавриила Самтаврийского.

Традиции и приметы на 2 ноября

2 ноября православная церковь чтит память великомученика Артемия Антиохийского, в народе — Артемьев день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

Артемий Антиохийский считался покровителем военных. В этот день принято ставить свечи и проводить молебны по погибшим защитникам Родины.

Хозяйки солили капусту, варили варенья и делали другие заготовки на зиму. Считалось, что приготовленная в Артемьев день консервация не пропадет до весны.

Мужчины чинили заборы и замки, чтобы сберечь достаток и счастье в семье.

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Что нельзя делать

Ссориться и ругаться с близкими — иначе отношения с родными испортятся на долгие годы.

Заключать брак — союз будет несчастливым.

Смотреть на пролетающих в небе птиц — можно лишиться достатка.

Погодные приметы