2 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире

2 декабря отмечается День банковского работника России, Всемирный день компьютерной грамотности и Авдеев день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День банковского работника России

Ежегодно 2 декабря в России отмечается неофициальный праздник — День банковского работника. Дата торжества была принята в 2004 году по инициативе Ассоциации российских банков, в связи с тем, что 2 декабря 1990 года был принят первый в новейшей истории российский Федеральный закон (№ 394-1) — «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)».

Международные праздники

Всемирный день компьютерной грамотности

Каждый год 2 декабря отмечается Всемирный день компьютерной грамотности, который стали праздновать в 2001 году. В этот день IT-компании и образовательные организации прилагают усилия к тому, чтобы повысить интерес людей к освоению цифровых навыков. Под цифровой грамотностью понимается умение работать с различными устройствами, такими как стационарные и портативные компьютеры, планшеты, смартфоны и другие IT-гаджеты.

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Какие еще праздники отмечают в России и мире 2 декабря

День фортуны.

День 2D-художника.

Международный день борьбы за отмену рабства.

Международный день модельной железной дороги.

День Уолта Диснея в США.

День Конституции в Индонезии.

Церковные праздники

День памяти святого пророка Авдия

День памяти святого пророка Авдия отмечается православной церковью 2 декабря. Авдий — один из двенадцати малых пророков, о котором рассказывается в одноименной книге, вошедшей в Ветхий Завет. Его пророчества, записанные в книге, касаются конца времен, суда над народами и восстановления Израиля. Святой Авдий известен своим переходом от идолопоклонства к истине и служению Богу.

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Какие еще церковные праздники отмечаются 2 декабря

Праздник иконы Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение».

День памяти преподобного Илариона Грузинского.

Традиции и приметы на 2 декабря

2 декабря православная церковь чтит память святого пророка Авдия, в народе — Авдеев день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

Крестьяне стучали обухом топора по рамам окон и косякам дверей, чтобы в праздник в дом не залетела нечистая сила.

Семья собиралась за столом и проводила вечер вместе. Женщины занимались рукоделием, а мужчины что-то мастерили.

Хозяйки заваривали чай из разных трав, готовили тыквенные пироги с изюмом и орехами.

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Что нельзя делать

Ссориться с родственниками — к длительному конфликту и разладу в семье.

Ходить двери и окна открытыми, встречаться с недоброжелателями — к негативным событиям в жизни.

Выбрасывать остатки еды после ужина — к нищете и бедности.

Погодные приметы