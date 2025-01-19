19 января: какой сегодня праздник в России и в мире

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19 января отмечается Крещение Господне, Всемирный день снега и День рождения Ульяновской области. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День рождения Ульяновской области

19 января в России отмечается День рождения Ульяновской области. В 1943-1944 годах в СССР появились 13 новых областей. И первой в этом списке оказалась Ульяновская.

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Международные праздники

Всемирный день снега

19 января во многих странах отмечается Всемирный день снега. Его придумали в 2012 году по инициативе Международной федерации лыжного спорта.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 19 января

Всемирный день религии.

День апельсиновых сказок.

День патологоанатома.

День нежности ко всем существам.

День хорошей памяти.

Церковные праздники

Крещение Господне

19 января православные христиане отмечают один из самых больших церковных праздников — Крещение Господне. Согласно Евангелию, в этот день Иисус Христос крестился в реке Иордан. В этот день верующие идут в храм, набирают святую воду на весь год и участвуют в Крещенских купаниях.

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Традиции и приметы на 19 января

19 января православные верующие отмечают Крещение Господне. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

Верующие обязательно посещали церковь, набирали освященную воду.

Христиане окунались в освященную прорубь.

День проводили в кругу близких, отдыхали и занимались обыденными делами.

Что нельзя делать:

Желать зла другому человеку — все вернется бумерангом в стократном размере.

Давать долг — можно отдать удачу и достаток.

Стричь волосы и ногти — это негативно повлияет на судьбу.

Шить, вязать и заниматься рукоделием — можно запутать собственный жизненный путь, все пойдет наперекосяк.

Выносить мусор и любые предметы из дома — к потере удачи.

Убираться — к бедам и проблемам.

Загрязнять и осквернять воду — к болезням.

Погодные приметы:

Сильный мороз — к урожаю зерновых.

Ясная и холодная погода предвещает засушливое лето.

Туман — к богатому урожаю.

Сильный ветер — будут хорошо роиться пчелы, давать много меда.

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Что произошло 19 января