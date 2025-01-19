19 января: какой сегодня праздник в России и в мире
19 января отмечается Крещение Господне, Всемирный день снега и День рождения Ульяновской области. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Праздники в России
День рождения Ульяновской области
19 января в России отмечается День рождения Ульяновской области. В 1943-1944 годах в СССР появились 13 новых областей. И первой в этом списке оказалась Ульяновская.
Международные праздники
Всемирный день снега
19 января во многих странах отмечается Всемирный день снега. Его придумали в 2012 году по инициативе Международной федерации лыжного спорта.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 19 января
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Всемирный день религии.
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День апельсиновых сказок.
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День патологоанатома.
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День нежности ко всем существам.
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День хорошей памяти.
Церковные праздники
Крещение Господне
19 января православные христиане отмечают один из самых больших церковных праздников — Крещение Господне. Согласно Евангелию, в этот день Иисус Христос крестился в реке Иордан. В этот день верующие идут в храм, набирают святую воду на весь год и участвуют в Крещенских купаниях.
Традиции и приметы на 19 января
19 января православные верующие отмечают Крещение Господне. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника:
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Верующие обязательно посещали церковь, набирали освященную воду.
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Христиане окунались в освященную прорубь.
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День проводили в кругу близких, отдыхали и занимались обыденными делами.
Что нельзя делать:
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Желать зла другому человеку — все вернется бумерангом в стократном размере.
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Давать долг — можно отдать удачу и достаток.
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Стричь волосы и ногти — это негативно повлияет на судьбу.
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Шить, вязать и заниматься рукоделием — можно запутать собственный жизненный путь, все пойдет наперекосяк.
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Выносить мусор и любые предметы из дома — к потере удачи.
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Убираться — к бедам и проблемам.
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Загрязнять и осквернять воду — к болезням.
Погодные приметы:
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Сильный мороз — к урожаю зерновых.
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Ясная и холодная погода предвещает засушливое лето.
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Туман — к богатому урожаю.
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Сильный ветер — будут хорошо роиться пчелы, давать много меда.
Что произошло 19 января
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1388 год — завершив трехлетние скитания после бегства из Орды, сын Дмитрия Донского князь Василий вернулся в Москву.
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1480 год — в Чудов монастырь Московского Кремля был заключен последний независимый новгородский архиепископ Феофил.
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1728 год — русский император Петр II и его двор переехали в Москву.
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1806 год — Британия оккупировала Мыс Доброй Надежды.
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1825 год — Эзра Даггетт запатентовал консервную банку для хранения в ней пищевых продуктов.
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1903 год — объявлено о проведении первой велогонки «Тур де Франс».
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1905 год — во время крещенского парада в Санкт-Петербурге произошел случайный выстрел картечью по царскому дворцу, в результате чего был ранен городовой.
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1918 год — разгон Всероссийского Учредительного собрания.
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1919 год — в ходе Гражданской войны большевики заняли Полтаву, Славяносербск, Дебальцево.
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1920 год — у здания МГУ состоялась закладка памятников Герцену и Огареву.
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1938 год — американская фирма «General Motors» первой в мире начала серийное производство дизельных двигателей.
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1942 год — советские войска освободили Можайск, Верею и Кондрово.
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1943 год — образована Ульяновская область.
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1978 год — основан Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН.
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2005 год — российская фигуристка Ирина Слуцкая впервые в истории женского одиночного фигурного катания стала семикратной чемпионкой Европы.
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2011 год — в России впервые возбуждено уголовное дело против интернет-пользователя за нарушение авторских прав.