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Какой сегодня праздник: что за день 19 января — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

4 мин.

19 января: какой сегодня праздник в России и в мире

19 января православные христиане отмечают Крещение Господне
Мария Задорожная
Автор
Крещение Господне.
Фото jenoche, iStock
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19 января отмечается Крещение Господне, Всемирный день снега и День рождения Ульяновской области. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День рождения Ульяновской области

19 января в России отмечается День рождения Ульяновской области. В 1943-1944 годах в СССР появились 13 новых областей. И первой в этом списке оказалась Ульяновская.

День рождения Ульяновской области
Фото Myskina6, iStock

Международные праздники

Всемирный день снега

19 января во многих странах отмечается Всемирный день снега. Его придумали в 2012 году по инициативе Международной федерации лыжного спорта.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 19 января

  • Всемирный день религии.

  • День апельсиновых сказок.

  • День патологоанатома.

  • День нежности ко всем существам.

  • День хорошей памяти.

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Церковные праздники

Крещение Господне

19 января православные христиане отмечают один из самых больших церковных праздников — Крещение Господне. Согласно Евангелию, в этот день Иисус Христос крестился в реке Иордан. В этот день верующие идут в храм, набирают святую воду на весь год и участвуют в Крещенских купаниях.

Крещение Господне
Фото ajfigel, iStock

Традиции и приметы на 19 января

19 января православные верующие отмечают Крещение Господне. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

  • Верующие обязательно посещали церковь, набирали освященную воду.

  • Христиане окунались в освященную прорубь.

  • День проводили в кругу близких, отдыхали и занимались обыденными делами.

Что нельзя делать:

  • Желать зла другому человеку — все вернется бумерангом в стократном размере.

  • Давать долг — можно отдать удачу и достаток.

  • Стричь волосы и ногти — это негативно повлияет на судьбу.

  • Шить, вязать и заниматься рукоделием — можно запутать собственный жизненный путь, все пойдет наперекосяк.

  • Выносить мусор и любые предметы из дома — к потере удачи.

  • Убираться — к бедам и проблемам.

  • Загрязнять и осквернять воду — к болезням.

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Погодные приметы:

  • Сильный мороз — к урожаю зерновых.

  • Ясная и холодная погода предвещает засушливое лето.

  • Туман — к богатому урожаю.

  • Сильный ветер — будут хорошо роиться пчелы, давать много меда.

Туман зимой
Фото borchee, iStock

Что произошло 19 января

  • 1388 год — завершив трехлетние скитания после бегства из Орды, сын Дмитрия Донского князь Василий вернулся в Москву.

  • 1480 год — в Чудов монастырь Московского Кремля был заключен последний независимый новгородский архиепископ Феофил.

  • 1728 год — русский император Петр II и его двор переехали в Москву.

  • 1806 год — Британия оккупировала Мыс Доброй Надежды.

  • 1825 год — Эзра Даггетт запатентовал консервную банку для хранения в ней пищевых продуктов.

  • 1903 год — объявлено о проведении первой велогонки «Тур де Франс».

  • 1905 год — во время крещенского парада в Санкт-Петербурге произошел случайный выстрел картечью по царскому дворцу, в результате чего был ранен городовой.

  • 1918 год — разгон Всероссийского Учредительного собрания.

  • 1919 год — в ходе Гражданской войны большевики заняли Полтаву, Славяносербск, Дебальцево.

  • 1920 год — у здания МГУ состоялась закладка памятников Герцену и Огареву.

  • 1938 год — американская фирма «General Motors» первой в мире начала серийное производство дизельных двигателей.

  • 1942 год — советские войска освободили Можайск, Верею и Кондрово.

  • 1943 год — образована Ульяновская область.

  • 1978 год — основан Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН.

  • 2005 год — российская фигуристка Ирина Слуцкая впервые в истории женского одиночного фигурного катания стала семикратной чемпионкой Европы.

  • 2011 год — в России впервые возбуждено уголовное дело против интернет-пользователя за нарушение авторских прав.

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