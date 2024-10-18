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Какой сегодня праздник: что за день 19 октября — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

19 октября: какой сегодня праздник в России и в мире

Мария Задорожная
Автор
Международный день ремонта
Фото shironosov, iStock
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19 октября отмечается Международный день ремонта, Всероссийский день лицеиста и Фомин день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

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Праздники в России

Всероссийский день лицеиста

Всероссийский день лицеиста отмечается ежегодно 19 октября. Праздник обязан своим появлением открытию Императорского Царскосельского лицея 19 октября 1811 года. Именно в этом учебном заведении воспитывались Александр Пушкин и многие другие люди, прославившие Россию.

Всероссийский день лицеиста
Фото konstantinks, iStock

Международные праздники

Международный день ремонта

Ежегодно в третью субботу октября отмечается Международный день ремонта. В 2024 году праздник выпал на 19 октября. Торжество посвящено обновлению и восстановлению, а также процессу улучшения различных аспектов жизни человека.

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Какие еще праздники отмечают в России и мире 19 октября

  • День кучерявых;

  • Международный день джина с тоником (Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью, — прим. ред.);

  • День домашнего кино;

  • День независимых видеомагазинов;

  • Всемирный день детской кости и суставов;

  • День новых друзей в США;

  • День спасателя в Казахстане.

Церковные праздники

День памяти святого апостола Фомы

Святой апостол Фома родился в городе Панеада в Галилее. Был одним из 12 апостолов Христа. По преданию, после вознесения Христа, Фома, обретя дар исцелять болезни и изгонять злых духов, отправился проповедовать его учение в Палестину, Месопотамию и Эфиопию, а затем пересек Индию. Принял мученическую смерть в Каламидской стране.

День памяти святого апостола Фомы
Фото Andrey Zhuravlev, iStock

Какие еще церковные праздники отмечают 19 октября

  • Праздник иконы Божией Матери, именуемой «О Всепетая Мати».

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Традиции и приметы на 18 октября

19 октября православная церковь чтит память святого апостола Фомы, в народе — Фомин день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

  • Предки подводили итоги сельскохозяйственного сезона, подсчитывали запасы на зиму и благодарили святого за урожай.

  • Праздник проводили за работой, а вечером накрывали праздничный стол.

  • Родители начинали обучать детей: матери рассказывали девочкам, как готовить и заниматься рукоделием, а мужчины учили сыновей вести хозяйство.

  • Утром женщины пекли свежий хлеб. Если в доме был больной человек, отдавали ему горбушку. Считалось, что так он быстрее поправится. Также выпечкой делились с соседями и нуждающимися.

Свежий хлеб на столе
Фото ViktoriiaNovokhatska, iStock

Что нельзя делать

  • Молодым девушкам рассказывать об ухажерах, чтобы не потерять их внимание.

  • Ссориться с близкими и бурно отмечать праздник — к бедам.

Погодные приметы

  • Отсутствие ветра сулит скорое похолодание.

  • Красный закат — к ухудшению погоды.

  • Дым по земле стелется — будет ненастье.

  • Выпал снег — к сильным и скорым снегопадам.

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