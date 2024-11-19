19 ноября: какой сегодня праздник в России и в мире
19 ноября отмечается Международный мужской день, День плюшевого мишки и Ледостав. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Праздники в России
День плюшевого мишки
19 ноября в России отмечают День плюшевого мишки. Игрушка появились в стране в XX веке, но не сразу стала популярной среди советских граждан. На западе плюшевого косолапого полюбили сразу и надолго, ведь он считается символом доброты, заботы и любви.
Международные праздники
Международный мужской день
19 ноября во многих странах мира отмечается Международный мужской день. Впервые его отпраздновали в 1999 году на острове Тринидад и Тобаго, расположенном в южной части Карибского моря. Идея праздника принадлежит доктору Джерому Тилуксингху, который работал в Университете Вест-Индии. Он считал, что в календаре нет действительно мужского дня.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 19 ноября
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День ракетных войск и артиллерии СССР;
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День сантехника;
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Всемирный день туалета;
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День преподавателя высшей школы;
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День кузнеца ручной ковки;
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Международный день дефектолога;
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Международный день цельных злаков;
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День работника стекольной промышленности России;
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День женского предпринимательства;
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Всемирный день профилактики жестокого обращения с детьми.
Церковные праздники
День памяти святителя Павла I, архиепископа Константинопольского
Святитель Павел I родился около 780 года и был архиепископом Константинополя с 837 по 843 год. Он известен своей богословской деятельностью и активной полемикой с иконоборцами, которые отрицали почитание икон и стремились уничтожить их в церквях. После возвращения к власти иконопочитателей, Павел I сыграл ключевую роль в восстановлении икон и укреплении православной веры. Он также участвует в проведении местных соборов, на которых обсуждались важные вопросы веры и церковной жизни. Святитель Павел I канонизирован как святой, и его память отмечается в православной традиции 19 ноября.
Какие еще церковные праздники отмечаются 19 ноября
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День памяти святителя Германа, архиепископа Казанского;
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День памяти преподобного Варлаама Хутынского;
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День памяти преподобного Луки Тавроменийского.
Традиции и приметы на 19 ноября
19 ноября православная церковь чтит память святителя Павла I, архиепископа Константинопольского. В народе — Ледостав, так как именно в праздник на реках появлялся первый крепкий лед. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника
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Рыбаки начинали готовить снасти к подледному лову.
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На стол подавали яйца и выпечку, от мяса отказывались, чтобы не болеть всю зиму.
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19 ноября принято надевать новую одежду, если такой нет — самую красивую.
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Если кто-то желал зла, в ответ замахивались веником, чтобы все пожелания вернулись обратно.
Что нельзя делать
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Стирать вручную и развешивать белье — к неприятностям.
Заниматься тяжелым физическим трудом, особенно женщинам — к бедам со здоровьем.
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Ходить в грязной одежде.
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Болтать попусту, много разговаривать — можно сказать то, что потом навредит родным.
Погодные приметы
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Лед гладкий — к плохому урожаю.
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Идет снег — зима будет снежной.
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Безветренная погода предвещает морозы.
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Заря алого цвета — к дождю или снегу.