19 ноября: какой сегодня праздник в России и в мире

19 ноября отмечается Международный мужской день, День плюшевого мишки и Ледостав. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День плюшевого мишки

19 ноября в России отмечают День плюшевого мишки. Игрушка появились в стране в XX веке, но не сразу стала популярной среди советских граждан. На западе плюшевого косолапого полюбили сразу и надолго, ведь он считается символом доброты, заботы и любви.

Международные праздники

Международный мужской день

19 ноября во многих странах мира отмечается Международный мужской день. Впервые его отпраздновали в 1999 году на острове Тринидад и Тобаго, расположенном в южной части Карибского моря. Идея праздника принадлежит доктору Джерому Тилуксингху, который работал в Университете Вест-Индии. Он считал, что в календаре нет действительно мужского дня.

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Какие еще праздники отмечают в России и мире 19 ноября

День ракетных войск и артиллерии СССР;

День сантехника;

Всемирный день туалета;

День преподавателя высшей школы;

День кузнеца ручной ковки;

Международный день дефектолога;

Международный день цельных злаков;

День работника стекольной промышленности России;

День женского предпринимательства;

Всемирный день профилактики жестокого обращения с детьми.

Церковные праздники

День памяти святителя Павла I, архиепископа Константинопольского

Святитель Павел I родился около 780 года и был архиепископом Константинополя с 837 по 843 год. Он известен своей богословской деятельностью и активной полемикой с иконоборцами, которые отрицали почитание икон и стремились уничтожить их в церквях. После возвращения к власти иконопочитателей, Павел I сыграл ключевую роль в восстановлении икон и укреплении православной веры. Он также участвует в проведении местных соборов, на которых обсуждались важные вопросы веры и церковной жизни. Святитель Павел I канонизирован как святой, и его память отмечается в православной традиции 19 ноября.

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Какие еще церковные праздники отмечаются 19 ноября

День памяти святителя Германа, архиепископа Казанского;

День памяти преподобного Варлаама Хутынского;

День памяти преподобного Луки Тавроменийского.

Традиции и приметы на 19 ноября

19 ноября православная церковь чтит память святителя Павла I, архиепископа Константинопольского. В народе — Ледостав, так как именно в праздник на реках появлялся первый крепкий лед. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

Рыбаки начинали готовить снасти к подледному лову.

На стол подавали яйца и выпечку, от мяса отказывались, чтобы не болеть всю зиму.

19 ноября принято надевать новую одежду, если такой нет — самую красивую.

Если кто-то желал зла, в ответ замахивались веником, чтобы все пожелания вернулись обратно.

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Что нельзя делать

Стирать вручную и развешивать белье — к неприятностям.

Заниматься тяжелым физическим трудом, особенно женщинам — к бедам со здоровьем.

Ходить в грязной одежде.

Болтать попусту, много разговаривать — можно сказать то, что потом навредит родным.

Погодные приметы