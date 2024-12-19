19 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире

19 декабря отмечается День памяти святителя Николая Чудотворца, День рождения Олимпийского мишки и Международный день помощи бедным. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День рождения Олимпийского мишки

В 1977 году Советский Олимпийский комитет провел конкурс на лучший эскиз символа Олимпийских Игр 1980 года. В этом конкурсе участвовали тысячи людей, как профессионалов, так и любителей. Победителем стал художник-иллюстратор детских книг Виктор Чижиков. Его рисунок Олимпийского мишки был официально утвержден 19 декабря 1977 года.

Международные праздники

Международный день помощи бедным

Международный день помощи бедным отмечается 19 декабря. Это важное событие было учреждено Организацией Объединенных Наций в 1995 году. В то время около одной четвертой населения мира, что составляет примерно 1,5 миллиарда человек, находилось за чертой крайней нищеты.

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Какие еще праздники отмечают в России и мире 19 декабря

День военной контрразведки ФСБ РФ.

День морозных узоров.

День рождения линолеума.

День скиппинга.

День снабженца.

День карамели в США.

День освобождения Гоа в Индии.

Церковные праздники

День памяти святителя Николая Чудотворца

19 декабря православная церковь вспоминает святителя Николая Чудотворца. Предание гласит, что он родился в III веке в греческой колонии Ликии в Малой Азии. Семья святого была зажиточной, с ранних лет он посещал христианский храм, а повзрослев, решил стать священнослужителем. В 325 году святитель принял участие в Первом Вселенском соборе, где осудили слова Ария, который утверждал, что Иисус Христос был не Богом, а простым человеком. Святой Николай не выдержал богохульства и прямо во время выступления еретика ударил его по лицу. За этот поступок святителя посадили в темницу, но вскоре освободили. Николай Чудотворец дожил до глубокой старости и умер в городе Мира.

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Николай Чудотворец творил множество чудес, как прижизненных, так и посмертных. Он помогал бедным и нуждающимся, был верен Богу и оставался с ним до самого конца.

Традиции и приметы на 19 декабря

19 декабря православные христиане вспоминают святителя Николая Чудотворца, в народе — День Николая Угодника. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

С утра предки посещали церковь, служили молебны святому Николаю, а после все вместе накрывали большие столы.

На Руси было принято собираться всей деревней и варить пиво. После дегустации все жители отправлялись кататься на санях, чтобы «обкатать новый снег — проверить, насколько он хорош в этом году.

Со Дня Николая Угодника открывался период зимнего сватовства. Девушки доставали приданое, перебирали его, ведь уже к Рождеству они могли повстречать суженого.

Праздник считали отличным днем для совершения сделок и платежей.

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Что нельзя делать:

Грустить — иначе будут серьезные морозы.

Нарушать Рождественский пост.

Давать деньги в долг (даже близким людям) — будет безденежье.

Строить, мастерить, шить, вышивать, стирать, заниматься любыми домашними делами, иначе можно накликать множество бед.

Ругать и бранить детей — святой Николай прогневается и нашлет наказание.

Ругаться и сквернословить, так как вся отрицательная энергия вернется втройне.

Погодные приметы: