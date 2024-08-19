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Какой сегодня праздник: что за день 19 августа — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

19 августа: какой сегодня праздник в России и в мире

Мария Задорожная
Автор
Какой сегодня праздник
Фото Ольга Мальцева, Известия
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19 августа отмечается День рождения русской тельняшки, Всемирный день фотографии и Преображение Господне. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День рождения русской тельняшки

19 августа в России отмечается День рождения русской тельняшки. Дата торжества выбрана не случайно. Есть версия, что в 1874 году по инициативе князя Константина Романова, носившего тогда чин генерал-адмирала, император Александр ІІ подписал указ о введении новой формы, которым тельняшка (специальная «нательная» рубаха) признавалась частью обязательной формы одежды русского моряка.

Международные праздники

Всемирный день фотографии

Инициатором учреждения Международного дня фотографии стал Корске Ара — фотограф из Австралии. В 2009 году он предложил отмечать праздник признания дагеротипии — первого способа фотографирования, который продемонстрировал в 1839 году французский художник и одновременно химик-изобретатель Луи Дагер.

Всемирный день фотографии
Фото Andrey Sayfutdinov/istockphoto.com

Какие еще праздники отмечают в России и мире 19 августа

  • День превращения в бабочку.

  • День Мотострелковых войск РФ.

  • День фронтовой собаки.

  • День врача китайской медицины.

  • Международный день орангутана.

  • Всемирный день гуманитарной помощи.

  • Международный день подражания Джа-Джа Бинксу.

Церковные праздники

Преображение Господне

19 августа православные верующие отмечают Преображение Господне. В этот день вспоминается евангельское событие, когда апостолы Петр, Иаков и Иоанн увидели Господа Иисуса Христа преображенным — во всей Божественной, вечной славе.

Церковные праздники
Фото ASphotowed/istockphoto.com

Традиции и приметы на 19 августа

19 августа празднуется Преображение Господне, в народе — Яблочный спас. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в этот день.

Традиции праздника:

  • Предки ходили в церковь и освящали плоды, особенно яблоки, а затем ели их, чтобы обрести здоровье.

  • По вкусу яблока гадали, каким будет будущее. Если яблоко кислое — ждут трудности и препятствия, если сладкое — счастье и удача.

  • В Яблочный спас нельзя отказывать ближнему и нуждающемуся, поэтому сразу после службы в церкви, крестьяне угощали нищих освященными плодами.

Традиции и приметы
Фото tomeng/istockphoto.com

Что нельзя делать:

  • Работать в огороде, саду или дома, вести бытовые дела. Исключение — приготовление еды.

  • Убивать насекомых. Считается, что севшие на руки в этот день мухи сулят удачу в будущем году.

  • Устраивать шумные праздники с пышными застольями. Праздник выпадает на Успенский пост, поэтому запрещается нарушать его правила.

Погодные приметы:

  • Сухая погода — к малому количеству дождей осенью.

  • Ясно и солнечно — будет суровая зима.

  • Пасмурно и сыро — осень будет промозглой.

  • Листья желтеют — к ранней осени.

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