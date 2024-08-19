19 августа: какой сегодня праздник в России и в мире

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19 августа отмечается День рождения русской тельняшки, Всемирный день фотографии и Преображение Господне. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День рождения русской тельняшки

19 августа в России отмечается День рождения русской тельняшки. Дата торжества выбрана не случайно. Есть версия, что в 1874 году по инициативе князя Константина Романова, носившего тогда чин генерал-адмирала, император Александр ІІ подписал указ о введении новой формы, которым тельняшка (специальная «нательная» рубаха) признавалась частью обязательной формы одежды русского моряка.

Международные праздники

Всемирный день фотографии

Инициатором учреждения Международного дня фотографии стал Корске Ара — фотограф из Австралии. В 2009 году он предложил отмечать праздник признания дагеротипии — первого способа фотографирования, который продемонстрировал в 1839 году французский художник и одновременно химик-изобретатель Луи Дагер.

Фото Andrey Sayfutdinov/istockphoto.com

Какие еще праздники отмечают в России и мире 19 августа

День превращения в бабочку.

День Мотострелковых войск РФ.

День фронтовой собаки.

День врача китайской медицины.

Международный день орангутана.

Всемирный день гуманитарной помощи.

Международный день подражания Джа-Джа Бинксу.

Церковные праздники

Преображение Господне

19 августа православные верующие отмечают Преображение Господне. В этот день вспоминается евангельское событие, когда апостолы Петр, Иаков и Иоанн увидели Господа Иисуса Христа преображенным — во всей Божественной, вечной славе.

Фото ASphotowed/istockphoto.com

Традиции и приметы на 19 августа

19 августа празднуется Преображение Господне, в народе — Яблочный спас. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в этот день.

Традиции праздника:

Предки ходили в церковь и освящали плоды, особенно яблоки, а затем ели их, чтобы обрести здоровье.

По вкусу яблока гадали, каким будет будущее. Если яблоко кислое — ждут трудности и препятствия, если сладкое — счастье и удача.

В Яблочный спас нельзя отказывать ближнему и нуждающемуся, поэтому сразу после службы в церкви, крестьяне угощали нищих освященными плодами.

Фото tomeng/istockphoto.com

Что нельзя делать:

Работать в огороде, саду или дома, вести бытовые дела. Исключение — приготовление еды.

Убивать насекомых. Считается, что севшие на руки в этот день мухи сулят удачу в будущем году.

Устраивать шумные праздники с пышными застольями. Праздник выпадает на Успенский пост, поэтому запрещается нарушать его правила.

Погодные приметы: