18 января: какой сегодня праздник в России и в мире

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18 января отмечается Крещенский сочельник, День рождения детского телевидения и Всемирный день снеговика. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День рождения детского телевидения

18 января в России отмечается День рождения детского телевидения. Дата праздника связана с историческим событием в стране. Именно 18 января 1963 года создали Главную редакцию программ для детей Центрального телевидения.

Фото romrodinka, iStock

Международные праздники

Всемирный день снеговика

18 января многие страны отмечают Всемирный день снеговика. Праздник связан именно с числом 18, так как оно больше всего похоже на снеговика. Так цифра 8 — это сам снеговик, а 1 — метла в его руке.

Фото EyeEm Mobile GmbH, iStock

Какие еще праздники отмечают в России и мире 18 января

День зажигания маяка.

День кофейного гурмана.

День толкового словаря.

День вьюги.

День Главного командования ВВС РФ.

День технического обслуживания.

Церковные праздники

Крещенский сочельник

18 января русская православная церковь отмечает день Навечерия Богоявления Господня или Крещенский сочельник. Это вечер приготовления перед большим православным праздником — Крещением. Крещенский сочельник возник примерно в III веке одновременно с появлением праздника Богоявления.

Какие еще церковные праздники отмечаются 18 января

День памяти преподобной Апполинарии Египетской.

День памяти преподобной Синклитикии Александрийской.

День памяти священномученика Феопемпта Никомидийского.

Традиции и приметы на 18 января

18 января православные верующие отмечают Крещенский сочельник. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

На Руси молодежь проводила последние святочные гуляния и гадания. Затем пекли блины, готовили овсяный кисель и кутью, а также выметали весь мусор из избы.

В некоторых деревнях хозяин дома брал ложку, набирал кутью, подходил к окну и приглашал мороз отведать угощения.

Принято проводить уборку дома, особенно тщательно вычищать все углы, чтобы нечисть не задержалась в жилище.

В ночь с 18 на 19 января люди отправлялись к водоемам, набирали воду.

Фото Ulyashka, iStock

Что нельзя делать:

Женщинам ходить к рекам и озерам одним, стирать в воде одежду.

Есть продукты мясного и молочного происхождения, пить алкоголь.

Ссориться и злиться — к несчастьям.

Погодные приметы:

Метель — пчелы будут хорошо роиться.

Пасмурное небо, небольшой снег и иней предвещали урожайный год.

Снег выпал — к урожаю хлеба.

Что произошло 18 января