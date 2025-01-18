18 января: какой сегодня праздник в России и в мире
18 января отмечается Крещенский сочельник, День рождения детского телевидения и Всемирный день снеговика. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Праздники в России
День рождения детского телевидения
18 января в России отмечается День рождения детского телевидения. Дата праздника связана с историческим событием в стране. Именно 18 января 1963 года создали Главную редакцию программ для детей Центрального телевидения.
Международные праздники
Всемирный день снеговика
18 января многие страны отмечают Всемирный день снеговика. Праздник связан именно с числом 18, так как оно больше всего похоже на снеговика. Так цифра 8 — это сам снеговик, а 1 — метла в его руке.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 18 января
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День зажигания маяка.
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День кофейного гурмана.
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День толкового словаря.
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День вьюги.
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День Главного командования ВВС РФ.
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День технического обслуживания.
Церковные праздники
Крещенский сочельник
18 января русская православная церковь отмечает день Навечерия Богоявления Господня или Крещенский сочельник. Это вечер приготовления перед большим православным праздником — Крещением. Крещенский сочельник возник примерно в III веке одновременно с появлением праздника Богоявления.
Какие еще церковные праздники отмечаются 18 января
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День памяти преподобной Апполинарии Египетской.
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День памяти преподобной Синклитикии Александрийской.
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День памяти священномученика Феопемпта Никомидийского.
Традиции и приметы на 18 января
18 января православные верующие отмечают Крещенский сочельник. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника:
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На Руси молодежь проводила последние святочные гуляния и гадания. Затем пекли блины, готовили овсяный кисель и кутью, а также выметали весь мусор из избы.
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В некоторых деревнях хозяин дома брал ложку, набирал кутью, подходил к окну и приглашал мороз отведать угощения.
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Принято проводить уборку дома, особенно тщательно вычищать все углы, чтобы нечисть не задержалась в жилище.
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В ночь с 18 на 19 января люди отправлялись к водоемам, набирали воду.
Что нельзя делать:
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Женщинам ходить к рекам и озерам одним, стирать в воде одежду.
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Есть продукты мясного и молочного происхождения, пить алкоголь.
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Ссориться и злиться — к несчастьям.
Погодные приметы:
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Метель — пчелы будут хорошо роиться.
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Пасмурное небо, небольшой снег и иней предвещали урожайный год.
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Снег выпал — к урожаю хлеба.
Что произошло 18 января
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1654 год — состоялась Переяславская рада, на которой было принято решение о присоединении территории Войска Запорожского к Русскому царству.
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1778 год — английский мореплаватель Джеймс Кук открыл Гавайские острова и назвал их Сандвичевы острова.
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1825 год — торжественно открылся Большой театр (новое здание).
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1886 год — немецкие изобретатели Готлиб Даймлер и Карл Бенц создали первый бензиновый автомобиль.
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1943 год — прорвана блокада Ленинграда.