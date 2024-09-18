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Какой сегодня праздник: что за день 18 сентября — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

18 сентября: какой сегодня праздник в России и в мире

Мария Задорожная
Автор
День электронной книги.
Фото Tinatin1/istockphoto.com
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18 сентября отмечается День HR-менеджера, Международный день электронной книги и Кумохин день. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

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Праздники в России

День HR-менеджера

День HR-менеджера — это профессиональный праздник специалистов по управлению персоналом. Его отмечают в третью среду сентября все кадровики и работники отделов кадров. В 2024 году праздник справляется 18 сентября. История Дня HR-менеджера начинается с 1835 года, когда в Российской империи вышло постановление «Об отношении между хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми, поступающими на оные по найму».

День HR-менеджера
Фото rudi_suardi/istockphoto.com

Международные праздники

Международный день электронной книги

Международный день электронной книги появился в 2014 году благодаря американскому цифровому дистрибьютору электронных и аудиокниг, видео и музыки. Торжество отмечается ежегодно 18 сентября и направлено на популяризацию чтения книг с помощью электронных устройств.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 18 сентября

  • День рыжего кота;

  • День кленового листа;

  • День рождения Советской гвардии;

  • День памяти погибших мотоциклистов;

  • День запахов пряностей для глинтвейна;

  • Международный день равной оплаты труда;

  • Всемирный день мониторинга качества воды;

  • Всемирный день бамбука.

Церковные праздники

День памяти преподобномученика Афанасия Брестского

Точная дата рождения Афанасия Брестского неизвестна. Он получил хорошее образование и принял постриг в Виленском Свято-Духовом монастыре. В 1640 году стал игуменом брестского Симеоновского монастыря. На протяжении всей жизни боролся с церковной унией и за объединение православных народов.

Церковные праздники
Фото shcherbak volodymyr/istockphoto.com

В 1648 году под предводительством Богдана Хмельницкого вспыхнуло восстание. Всех православных подозревали в пособничестве повстанцам, в том числе и Афанасия. Его казнили по наветам иезуитов недалеко от Бреста.

Какие еще церковные праздники отмечают 18 сентября

  • Праздник Оршанской иконы Божией Матери;

  • День памяти святого пророка Захарии и святой праведной Елисаветы.

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Традиции и приметы на 18 сентября

В народном календаре 18 сентября отмечается Кумохин день — день злого духа, которого принято выгонять из дома. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

  • День считался удачным для свадьбы.

  • Предки тщательно убирались дома, заглядывали во все углы, чтобы в жизни появились приятные знакомства.

Что нельзя делать

  • Стирать и надевать грязную одежду — к болезням.

  • Оборачиваться по дороге домой, чтобы не привязать к себе беду.

  • Брать в руки сыпучие предметы — к неудачам.

  • Играть в азартные игры — будут финансовые проблемы.

  • Ругаться и сплетничать — к конфликтам.

  • Пожилым женщинам принимать гостей — злые духи поселятся в доме.

Стирка
Фото Yana Tikhonova/istockphoto.com

Погодные приметы

  • Листья рябины пожелтели — зима наступит рано и будет снежной.

  • Много ягод дикой рябины — к дождливой осени.

  • Облака низко — будет дождь.

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