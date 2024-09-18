18 сентября: какой сегодня праздник в России и в мире
18 сентября отмечается День HR-менеджера, Международный день электронной книги и Кумохин день. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.
Праздники в России
День HR-менеджера
День HR-менеджера — это профессиональный праздник специалистов по управлению персоналом. Его отмечают в третью среду сентября все кадровики и работники отделов кадров. В 2024 году праздник справляется 18 сентября. История Дня HR-менеджера начинается с 1835 года, когда в Российской империи вышло постановление «Об отношении между хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми, поступающими на оные по найму».
Международные праздники
Международный день электронной книги
Международный день электронной книги появился в 2014 году благодаря американскому цифровому дистрибьютору электронных и аудиокниг, видео и музыки. Торжество отмечается ежегодно 18 сентября и направлено на популяризацию чтения книг с помощью электронных устройств.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 18 сентября
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День рыжего кота;
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День кленового листа;
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День рождения Советской гвардии;
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День памяти погибших мотоциклистов;
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День запахов пряностей для глинтвейна;
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Международный день равной оплаты труда;
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Всемирный день мониторинга качества воды;
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Всемирный день бамбука.
Церковные праздники
День памяти преподобномученика Афанасия Брестского
Точная дата рождения Афанасия Брестского неизвестна. Он получил хорошее образование и принял постриг в Виленском Свято-Духовом монастыре. В 1640 году стал игуменом брестского Симеоновского монастыря. На протяжении всей жизни боролся с церковной унией и за объединение православных народов.
В 1648 году под предводительством Богдана Хмельницкого вспыхнуло восстание. Всех православных подозревали в пособничестве повстанцам, в том числе и Афанасия. Его казнили по наветам иезуитов недалеко от Бреста.
Какие еще церковные праздники отмечают 18 сентября
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Праздник Оршанской иконы Божией Матери;
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День памяти святого пророка Захарии и святой праведной Елисаветы.
Традиции и приметы на 18 сентября
В народном календаре 18 сентября отмечается Кумохин день — день злого духа, которого принято выгонять из дома. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника
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День считался удачным для свадьбы.
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Предки тщательно убирались дома, заглядывали во все углы, чтобы в жизни появились приятные знакомства.
Что нельзя делать
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Стирать и надевать грязную одежду — к болезням.
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Оборачиваться по дороге домой, чтобы не привязать к себе беду.
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Брать в руки сыпучие предметы — к неудачам.
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Играть в азартные игры — будут финансовые проблемы.
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Ругаться и сплетничать — к конфликтам.
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Пожилым женщинам принимать гостей — злые духи поселятся в доме.
Погодные приметы
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Листья рябины пожелтели — зима наступит рано и будет снежной.
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Много ягод дикой рябины — к дождливой осени.
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Облака низко — будет дождь.