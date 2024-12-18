Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Какой сегодня праздник: что за день 18 декабря — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

18 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире

18 декабря отмечается День работников органов ЗАГСа
Мария Задорожная
Автор
День работников органов ЗАГСа
Фото SbytovaMN, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

18 декабря отмечается День работников органов ЗАГСа, Международный день мигранта и Саввин день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День работников органов ЗАГСа

18 декабря профессиональный праздник отмечают все работники органов ЗАГСа в России. История органов ЗАГС началась 18 декабря 1917 года. В этот день вышел декрет «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния».

Международные праздники

Международный день мигранта

18 декабря многие страны отмечают Международный день мигранта. Люди, меняющие страну проживания, стали мощной движущей силой как экономического, так и культурного развития.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 18 декабря

  • День службы собственной безопасности МВД РФ.

  • День арабского языка.

  • День сворачивания в клубочек.

  • День выпечки печенья в США.

  • День маффина в Бразилии.

  • День близнецов в США.

Гороскоп на&nbsp;год Змеи 2025: что можно и&nbsp;нельзя делать в&nbsp;2025 году. Чего ждать от года Змеи — 2025: мнение астролога

Церковные праздники

День памяти преподобного Саввы Освященного

День памяти преподобного Саввы Освященного отмечается в православной традиции 18 декабря. Савва был одним из величайших святых и основателей монашества в Сербии, жил в XII веке. Он родился в знатной семье и стал монахом, посвятил жизнь служению Богу и помощи людям. Савва сыграл ключевую роль в распространении христианства в Сербии, занимался языковой и культурной миссией. Он также основал монастырь в Хиландаре на Святой горе Афон, который стал важным духовным и культурным центром. Стал известен благодаря произведению «Устав», в котором изложил правила жизни монашеской общины.

День памяти преподобного Саввы Освященного
Фото FotoVSmirnov, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 18 декабря

  • День святителя Гурия Казанского.

  • День памяти преподобных Кариона монаха и сына его Захарии.

Традиции и приметы на 18 декабря

18 декабря православные христиане вспоминают преподобного Савву Освященного, в народе — Саввин день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

  • В народе праздник считался отличным днем для сватовства. Люди верили, что засватанные в этот день семьи будут жить долго и счастливо.

  • Продолжался Рождественский пост. Люди накрывали стол, воздерживались от молочных и мясных блюд, алкоголя.

  • День проводили в приподнятом и спокойном настроении.

Проводить день в радостном настроении
Фото skynesher, iStock

Что нельзя делать:

  • Выходить на улицу после заката или ходить в гости к малознакомым людям — можно навлечь на себя беду.

  • Скандалить и ругаться перед выездом — в дороге возникнут неприятности.

  • Браться за новую работу — она пойдет крахом.

Погодные приметы:

  • При безветрии дым стелется по земле — будет снегопад.

  • Сильный ветер — будет ветрено до конца года.

  • Собака много спит — к метелям.

  • Белки с деревьев спускаются — будет оттепель.

Уютные зимние фильмы: что посмотреть зимним вечером&nbsp;&mdash; подборка. 8 уютных зимних фильмов на любой вкус
Развлечения
Увлечения
Новости холдинга
Биография Владислава Дикиджи: карьера и жизнь российского фигуриста
Организаторы Суперлиги по футболу предусмотрели участие РФ в турнире
Иван Букин: биография трехкратного чемпиона России и партнера Александры Степановой
Почему Винисиуса назвали лучшим игроком мира и причем тут российские клубы
Власти Крыма предупредили о возможных отключениях мобильного интернета
Умер сыгравший во «Властелине колец» актер Дэвид Уитерлей
Читайте далее
Кто родился 18 декабря: список известных личностей
Следующий материал
Кто родился 18 декабря: список известных личностей

Olimpbet awards

Последние новости
01:05
Кто родился 18 декабря: список известных личностей
17 дек 19:05
Эксперты объяснили, как правильно выбрать новогоднюю гирлянду
17 дек 06:00
Топ-6 слов, в которых неправильно ставят ударение почти все
17 дек 01:05
Кто родился 17 декабря: список известных личностей
17 дек 00:05
17 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире