18 апреля: какой сегодня праздник в России и в мире
18 апреля отмечается Всемирный день радиолюбителя, Великая пятница Страстной недели и День образования органов Гостехнадзора РФ. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Праздники в России
День образования органов Гостехнадзора РФ
18 апреля в России отмечается День образования органов Гостехнадзора. Это профессиональный праздник сотрудников контрольно-надзорного органа. Дата торжества выбрана неслучайно. Именно 18 апреля 1958 года была создана Государственная инспекция Гостехнадзора.
Международные праздники
Всемирный день радиолюбителя
18 апреля отмечается Всемирный день радиолюбителя. Дата связана с определенным событием. 18 апреля 1925 года в Париже основали Международный союз радиолюбителей. С того момента у радиолюбителей и появился повод ежегодно отмечать успехи и достижения.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 18 апреля
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Международный день памятников и выдающихся мест.
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Федул Ветреник.
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День победы на Чудском озере (Ледовое побоище).
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День печенья в форме животных.
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Международный день жонглеров.
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День осведомленности о велоцирапторах.
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День благодарности мужу.
Церковные праздники
Великая пятница Страстной недели
В 2025 году Великая пятница Страстной недели выпадает на 18 апреля. Это один из самых значимых дней Страстной недели в христианском календаре, который предшествует Пасхе. В этот день православные вспоминают распятие и смерть Иисуса Христа на кресте. Он отмечает кульминацию страданий Спасителя и является днем глубокой скорби и покаяния.
Какие еще церковные праздники отмечаются 18 апреля
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День перенесения мощей святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси.
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День памяти преподобной Феодоры Солунской.
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День памяти святых мучеников Агафопода диакона и Феодула Чтеца.
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День памяти преподобного Пуплия Египетского.
Традиции и приметы на 18 апреля
18 апреля в народе отмечается Великая пятница Страстной недели. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника:
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Хозяйки пекли куличи и красили яйца. Приготовленная в этот день выпечка не испортится и не заплесневеет.
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Предки верили, что если хлеб и пасхи получатся румяными, будет счастье и благополучие. Если подгорят — возникнут неприятности.
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Страстную пятницу посвящали молитвам, смирению и помощи близким.
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Люди посещали службу в храме.
Что нельзя делать:
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Мыться, убираться, стирать и выполнять работу по дому.
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Работать в огороде. Все посаженое погибнет, а на его месте еще много лет ничего не будет расти.
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Нарушать Великий пост, веселиться и пить алкоголь.
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Заниматься любовью. Есть поверье, что зачатый в Страстную пятницу ребенок может родиться больным или вырасти и стать преступником.
Погодные приметы:
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Солнце — к урожаю хлеба.
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Теплая и ясная погода — такой будет оставшаяся весна.
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Дождь предвещает много сорняков на огороде весь год.
Что произошло 18 апреля
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1718 год — по Указу Петра I создан Капитул орденов Российской Империи.
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1763 год — под давлением русской императрицы Екатерины II Священный Синод лишил митрополита Арсения его сана и сослал в монастырь.
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1789 год — в Тобольске была торжественно открыта типография Василия Яковлевича Корнильева.
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1790 год — разгром Русской императорской армии в сражении у Керникоски произошедшем в ходе русско-шведской войны 1788-1790 гг.
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1922 год — в Москве основана футбольная команда МКС, ныне известная как «Спартак».
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1923 год — по инициативе Ф. Э. Дзержинского создано спортивное общество «Динамо».
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1924 год — в Москве началось регулярное автобусное сообщение.
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1925 год — образован Международный радиолюбительский союз.
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1927 год — Ленинградский комитет по делам изобретений запатентовал прибор искусственного дыхания.
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1928 год — Максим Горький в «Правде» назвал джаз «музыкой толстых».
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1930 год — Приказ Наркомпроса № 234 от 18 апреля 1930: реорганизация (расформирование) 2-го МГУ.
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1967 год — завершено строительство искусственного Красноярского моря.