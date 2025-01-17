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Какой сегодня праздник: что за день 17 января — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

17 января: какой сегодня праздник в России и в мире

17 января отмечается Международный день наставничества
Мария Задорожная
Автор
Международный день наставничества
Фото Drazen Zigic, iStock
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17 января отмечается Международный день наставничества, День канатной дороги и Феклистов день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Международные праздники

День канатной дороги

17 января отмечается День канатной дороги. Дата выбрана неслучайно, именно 17 января 1871 года был выдан первый патент на канатную дорогу. Открытие совершил американский предприниматель Эндрю Смит Холлидей.

День канатной дороги
Фото Oleh_Slobodeniuk, iStock

Международный день наставничества

Ежегодно 17 января отмечается Международный день наставничества. Он был придуман для информирования общества о наставничестве и его важности.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 17 января

  • День детских изобретений.

  • День творчества и вдохновения.

  • Международный день фетиша.

  • День задабривания телефонного божества.

  • День объятий коротышек.

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Церковные праздники

День памяти преподобного Феоктиста Сикелийского

День памяти преподобного Феоктиста Сикелийского отмечается 17 января. Преподобный Феоктист был монахом и аскетом, жившим на Сицилии в V веке. Он известен своей праведной жизнью, глубокой верой и преданностью Богу. Согласно преданиям, Феоктист проводил много времени в молитвах и уединении в пустыне. Его учение и пример вдохновляли многих на путь аскетизма и духовного роста.

День памяти преподобного Феоктиста Сикелийского
Фото Vera Tikhonova, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 17 января

  • Собор святых семидесяти апостолов.

  • День памяти преподобномученика Зосимы Киликийского.

Традиции и приметы на 17 января

17 января православные вспоминают преподобного Феоктиста Сикелийского, в народе — Феклистов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

  • На Руси старались завершить все святочные развлечения, также девушка заканчивали гадать.

  • В этот день «забивали черта» — то есть в шутку избивали одного из мужчин, наряженного в лохматый тулуп.

  • День проводили в окружении родных и близких, на стол обязательно ставили мед.

Мед на столе
Фото StefaNikolic, iStock

Что нельзя делать:

  • Обижать животных — возникнут проблемы со здоровьем.

  • Пить алкоголь — нечистая может захватить разум выпившего и подтолкнуть на преступления.

  • Беременным разговаривать с незнакомцами — к сглазу.

  • Отправлять в дальнюю дорогу — она будет полна препятствий.

  • Ссориться, сквернословить, конфликтовать — к неприятностям.

  • Гулять в одиночку в лесу и у водоемов — нечисть утащит.

  • Снег — будет богатый сбор меда.

  • Сильный мороз предвещает долгие холода.

  • Полнолуние — скоро вода в водоемах поднимется.

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Что произошло 17 января

  • 1773 год — английский моряк и путешественник Джеймс Кук на корабле Resolution стал первым, кто пересек Южный полярный круг.

  • 1920 год — в Советской России официально отменена смертная казнь.

  • 1921 год — СНК РСФСР принял Декрет «О воздушных передвижениях», положивший начало гражданской авиации в СССР.

  • 1945 год — освобождение Варшавы частями 1-го Белорусского фронта при содействии 1-й армии войска польского от немецких оккупантов.

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