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Какой сегодня праздник: что за день 17 сентября — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

17 сентября: какой сегодня праздник в России и в мире

Менеджеры по туризму отметят профессиональный праздник 17 сентября
Мария Задорожная
Автор
День менеджера по туризму
Фото Aslan Alphan/istockphoto.com
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17 сентября отмечается День менеджера по туризму, Всемирный день безопасности пациента и Неопалимая Купина. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

Праздники в России

День менеджера по туризму

Ежегодно 17 сентября свой профессиональный праздник отмечают люди, которые воплощают в жизнь мечты о путешествиях — менеджеры по туризму. Эти специалисты обеспечивают туристические поездки клиентов, координируют работу задействованных при этом людей и организаций.

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Международные праздники

Международный день кантри-музыки

Международный день кантри-музыки отмечается с 2003 года. Дата выбрана не случайно, так как 17 сентября — день рождения известного кантри-музыканта Хэнка Уильямса, который считается королем кантри.

Международный день кантри-музыки
Фото BrianAJackson/istockphoto.com

Всемирный день безопасности пациента

Всемирный день безопасности пациентов отмечается каждый год 17 сентября. Учредила дату в 2019 году Всемирная ассамблея здравоохранения. Она приняла резолюцию «Глобальные действия по обеспечению безопасности пациентов».

Какие еще праздники отмечают в России и мире 17 сентября

  • Международный день гнома;

  • День щекотунчиков;

  • День разговоров с городом;

  • День «Время вышло»;

  • День учителя в Гондурасе;

  • День народного единства в Беларуси;

  • День принца в Нидерландах.

Церковные праздники

Праздник иконы Божией Матери «Неопалимая Купина»

Каждый год 17 сентября верующие отмечают праздник иконы Божией Матери «Неопалимая Купина». Торжество посвящено иконе Девы Марии. При этом у этого удивительного образа есть необычная история.

Свечи в церкви
Фото YorVen/istockphoto.com

Первоначально образ указывал на чудо, которое увидел пророк Моисей в пустыне. Среди бесплодной пустоши он заметил куст, который горел ярким пламенем, но никак не сгорал. Святого потрясло увиденное, он подошел к разгоревшемуся пожару и услышал голос Господа. Всевышний рассказал Моисею о его истинной миссии и велел вывести евреев с египетской земли.

Какие еще церковные праздники отмечают 17 сентября

  • Собор Воронежских святых;

  • День памяти пророка Моисея Боговидца.

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Традиции и приметы на 17 сентября

17 сентября православная церковь отмечает Праздник иконы Божией Матери «Неопалимая Купина», в народе просто — Неопалимая Купина. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

  • Утром верующие шли в церковь, чтобы помолиться Неопалимой Купине. Она считается защитницей дома от пожаров и молний. Также молящиеся просили икону защитить скотину от болезней, а хлев — от огня.

  • Женщины выкапывали лук, просушивали его, а затем заплетали в длинные луковые косы. Их развешивали по углам кухни и на чердаках.

  • Мужчины обходили сеновалы и тыкали в них вилами, чтобы выгнать злых духов, которые нападали зимой на скотину.

  • Предки верили, что кошмар, приснившийся в праздник, уберет негатив из жизни и защитит от бед.

Лук
Фото Manakin/istockphoto.com

Что нельзя делать

  • Ссориться, спорить, выяснять отношения — к неприятностям.

  • Спать в обед — иначе можно заболеть.

  • Ходить в гости — к финансовым трудностям.

  • Готовить блинчики или печь оладьи — к беде в доме.

Погодные приметы

  • Урожай рябины — будет холодная зима.

  • Если после дождя земля быстро высохла, то ненастье затянется надолго.

  • Мало грибов — к суровой зиме.

  • Большие кучи муравьев — ждет снежная и холодная зима.

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