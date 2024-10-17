17 октября: какой сегодня праздник в России и в мире
17 октября отмечается День участкового терапевта, День черники и Ерофеев день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Праздники в России
День участкового терапевта
День участкового терапевта в России отмечается ежегодно 17 октября. Это профессиональный праздник врачей, которые одни из первых принимают пациентов, проводят консультации и определяют диагнозы своего профиля.
Международные праздники
День черники
17 октября во всем мире празднуется День черники. Ягоду активно применяют в кулинарии, медицине и косметологии. Используют не только плоды, но и листья черники. Благодаря своему широкому химическому составу и комплексу витаминов черника является незаменимым помощником для поддержания здоровья.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 17 октября
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День нежности.
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День посиделок при свечах.
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Международный день борьбы за ликвидацию нищеты.
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Всемирный день травм.
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Международный день встряски.
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День электронных таблиц.
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Международный день кредитных союзов.
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День прощения бывшего в США.
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День полиции в Таиланде.
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День верности в Аргентине.
Церковные праздники
День памяти священномученика Иерофея Афинского
Иерофей Афинский — христианский священник I века, священномученик, святой Единой Церкви. Первый епископ Афинский и ученик апостола Павла. По преданию, был наставником Дионисия Ареопагита и присутствовал вместе с ним при погребении Богородицы. Он стоял среди апостолов и утешал их духовными песнями и гимнами. В итоге образ Иерофея вместе со священномучеником Дионисием Ареопагитом стал обязательным атрибутом византийской и древнерусской иконографии Успения.
Какие еще церковные праздники отмечают 17 октября
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Собор Казанских святых.
Традиции и приметы на 17 октября
17 октября православная церковь чтит память священномученика Иерофея Афинского, в народе — Ерофеев день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника
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Хозяйки готовили крепкую настойку на душистых травах. Ее потом часто использовали в качестве лекарства.
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В старину люди развешивали по комнатам связки лука и чеснока, чтобы отпугивать нечисть.
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Мужчины осматривали рыболовные и охотничьи снаряжения.
Что нельзя делать
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Приглашать в дом незнакомцев, разговаривать с ними на улице, иначе злые духи могли скрыться в этом человеке и навести сглаз.
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Венчаться и играть свадьбы — брак будет неудачным.
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Заниматься чрезмерным физическим трудом — будут серьезные проблемы со здоровьем.
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Думать о плохом, говорить плохие вещи — негативные события притянутся в жизнь.
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Злить домового — он разобьет чашки и тарелки.
Погодные приметы
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Красный закат — к холодам.
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Если лошадь фыркает, то будет тепло, если храпит — холодно.
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Выпал первый снег — к скорой и холодной зиме.
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Птицы подлетают ближе к дому — к морозам.