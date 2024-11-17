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Какой сегодня праздник: что за день 17 ноября — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

4 мин.

17 ноября: какой сегодня праздник в России и в мире

17 ноября отмечается Международный день студентов
Мария Задорожная
Автор
Международный день студента
Фото skynesher, iStock
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17 ноября отмечается День участковых, Международный день студентов и Еремин день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День уполномоченных участковых полиции РФ

Каждый год 17 ноября в России отмечается День участковых уполномоченных полиции МВД России. Эта дата была выбрана руководством МВД неслучайно. В 1923 году именно в этот день Народный комиссариат внутренних дел РСФСР утвердил «Инструкцию участковому надзирателю».

День участкового
Фото Grigorenko, iStock

Международные праздники

Международный день студентов

Международный день студентов празднуется каждый год 17 ноября. Этот день был установлен в 1941 году на международной конференции студентов из стран, выступавших против фашизма. Однако праздновать торжество стали только с 1946 года. Дата выбрана в честь чешских патриотично настроенных студентов.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 17 ноября

  • День защиты черных котов и кошек;

  • Международный день недоношенных детей;

  • Международный день белок;

  • День сливочного масла в США;

  • День домашнего хлеба в США.

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Церковные праздники

День памяти священномучеников Никандра, епископа Мирского, и Ермея пресвитера

День памяти священномучеников Никандра, епископа Мирского, и Ермея пресвитера отмечается 17 ноября в православной традиции. Никандр был епископом Миром Ликийским и, согласно преданиям, принял мученическую смерть за свою веру во времена гонений на христиан. Ермей, его сподвижник, также пострадал за христианскую веру и был известен своей преданностью. Оба священномученика почитаются как защитники христианской веры и вдохновляют верующих своим примером мужества и стойкости.

День памяти священномучеников Никандра, епископа Мирского, и Ермея пресвитера
Фото AlenaZamotaeva, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 17 ноября

  • День памяти преподобного Никандра Городноезерского;

  • День памяти преподобного Иоанникия Великого.

Традиции и приметы на 17 ноября

17 ноября православная церковь вспоминает священномученников Никандра и пресвитера Ермея, в народе — Еремин день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

  • На Руси над окнами и дверями рисовали мелом кресты, а на подоконники ставили гроздья рябины, чтобы защитить дома от нечистой силы. При этом двери и окна старались держать закрытыми.

  • Женщины в этот день готовили большое количество еды для всей семьи и приводили в порядок свой дом. Вечер проводили за рукоделием, чтобы привлечь достаток и благополучие в жизнь.

  • Чтобы помочь мужу избавиться от привычки пить и гулять, в праздник женщины старались удержать его дома. По народным приметам, это может послужить началом новой жизни с полезными привычками.

Заниматься рукоделием
Фото watcherfox, iStock

Что нельзя делать

  • Покидать дом, так как на улицах можно встретить нечистую силу. Если избежать выхода не удалось, лучше избегать разговоров с незнакомыми людьми.

  • Делиться с соседями свечами, спичками, зажигалками, углем — это принесет множество неприятностей.

  • Проводить свадьбы или заключать сделки, так как такие начинания могут оказаться неудачными и привести к полному провалу.

  • Выносить что-либо из дома или давать деньги в долг — к финансовым проблемам.

  • Не впускать незнакомцев, так как под их видом могут проникнуть злые духи и причинить вред.

  • Заводить новые знакомства — такие отношения могут не сложиться.

Погодные приметы

  • Если на небе возникли облака, напоминающие морские волны — погода вскоре ухудшится.

  • Вечернее небо окрасилось в зеленые тона — стоит ожидать ясную и приятную погоду.

  • Вдали лес становится темным — к оттепели.

  • А если на улице стало много мышей, то зима будет холодной и суровой.

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