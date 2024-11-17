17 ноября: какой сегодня праздник в России и в мире
17 ноября отмечается День участковых, Международный день студентов и Еремин день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Праздники в России
День уполномоченных участковых полиции РФ
Каждый год 17 ноября в России отмечается День участковых уполномоченных полиции МВД России. Эта дата была выбрана руководством МВД неслучайно. В 1923 году именно в этот день Народный комиссариат внутренних дел РСФСР утвердил «Инструкцию участковому надзирателю».
Международные праздники
Международный день студентов
Международный день студентов празднуется каждый год 17 ноября. Этот день был установлен в 1941 году на международной конференции студентов из стран, выступавших против фашизма. Однако праздновать торжество стали только с 1946 года. Дата выбрана в честь чешских патриотично настроенных студентов.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 17 ноября
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День защиты черных котов и кошек;
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Международный день недоношенных детей;
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Международный день белок;
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День сливочного масла в США;
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День домашнего хлеба в США.
Церковные праздники
День памяти священномучеников Никандра, епископа Мирского, и Ермея пресвитера
День памяти священномучеников Никандра, епископа Мирского, и Ермея пресвитера отмечается 17 ноября в православной традиции. Никандр был епископом Миром Ликийским и, согласно преданиям, принял мученическую смерть за свою веру во времена гонений на христиан. Ермей, его сподвижник, также пострадал за христианскую веру и был известен своей преданностью. Оба священномученика почитаются как защитники христианской веры и вдохновляют верующих своим примером мужества и стойкости.
Какие еще церковные праздники отмечаются 17 ноября
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День памяти преподобного Никандра Городноезерского;
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День памяти преподобного Иоанникия Великого.
Традиции и приметы на 17 ноября
17 ноября православная церковь вспоминает священномученников Никандра и пресвитера Ермея, в народе — Еремин день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника
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На Руси над окнами и дверями рисовали мелом кресты, а на подоконники ставили гроздья рябины, чтобы защитить дома от нечистой силы. При этом двери и окна старались держать закрытыми.
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Женщины в этот день готовили большое количество еды для всей семьи и приводили в порядок свой дом. Вечер проводили за рукоделием, чтобы привлечь достаток и благополучие в жизнь.
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Чтобы помочь мужу избавиться от привычки пить и гулять, в праздник женщины старались удержать его дома. По народным приметам, это может послужить началом новой жизни с полезными привычками.
Что нельзя делать
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Покидать дом, так как на улицах можно встретить нечистую силу. Если избежать выхода не удалось, лучше избегать разговоров с незнакомыми людьми.
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Делиться с соседями свечами, спичками, зажигалками, углем — это принесет множество неприятностей.
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Проводить свадьбы или заключать сделки, так как такие начинания могут оказаться неудачными и привести к полному провалу.
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Выносить что-либо из дома или давать деньги в долг — к финансовым проблемам.
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Не впускать незнакомцев, так как под их видом могут проникнуть злые духи и причинить вред.
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Заводить новые знакомства — такие отношения могут не сложиться.
Погодные приметы
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Если на небе возникли облака, напоминающие морские волны — погода вскоре ухудшится.
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Вечернее небо окрасилось в зеленые тона — стоит ожидать ясную и приятную погоду.
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Вдали лес становится темным — к оттепели.
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А если на улице стало много мышей, то зима будет холодной и суровой.