17 июля: какой сегодня праздник в России и в мире
17 июля отмечается День дарения подарков, День морской авиации и День Андрея Налива. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.
Праздники в России
День морской авиации
17 июля отмечается День основания авиации ВМФ РФ. Дата выбрана неслучайно, 4 июля (17 июля по новому стилю) 1916 года в ходе Первой мировой войны четыре русских гидросамолета взлетели в небо с борта авианосного судна «Орлица» Балтийского флота, чтобы уничтожить противника.
В этот день чествуют морских летчиков и всех, кто связан с обеспечением работы данного вида войск.
Международные праздники
День дарения подарков
Сегодня нужно дарить подарки всем — с поводом или без, близким, родным или друзьям. При этом можно подарить не только какую-то материальную вещь, а заботу, тепло и любовь. Главное, проявить радушие, чтобы сделать мир светлее.
Всемирный день эмоджи
17 июля отмечается Всемирный день эмоджи. Люди используют смайлики каждый день для выражения своих эмоций при общении в социальных сетях.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 17 июля
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День рождения Диснейленда;
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День укоренившихся традиций;
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День этнографа;
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Всемирный день международного уголовного правосудия;
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Международный день фиргун;
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День хот-дога в США;
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День демократии в Финляндии.
Церковные праздники
День памяти преподобного Андрея Рублева
Точная дата рождения Андрея Рублева неизвестна. Однако история гласит, что он умер в 1428 году и погребен в Спасо-Андрониковом монастыре. Преподобный известен и почитаем, как мастер московской школы иконописи, книжной и монументальной живописи XV века. В 1988 году канонизирован русской православной церковью.
Какие еще церковные праздники отмечают 17 июля
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День памяти святых Царских мучеников;
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Праздник Галатской иконы Божией Матери.
Традиции и приметы на 17 июля
Православная церковь 17 июля отмечает день памяти Преподобного Андрея Рублева, в народном календаре — Андрей Налива.
Традиции праздника
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Предки в этот день перед тем, как сесть за стол, сначала кормили лошадей.
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Крестьяне занимались заготовкой сена на зиму, ухаживали за полями овса. День полностью посвящался труду.
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Хозяйки с утра готовили традиционное блюдо праздника — овсяную кашу.
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Незамужние девушки, чтобы обрести любовь, варили овсяный кисель.
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Чтобы защитить дом от злых духов, предки использовали подожженную ветку зверобоя. Ей окуривали жилище.
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Верующие обращались с молитвой к преподобному Андрею Рублеву, просили дождя, урожая и достатка.
Что нельзя делать
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Строить планы, обсуждать будущее — к неудаче.
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Давать деньги в долг или брать их самому — к финансовым проблемам.
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Ревновать партнера — к расставанию.
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Если попали под дождь, нельзя вытираться. Предки верили, что дождь в праздник обладает целебной силой. Если стереть капли дождя, можно привлечь болезни.
Погодные приметы
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Какая погода выдалась в День Андрея Налива, такая будет середина августа.
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Появились желтые листья — будет ранняя осень.
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Много облаков в небе — к ясным дням.
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Много ягод в лесу — зима будет холодной.
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Небо на рассвете ярко-красного цвета — к ухудшению погоды.
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Яркая радуга — к сильному дождю.
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Дождь — к богатому урожаю.