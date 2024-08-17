17 августа: какой сегодня праздник в России и в мире

17 августа отмечается День рыжих котов с голубыми глазами, Международный день бездомных животных и Авдотьи Малиновки. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День любимого дивана

День любимого дивана — это шуточный праздник, который неофициально отмечается в России с 2014 года. Этот предмет мебели — излюбленное место времяпрепровождения многих россиян, поэтому праздничный день можно провести на диване за просмотром фильма.

Международные праздники

Международный день бездомных животных

Международный день бездомных животных учредили в 1992 году по инициативе Международного общества прав животных. Отмечается праздник в третью субботу августа и призван привлечь внимание к проблеме бездомных животных.

Фото Sofiia Potanina/istockphoto.com

Какие еще праздники отмечают в России и мире 17 августа

День рыжих котов с голубыми глазами.

День лысых ежиков.

День проснувшихся улиток.

День секон-хенда.

День города Нижнего Новгорода.

Международный день геокешинга.

Церковные праздники

День памяти Евдокии Римляныни, Персидской

Свя­тую му­че­ни­цу Евдокию Персидскую взял в плен вме­сте с 9000 хри­сти­анами пер­сид­ский царь Са­по­р II. Он при­нуж­дал свя­тую к от­ре­че­нию от Хри­ста, но она оста­лась непре­клон­на и была пре­да­на ис­тя­за­ни­ям. За­тем ее бро­си­ли в тем­ни­цу и по­сле по­втор­ных пы­ток обезглавили.

Фото vadiar/istockphoto.com

Какие еще церковные праздники отмечают 17 августа

Праздник Пензенской-Казанской иконы Божией Матери.

День памяти святых семи отроков Эфесских.

Традиции и приметы на 17 августа

17 августа православная церковь вспоминает святую Евдокию, в народном календаре — день Авдотьи Малиновки. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

В этот день предки собирали малину и огурцы, лук, чеснок и зверобой, а также заготавливали сено. Из малины готовили блюда.

Женщины надевали красную одежду, чтобы привлечь удачу и любовь.

Фото nitrub/istockphoto.com

Что нельзя делать:

Загрязнять водоемы, чтобы не беспокоить Водяного.

Женщинам работать в поле.

Незамужним девушкам ходить на свидания, поскольку избранник мог оказаться обманщиком.

Мыть голову, иначе могли выпасть волосы.

Шить, чтобы не испортить зрение.

Погодные приметы: